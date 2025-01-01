Whoer.net và trình duyệt antidetect: cách kiểm tra tính ẩn danh

Mỗi ngày, khi bạn di chuyển trong không gian kỹ thuật số rộng lớn, bạn đều để lại dấu vết — dù có chủ ý hay không. Nếu bạn muốn bảo vệ quyền riêng tư của mình, bạn có thể sử dụng VPN, proxy hoặc trình duyệt antidetect. Nhưng làm sao bạn có thể chắc chắn rằng những công cụ bạn chọn thực sự đủ chất lượng và có thể che giấu bạn khỏi các hệ thống theo dõi của “anh cả”?

Giải pháp đã có — Whoer.net là công cụ trực tuyến đa chức năng giúp biến những khái niệm trừu tượng như “an ninh mạng” và “ẩn danh” thành các chỉ số cụ thể.