Tự động hóa Trình duyệt Undetectable bằng AI và MCP mà không cần Code

Tự động hóa trong một thời gian dài vẫn là một nhiệm vụ “có dấu hoa thị” và yêu cầu người dùng phải có kỹ năng lập trình. Để tạo hàng loạt hồ sơ, farm cookies hoặc phân tích dữ liệu, người dùng phải viết và thường xuyên cập nhật các script phức tạp dựa trên Puppeteer, Playwright hoặc Selenium.

Với sự phát triển của các trợ lý AI, việc tự động hóa hiện nay được thực hiện thông qua các lệnh văn bản thông thường, mà không cần viết một dòng code nào. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách kết nối mạng nơ-ron với trình duyệt chống phát hiện Undetectable bằng công nghệ MCP và giao phó hoàn toàn các tác vụ thường ngày cho trí tuệ nhân tạo.

MCP là gì

Model Context Protocol (MCP) là một tiêu chuẩn mở cho phép các trợ lý AI (chẳng hạn như Claude Desktop, Cursor hoặc Cline) tương tác trực tiếp với API Undetectable cục bộ. Thay vì viết script bằng Python hoặc Node.js, bạn quản lý hồ sơ trình duyệt thông qua các lệnh văn bản tự nhiên. AI tự chuyển đổi văn bản của bạn thành các lệnh gọi API cần thiết để làm việc trên Internet.

Nó cần để làm gì

Tích hợp này cung cấp một giao diện thuận tiện để tự động hóa các tác vụ thường ngày mà không cần kỹ năng viết code. Bạn có thể tạo hồ sơ hàng loạt, quản lý trạng thái của chúng và thu thập dữ liệu bằng các prompt đơn giản, thực hiện các hành động trên Internet. Để làm điều này, bạn chỉ cần viết cho trợ lý AI của mình chính xác những gì bạn muốn làm, sau đó mạng nơ-ron sẽ viết script và thực hiện tự động hóa cho bạn.

Cách kết nối AI với Undetectable

Trước khi bắt đầu thiết lập, hãy đảm bảo rằng môi trường của bạn đã được chuẩn bị.

1. Chuẩn bị làm việc

Những gì cần được cài đặt trên máy tính:

Undetectable Browser: Đảm bảo chương trình đang chạy

Đảm bảo chương trình đang chạy Node.js: Phiên bản 18 trở lên (bắt buộc để gói hoạt động).

Phiên bản 18 trở lên (bắt buộc để gói hoạt động). AI client: Ứng dụng có hỗ trợ giao thức MCP. (Trong bài viết này, quy trình thiết lập được giải thích bằng ví dụ Claude Desktop.)

2. Cài đặt và cấu hình MCP server

Tích hợp được triển khai thông qua gói NPM undetectable-local-api-mcp-ts . Để kết nối AI client với trình duyệt, bạn cần chỉ định các tham số khởi chạy server trong tệp cấu hình Claude Desktop.

**Tìm tệp cấu hình ( claude_desktop_config.json ) ở đâu **

Mở phiên bản desktop của Claude desktop và vào cài đặt. Trong phần developer, nhấp vào nút “Edit config”

Thông thường, tệp cấu hình được lưu trữ tại đây:

Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json

macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

Mở tệp cấu hình bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào và thêm đoạn code sau.

Dành cho Windows:

Trong môi trường Windows, để khởi chạy npx đúng cách, cần sử dụng trình thông dịch dòng lệnh cmd với cờ /c .

JSON

{ "mcpServers": { "undetectable-local-api": { "command": "cmd", "args": [ "/c", "npx", "-y", "undetectable-local-api-mcp-ts" ] } } }

Dành cho macOS:

Trên macOS, lệnh được khởi chạy trực tiếp thông qua npx , vì vậy cấu hình trông ngắn gọn hơn.

JSON

{ "mcpServers": { "undetectable-local-api": { "command": "npx", "args": [ "-y", "undetectable-local-api-mcp-ts" ] } } }

Sau khi bạn đã thêm code, hãy chắc chắn lưu các thay đổi trong tệp và khởi động lại Claude desktop.

Để biết thêm chi tiết về cách kết nối, xem tại đây.

Kiểm tra kết nối

Để kiểm tra kết nối API, hãy vào tab “customize”, sau đó vào phần “connectors”, ở đó bạn sẽ thấy “undetectable-local-api-ts”, điều này có nghĩa là kết nối đã thành công.

Bằng cách nhấp vào nút “configure”, bạn sẽ thấy tất cả các chức năng có sẵn để tự động hóa. Bạn có thể cho phép hoặc cấm một số hành động nhất định. Trong trường hợp này, trợ lý AI sẽ yêu cầu xác nhận các hành động của nó trong quá trình tự động hóa.

3. Ví dụ thực tế: trợ lý AI để làm nóng hồ sơ

Để cho thấy cách hoạt động trong thực tế, chúng ta sẽ xem một kịch bản tự động hóa cơ bản mà trước đây sẽ yêu cầu một script riêng.

Chúng ta cần tạo 2 hồ sơ mới và “đi dạo” cookies qua các tài nguyên đáng tin cậy.

Prompt cho AI:

“Undetectable Browser: Tạo 2 hồ sơ dựa trên Windows. Đối với mỗi hồ sơ, thực hiện thuật toán sau: mở trình duyệt, truy cập Google, chấp nhận cookies, tìm kiếm thông qua tìm kiếm tự nhiên các thương hiệu từ danh sách (Adobe, Microsoft, Netflix, Walmart), truy cập trang web của từng thương hiệu và chấp nhận cookies trên trang web. Truy cập các trang web này theo thứ tự ngẫu nhiên. Sau khi danh sách hoàn tất, đóng hồ sơ đúng cách và chuyển sang hồ sơ tiếp theo.”

Kết quả:

AI tự viết script, truy cập các công cụ MCP và thực hiện nhiệm vụ từng bước. Nó đảm nhận việc ngẫu nhiên hóa các cú nhấp, thời gian và quản lý phiên. Người dùng không còn cần lập trình thủ công các chuyển tiếp hoặc cấu hình logic mô phỏng hành động.

Kết luận

Kết nối MCP server giúp đơn giản hóa các tác vụ thường ngày nhiều lần. Nó làm cho tự động hóa nâng cao trở nên dễ tiếp cận ngay cả với những người không có kinh nghiệm lập trình, cho phép các chuyên gia tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược thay vì gỡ lỗi script.

Liên kết hữu ích: