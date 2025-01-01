BrowserLeaks.com: kiểm tra ẩn danh cùng Undetectable

Trong một thế giới mà mỗi tab trình duyệt có thể trở thành “cánh cửa” cho việc theo dõi, quyền riêng tư đã trở thành một thứ xa xỉ. Quyền riêng tư kỹ thuật số không phải là sự hoang tưởng — đó là nhu cầu thiết yếu trong thế giới nơi dữ liệu trở thành tiền tệ. Các trình theo dõi, mạng quảng cáo và mạng xã hội thu thập dữ liệu cá nhân về thói quen, hành vi mua sắm và vị trí của bạn. Điều này cho phép các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo thao túng (ví dụ, tăng giá cho sản phẩm bạn tìm kiếm thường xuyên) và ảnh hưởng đến quan điểm của bạn thông qua nội dung được nhắm mục tiêu.

Ngay cả khi sử dụng VPN và tiện ích chống theo dõi, trình duyệt của bạn vẫn có thể tiết lộ hàng trăm thông số — từ độ phân giải màn hình đến danh sách phông chữ đã cài đặt. Và những rò rỉ nhỏ, như chia sẻ vị trí thực của bạn, biến sự ẩn danh thành ảo tưởng. Để kiểm tra mức độ bảo vệ khỏi theo dõi, dịch vụ BrowserLeaks.com là công cụ tuyệt vời — nó cho bạn thấy dữ liệu nào đang bị rò rỉ và đưa ra lời khuyên để khắc phục.