Cập nhật Undetectable 2.46.0: Tự động hóa bằng AI qua MCP, API cục bộ và Chromium 148

Lần này, chúng tôi tập trung mạnh vào các công cụ tự động hóa, giúp bạn tránh khỏi những đoạn code không cần thiết và các thao tác lặp lại. Ngoài ra, như thường lệ, chúng tôi cũng cập nhật nhân trình duyệt và cải thiện có chọn lọc các cơ chế thay thế cho hồ sơ di động. Hãy cùng xem chính xác những đổi mới này tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn như thế nào.

Máy chủ MCP: điều khiển trình duyệt bằng AI

Đổi mới chính của bản phát hành này là việc triển khai máy chủ MCP (Model Context Protocol). Giao thức này cho phép kết nối trực tiếp trình duyệt Undetectable với các mạng nơ-ron hiện đại và trợ lý AI.

**Tại sao điều này thực sự tuyệt vời? **

Trước đây, đối với bất kỳ tự động hóa phức tạp nào, bạn cần phải có kiến thức lập trình để viết script. Giờ đây, với MCP, bạn có thể chỉ cần giao nhiệm vụ cho mạng nơ-ron bằng văn bản. AI sẽ ngay lập tức thực hiện các hành động cần thiết bên trong chương trình hoặc hồ sơ, ví dụ như tạo hồ sơ và gắn các proxy cần thiết vào chúng, hoặc thực hiện hành động trên website.

Bạn giao phó các tác vụ lặp lại cho thuật toán, và việc mở rộng dự án diễn ra nhanh hơn nhiều lần.

API để điều khiển bên trong trình duyệt

Đổi mới quan trọng thứ hai có liên quan chặt chẽ đến đổi mới đầu tiên: chúng tôi đã thêm API riêng để tương tác trực tiếp với các website. Giờ đây, bạn có thể gửi lệnh nhập văn bản, nhấp chuột, cuộn trang và điều hướng mà không cần sử dụng Puppeteer, Selenium hoặc Playwright. Tất cả các phương thức cần thiết đã được tích hợp sẵn bên trong chính trình duyệt.

Việc từ bỏ các thư viện bên thứ ba mang lại nhiều lợi ích cùng lúc. Thứ nhất, bạn giảm tải cho hệ thống, vì loại bỏ một lớp trung gian thừa giữa code của bạn và trình duyệt. Thứ hai, các script như vậy hoạt động nhanh hơn và ít bị lỗi timeout hơn. Tự động hóa của bạn trở nên đáng tin cậy và ít bị các hệ thống bảo vệ chú ý hơn.

Chromium 148

Chúng tôi đã cập nhật engine trình duyệt lên phiên bản Chromium 148 hiện tại. Duy trì nhân mới là quy tắc cơ bản của việc ngụy trang kỹ thuật số. Các hệ thống chống gian lận của những nền tảng lớn luôn biết lưu lượng truy cập từ người dùng thông thường trông như thế nào ở thời điểm hiện tại.

Nếu bạn sử dụng phiên bản nhân đã lỗi thời, hồ sơ của bạn bắt đầu nổi bật giữa số đông người dùng. Xuất hiện những khác biệt nhỏ trong việc hỗ trợ các tiêu chuẩn web mới, một số phương thức JavaScript hoạt động khác đi. Nhân mới là sự đảm bảo rằng dấu vân tay của bạn luôn актуал, còn các website hiện đại được hiển thị mà không có lỗi đáng ngờ.

Về các bản sửa lỗi

Chúng tôi đã sửa lỗi khiến tùy chọn chọn kiểu khởi chạy hồ sơ trên MacOS hoạt động không chính xác. Các cài đặt đã đặt trước đó có thể bị đặt lại hoặc bị hệ thống bỏ qua.

Giờ đây, bạn lại có thể kiểm soát chính xác cách các cửa sổ được mở: thu nhỏ, toàn màn hình hoặc ở chế độ nền. Việc khởi chạy hàng loạt hồ sơ sẽ không còn trông như một mớ hỗn độn nữa.

Thay thế Speech trên hồ sơ Android

Chúng tôi đã cải tiến cơ chế thay thế Speech (Web Speech API) cho các cấu hình mô phỏng thiết bị Android. Giao diện này chịu trách nhiệm tổng hợp và nhận dạng giọng nói trong trình duyệt. Các hệ thống chống gian lận nâng cao thường truy vấn tham số này, vì danh sách giọng nói có sẵn gắn chặt với hệ điều hành và phần cứng cụ thể. Điều này giúp tăng đáng kể khả năng tồn tại của các tài khoản di động trên những nền tảng có cơ chế bảo vệ nghiêm ngặt.

Kết luận

Phiên bản Undetectable 2.46.0 là một bước tiến lớn hướng tới tự động hóa thông minh và dễ dàng. Với máy chủ MCP mới và API cục bộ, bạn có thể triển khai dự án nhanh hơn, chuyển một phần công việc cho AI và từ bỏ các framework nặng.

Đồng thời, Chromium 148 mới và các cơ chế thay thế di động được cải thiện mang lại độ tin cậy cực kỳ vững chắc cho hồ sơ của bạn. Chúng tôi đã sửa các lỗi giao diện khó chịu để không có gì làm bạn phân tâm khỏi những nhiệm vụ chính. Hãy cập nhật, thử nghiệm các khả năng mới và làm cho công việc của bạn hiệu quả hơn nữa.