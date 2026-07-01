Tự động hóa AI miễn phí cho Undetectable qua MCP và LM Studio

Tự động hóa bằng AI cho các quy trình trình duyệt đang dần trở thành tiêu chuẩn của thị trường. Tuy nhiên, ở đây có một vấn đề nghiêm trọng: khi mở rộng các farm tài khoản hoặc mở rộng quy trình làm việc, hóa đơn API-token (dù là OpenAI hay Anthropic) tăng theo cấp số nhân. Tính kinh tế của tự động hóa bắt đầu ăn vào lợi nhuận.

Giải pháp nằm ngay trước mắt — sử dụng các LLM cục bộ (Large Language Models) thông qua các ứng dụng như LM Studio. Nhờ MCP-server tích hợp sẵn của chúng tôi, bạn có thể kết nối hoàn toàn bất kỳ mô hình AI nào với trình duyệt Undetectable.

Chúng tôi cung cấp một công cụ sẵn sàng để kết nối antidetect của bạn với bất kỳ mạng nơ-ron cục bộ mở nào miễn phí. Không có hóa đơn token, không có code phức tạp và không có server bên thứ ba — chỉ có tiết kiệm thuần túy và toàn quyền kiểm soát quy trình.

LM Studio và MCP-server hoạt động như thế nào

Để hiểu mức độ hiệu quả của nó, hãy phân tích nền tảng kỹ thuật của quy trình bằng những từ đơn giản.

LM Studio: Đây là môi trường để chạy cục bộ các mô hình AI mở (Llama, Mistral và các mô hình khác). Chương trình cho phép triển khai một LLM đầy đủ ngay trên máy tính của bạn chỉ trong vài cú nhấp chuột.

Đây là môi trường để chạy cục bộ các mô hình AI mở (Llama, Mistral và các mô hình khác). Chương trình cho phép triển khai một LLM đầy đủ ngay trên máy tính của bạn chỉ trong vài cú nhấp chuột. MCP-server: Mắt xích kết nối của chúng tôi. Nó chuẩn hóa giao thức giao tiếp và chuyển các ý định dạng văn bản của mạng nơ-ron cục bộ thành các hành động cụ thể bên trong hồ sơ Undetectable (các cú nhấp có ý nghĩa, cuộn tự nhiên, nhập văn bản, v.v.).

Điểm nhấn quan trọng — giới hạn chỉ nằm ở phần cứng: Vì mô hình hoạt động hoàn toàn cục bộ, chất lượng và độ phức tạp của tự động hóa chỉ phụ thuộc vào sức mạnh tính toán của PC của bạn. Một card đồ họa mạnh sẽ cho phép chạy các mô hình nặng với logic suy luận phức tạp. Đồng thời, ngay cả một cấu hình cơ bản cũng xử lý rất tốt các LLM nhẹ cho các tác vụ thường ngày. Ưu điểm chính — hoàn toàn không có giới hạn về số lượng yêu cầu.

Zero-Code: Kết thúc kỷ nguyên script

Trong một thời gian dài, người ta cho rằng tự động hóa trình duyệt là lĩnh vực dành cho các developer nâng cao, đòi hỏi kiến thức sâu về Python, làm việc với Selenium hoặc Puppeteer, cũng như liên tục bảo trì các script bị lỗi.

Giờ đây, quy trình đã được trực quan hóa hoàn toàn. Giao diện đồ họa dễ hiểu của LM Studio và hỗ trợ giao thức tích hợp trong Undetectable đưa toàn bộ quá trình thiết lập về việc đơn giản là cài đặt phần mềm và chỉ định các cổng cục bộ cần thiết. Bạn nhận được mức độ tự động hóa cao mà không cần viết một dòng code nào.

Ứng dụng thực tế

Khả năng của bộ kết hợp này chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của bạn. Hãy xem xét các tác vụ thực tế mà tự động hóa bằng AI có thể hỗ trợ:

Farming và warm-up thông minh: AI không còn chỉ nhấp theo hẹn giờ. Nó mô phỏng hành vi của người dùng thật: nghiên cứu nội dung, di chuyển tự nhiên trên các website và tích lũy cookie chất lượng. Điều này làm tăng mạnh trust của tài khoản trước bất kỳ hệ thống chống gian lận nào.

AI không còn chỉ nhấp theo hẹn giờ. Nó mô phỏng hành vi của người dùng thật: nghiên cứu nội dung, di chuyển tự nhiên trên các website và tích lũy cookie chất lượng. Điều này làm tăng mạnh trust của tài khoản trước bất kỳ hệ thống chống gian lận nào. Tự động hóa SMM hoàn chỉnh: Xây dựng một chu trình làm việc phức hợp và liên tục với mạng xã hội. Ví dụ, có thể triển khai đăng bài Instagram hoàn toàn tự động, trong đó AI thông qua MCP-server sẽ tự đăng nhập vào tài khoản, tạo caption, quản lý tải lên media và xuất bản nội dung, vượt qua các thuật toán phát hiện bot.

Xây dựng một chu trình làm việc phức hợp và liên tục với mạng xã hội. Ví dụ, có thể triển khai đăng bài Instagram hoàn toàn tự động, trong đó AI thông qua MCP-server sẽ tự đăng nhập vào tài khoản, tạo caption, quản lý tải lên media và xuất bản nội dung, vượt qua các thuật toán phát hiện bot. Parsing thông minh: Thu thập, cấu trúc và phân tích sâu dữ liệu từ các tài nguyên mục tiêu trong thời gian thực. Bạn không còn cần đặt viết parser tùy chỉnh cho từng website riêng lẻ.

Thu thập, cấu trúc và phân tích sâu dữ liệu từ các tài nguyên mục tiêu trong thời gian thực. Bạn không còn cần đặt viết parser tùy chỉnh cho từng website riêng lẻ. Giám sát tài khoản quảng cáo và thu thập báo cáo: Có thể giao cho mạng nơ-ron đi qua các hồ sơ của bạn và kiểm tra số dư còn lại trong các tài khoản quảng cáo. AI sẽ tự nhấp qua các tài khoản, thu thập dữ liệu và viết cho bạn một bản tóm tắt văn bản sẵn sàng: trong tài khoản nào còn bao nhiêu tiền và ở đâu cần nạp thêm ngân sách.

Cách tích hợp Trình duyệt Undetectable với LMstudio

Hãy chuyển sang thực hành. Có thể thiết lập bộ kết hợp này chỉ trong vài phút.

Bước 1. Tải LM Studio và trình duyệt Undetectable

Tải LM Studio và trình duyệt Undetectable từ website chính thức.

Bước 2. Trong LMstudio, chọn mô hình LLM cần thiết

Sau khi tải xuống và cài đặt ứng dụng, hãy chọn mô hình AI bạn cần và tải nó xuống.

Bước 3. Kết nối MCP-server

Trong ứng dụng LM studio, mở tab “chat”. Tiếp theo, ở bên phải, trên panel, mở phần “Integrations”. Sau đó nhấn nút “Install” – “Edit MCP Json”. Trong tab vừa mở, nhập dữ liệu MCP-server. Để hoàn tất cài đặt, nhấp “Save”

Sau khi thêm MCP-server thành công, nó sẽ được hiển thị trong thanh bên phải.

Để server bắt đầu hoạt động, hãy bật nó bằng cách gạt nút sang một bên. Tiếp theo, cấp quyền thực hiện một số hành động nhất định trong quá trình tự động hóa.

Sau khi cài đặt server, hãy khởi động lại LMstudio và trình duyệt Undetectable.

Bước 4. Khởi chạy mô hình AI cục bộ trên PC

Để khởi chạy mô hình AI trong LMstudio, ở phía trên màn hình hãy nhấn “select model to load”, sau đó chọn LLM bạn cần và tiếp theo nhấn nút “Load model”

Bước 5. Kiểm tra khả năng hoạt động của bộ kết hợp bằng lần chạy thử

Sau khi LLM đã được kích hoạt, hãy tiến hành tự động hóa. Trong một chat mới, chúng ta đưa prompt cho mạng nơ-ron và quan sát quá trình tự động hóa.

Tự động hóa thử nghiệm đã thành công!

Quan trọng: Tự động hóa này được đưa ra làm ví dụ. Nếu bạn muốn thực hiện tự động hóa phức tạp và nhiều giai đoạn — hãy thử nghiệm các mô hình phức tạp hơn với tư duy phát triển hơn nữa.

Kết luận

Tích hợp Undetectable với các mô hình AI cục bộ thông qua MCP-server thay đổi luật chơi. Bạn có được sự độc lập khỏi các API trả phí của bên thứ ba, giảm chi phí vận hành về 0 và giữ được tính bảo mật tuyệt đối — không một byte dữ liệu nào của bạn rời sang server của người khác. Tất cả điều này đi kèm khả năng bảo vệ tối đa khỏi detection.

Đã đến lúc chuyển các tác vụ thường ngày sang sức mạnh phần cứng của bạn. Tải phiên bản Undetectable mới nhất, cài đặt LM Studio và khởi chạy tự động hóa AI miễn phí đầu tiên của bạn ngay hôm nay.