Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết lập đăng bài Instagram hoàn toàn tự động bằng ứng dụng desktop Codex (từ các nhà phát triển ChatGPT), MCP server (Model Context Protocol) và trình duyệt chống phát hiện Undetectable. Mạng nơ-ron sẽ tự mở hồ sơ cần thiết, truy cập mạng xã hội, tải hình ảnh lên, viết văn bản và nhấn nút “Đăng”.

Hướng dẫn từng bước: thiết lập tự động hóa từ đầu

Sơ đồ tự động hóa này khả dụng ngay cả trên phiên bản miễn phí của trình duyệt Undetectable! Điều quan trọng là có gói đăng ký OpenAI.

Bước 1. Chuẩn bị nền tảng và nội dung

Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị stack của mình:

1.Tải trình duyệt chống phát hiện Undetectable (tự động hóa khả dụng ngay cả trên phiên bản miễn phí). 2.Cài đặt môi trường Node.js trên máy tính của bạn (điều này cần thiết để các script hoạt động chính xác).

Lưu ý quan trọng: AI là một công cụ thực thi tuyệt vời, nhưng các tệp cần được chuẩn bị trước cho nó. Hãy tạo một thư mục trên máy tính, nơi bạn sẽ đặt các hình ảnh đã sẵn sàng cho bài đăng và tài liệu có văn bản. Trong các prompt, chúng ta sẽ cần chỉ định đường dẫn chính xác đến các tệp này.

Làm thế nào để biết đường dẫn đến tệp?

Trên Windows: Giữ phím Shift và nhấp chuột phải vào tệp. Trong menu xuất hiện, chọn “Copy as path”. Lưu ý: khi chèn đường dẫn vào prompt, tốt hơn là nên xóa dấu ngoặc kép ở hai bên.

Giữ phím Shift và nhấp chuột phải vào tệp. Trong menu xuất hiện, chọn “Copy as path”. Lưu ý: khi chèn đường dẫn vào prompt, tốt hơn là nên xóa dấu ngoặc kép ở hai bên. Trên macOS: Nhấp chuột phải vào tệp, sau đó giữ phím Option (Alt). Mục “Copy” sẽ đổi thành “Copy [File] as Pathname”. Nhấn vào đó.

Bước 2. Khởi chạy Codex

Tải ứng dụng desktop Codex từ trang web chính thức và đăng nhập (chúng tôi nhắc lại về sự cần thiết của gói đăng ký OpenAI đang hoạt động).

Bước 3. Kết nối MCP server

Bây giờ chúng ta cần kết nối mạng nơ-ron với trình duyệt để nó có thể điều khiển trình duyệt. Để làm điều này, hãy mở một cuộc trò chuyện mới trong Codex và yêu cầu AI kết nối MCP server.

Chỉ cần gửi cho mạng nơ-ron prompt sau và đính kèm đoạn mã:

“Kết nối MCP server này:”

{ " mcpServers " : { " undetectable-local-api-ts " : { " command " : "npx" , " args " : [ "-y" , "undetectable-local-api-mcp-ts" ], " env " : { " UNDETECTABLE_BASE_URL " : "http://127.0.0.1:25325" , " UNDETECTABLE_TIMEOUT " : "60" } } } }

AI sẽ hiểu mọi thứ và tự làm. Sau khi nó báo cáo rằng đã thêm thành công, hãy khởi động lại Codex và mở trình duyệt Undetectable để các thay đổi có hiệu lực và tự động hóa hoạt động chính xác.

Bạn có thể xem thêm chi tiết về cách kết nối MCP server với các mô hình khác trên GitHub hoặc NPM.

Tự động hóa đăng bài Instagram

Khi phần kỹ thuật đã sẵn sàng, phần thú vị nhất bắt đầu — viết thuật toán (prompt) cho AI. Để cho thấy logic của mạng nơ-ron hoạt động như thế nào, chúng tôi đã chia quá trình này thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: Chạy thử

Trong lần thử đầu tiên, chúng tôi tạo một cuộc trò chuyện mới trong Codex và yêu cầu nó mở hồ sơ đã được cấu hình sẵn trong trình duyệt chống phát hiện, truy cập Instagram và tạo bài đăng. Chúng tôi viết thuật toán như thể đang giải thích nhiệm vụ cho một người thật: “tìm nút dấu cộng”, “nhấn Next” và cứ như vậy.

Đây là prompt đầu tiên của chúng tôi trông như thế nào:

Undetectable browser 1.Start the profile named "INSTA" using the start_profile tool 2.Wait 3 seconds for the browser to fully load 3.Navigate to https://www.instagram.com 4.Wait 3 seconds for the page to load 5.Look for the "+" (Create) icon and click it 6.A menu will appear — click "Post" from the menu options 7.Wait for the upload dialog to appear 8.Click the button "Select from computer" 9.A system file picker window will open 10.In the file picker, type or paste the full path: (đường dẫn đến tệp) Then press Enter to confirm 11.Wait for the image to upload and appear in preview 12.Click the "Next" button (top right of the dialog) — this moves to crop/filter step 13.Click "Next" again — this moves to the caption step 14.Click on the caption text field 15.Type exactly the following text: (văn bản bài đăng) 16.Click the "Share" button (top right) 17.Wait for the confirmation that the post was published 18.Take a screenshot to confirm success Important: If the Instagram UI has been updated and buttons or menu items have different names or positions, adapt accordingly and proceed with the closest matching option to complete the task.

Kết quả: Nó đã hoạt động! Bài đăng đã được xuất bản. Nhưng quá trình này mất nhiều thời gian. AI thực hiện các thao tác thừa, cố gắng tìm trực quan các nút cần thiết và mô phỏng đường đi của con người từng cú nhấp một. Chúng tôi cần nhanh hơn.

Giai đoạn 2: AI tự tối ưu hóa chính mình

Sau khi nhiệm vụ được thực hiện thành công nhưng chậm, chúng tôi yêu cầu mạng nơ-ron phân tích các hành động của nó và viết một prompt mới được tối ưu hóa cho chính nó. Nhiệm vụ rất đơn giản — tính đến tất cả các lỗi của lần chạy thử và làm cho tự động hóa nhanh nhất và đáng tin cậy nhất có thể.

Sau đó, chúng tôi sử dụng prompt thu được trong một cuộc trò chuyện Codex mới. Kết quả là tự động hóa diễn ra trơn tru và không bị gián đoạn.

Đây là prompt cuối cùng đã được tối ưu hóa mà bạn có thể sử dụng ngay bây giờ (đừng quên thay thế bằng đường dẫn tệp của bạn và văn bản cần thiết):

Start the Undetectable profile named Social UDT Wait 3 seconds after profile start. Connect to the profile’s returned websocket_link. Open Instagram directly at: https://www.instagram.com/create/select/ Wait 3 seconds for the create upload page. If the Select from computer button is visible, click it and set this file in the chooser: (Đường dẫn đến tệp hình ảnh) If a file input is already present, set the same file directly on input[type="file"]. Wait up to 45 seconds for Instagram to finish upload/navigation. Do not wait for Next buttons. The observed successful flow goes directly to: https://www.instagram.com/create/details/ On the details page, fill the visible textarea: textarea[aria-label="Write a caption…"] with exactly: (văn bản bài đăng) Find the enabled button whose exact visible text is Share. Trigger the Share button directly with a full pointer/mouse/click event sequence on that button. Wait up to 90 seconds for Instagram to leave /create/details/ and return to Instagram home or another non-create page. Open: https://www.instagram.com/undetectablebrowser/ Wait 5 seconds. Take a screenshot confirming the newest grid item appears at the top-left of the profile grid.

Kết luận

Sự kết hợp giữa MCP, Codex và Undetectable thay đổi hoàn toàn luật chơi trong SMM và tiếp thị liên kết. Bạn không chỉ tự động hóa các cú nhấp — bạn đang giao logic quản lý hồ sơ cho AI.

Hãy thử thiết lập bài đăng tự động đầu tiên của bạn ngay hôm nay!