Cloakerly - đánh giá dịch vụ cloaking

Cloakerly: Lọc Lưu Lượng và Bảo Vệ Chiến Dịch Dựa trên AI

Về Cloakerly

Cloakerly là một nền tảng lọc lưu lượng dựa trên đám mây giúp các nhà quảng cáo cải thiện chất lượng lưu lượng và bảo vệ chiến dịch tiếp thị khỏi những khách truy cập không mong muốn.

Sử dụng công nghệ AI tiên tiến, nền tảng phân tích mọi lượt nhấp trong thời gian thực để xác định bot, trình thu thập dữ liệu, VPN, proxy và các nguồn lưu lượng truy cập chất lượng thấp khác.

Các Tính Năng Chính

Lọc Lưu Lượng Thông Minh

Cloakerly kết hợp AI, nhận dạng thiết bị và trí thông minh IP để phát hiện và lọc lưu lượng truy cập đáng ngờ với độ chính xác cao.

Phân Tích Thời Gian Thực

Giám sát hoạt động của khách truy cập, chất lượng lưu lượng truy cập, và hiệu suất chiến dịch thông qua bảng điều khiển dễ sử dụng với báo cáo chi tiết.

Dễ Dàng Tích Hợp

Nền tảng có thể tích hợp nhanh chóng với các trang web, trang đích và các chiến dịch quảng cáo mà không cần yêu cầu cài đặt phức tạp.

Tại sao Chọn Cloakerly?

Các nhà quảng cáo kỹ thuật số cần các công cụ đáng tin cậy để duy trì chất lượng lưu lượng truy cập và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. Cloakerly giúp các doanh nghiệp giảm chi tiêu quảng cáo lãng phí, có được cái nhìn sâu sắc hơn về hành vi của khách truy cập và cải thiện hiệu quả tổng thể của chiến dịch.

Với cơ sở hạ tầng đám mây có thể mở rộng và công nghệ phát hiện tiên tiến, Cloakerly được tin tưởng bởi các nhà tiếp thị liên kết, người mua phương tiện truyền thông, các đại lý và các đội ngũ tiếp thị hiệu suất trên toàn thế giới.

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