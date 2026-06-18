Đánh giá dịch vụ proxy LokiProxy

Nhà Cung Cấp Proxy Dân Cư Tốt Nhất 2026 - LokiProxy

LokiProxy là nhà cung cấp dịch vụ proxy dân cư toàn cầu, cung cấp hơn 35 triệu địa chỉ IP dân cư thực từ hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cho dù là quản lý cửa hàng thương mại điện tử, vận hành tài khoản mạng xã hội, hay các tác vụ tự động hóa, LokiProxy cung cấp tỷ lệ kết nối thành công cao lên đến 99.9% với thời gian phản hồi trong mức mili giây.

Nền tảng cung cấp năm loại proxy chính:

Proxy Cư Dân Xoay Vòng:

Có giá thấp nhất là $0.48/GB, các proxy này hỗ trợ thay đổi IP tự động và lý tưởng cho việc thu thập dữ liệu web, thu thập dữ liệu và các tình huống khác cần thay đổi IP thường xuyên.

Proxy di động:

Bắt đầu từ $1.3/GB, những proxy này được lấy từ các mạng di động thực, hỗ trợ các yêu cầu đồng thời cao, và bao gồm các môi trường 3G/4G/5G thực sự, mang lại tỷ lệ thành công xuất sắc.

Proxy Tĩnh Dân Cư:

Có sẵn từ chỉ $1.99 cho người dùng lần đầu, cung cấp IP ổn định và độ tinh khiết cao, phù hợp cho các trường hợp sử dụng phiên dài như tài khoản mạng xã hội và cửa hàng thương mại điện tử.

Proxy Không Giới Hạn:

Bắt đầu từ $58/ngày, với kiểm tra theo giờ có sẵn từ $12/giờ. Được thiết kế cho người dùng có lưu lượng cao, những proxy này loại bỏ các mối lo ngại về băng thông và hỗ trợ tùy chỉnh ở các quốc gia được chọn, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các kết nối ổn định, kéo dài.

Kế Hoạch IP Ngắn Hạn:

Bắt đầu từ $0.02/IP, hỗ trợ định vị địa lý chính xác ở mức quốc gia, tiểu bang và thành phố. Những proxy này đi kèm với lưu lượng truy cập không giới hạn cho mỗi IP và có thể được truy cập linh hoạt thông qua các công cụ khách hàng, làm cho chúng phù hợp cho các tác vụ đòi hỏi độ chính xác cao trong việc xác định vị trí.

Về giá cả, LokiProxy thường thấp hơn khoảng 30% so với mức trung bình của thị trường, đạt được sự cân bằng mạnh mẽ giữa hiệu quả chi phí và hiệu suất.

Tại sao chọn LokiProxy?

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Linh hoạt bán lại qua phân bổ CDKey

Hơn 35 triệu IP dân cư thực

Nhắm mục tiêu theo quốc gia, khu vực, và ASN

Độ tinh khiết IP lên đến 99,8%

Phiên đồng thời không giới hạn

Kết nối ổn định với thời gian phản hồi dưới 0,5 giây

Với các tài nguyên IP chất lượng cao, kết nối ổn định và giá cả cạnh tranh, LokiProxy cho phép người dùng hoạt động hiệu quả và tin cậy hơn trong môi trường mạng phức tạp và năng động.

Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu cao về hiệu suất mạng, việc chọn lựa dịch vụ proxy phù hợp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả — và LokiProxy nổi bật như một giải pháp đáng được ưu tiên cả về hiệu suất và độ tin cậy.