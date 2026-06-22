MyBid - tổng quan về nền tảng mạng quảng cáo

Có rất nhiều mạng quảng cáo ngoài kia ngày nay. Nhưng không phải tất cả đều cung cấp điều kiện linh hoạt và lưu lượng truy cập chất lượng cao cùng một lúc.

MyBid là một nền tảng ban đầu chỉ hoạt động thông qua các nhà quản lý cá nhân, và sau đó đã bổ sung khả năng để người dùng tự chạy các chiến dịch. Điều này làm cho dịch vụ phù hợp với các cấp độ kỹ năng và các nhiệm vụ khác nhau.

MyBid là gì?

MyBid là một nền tảng quảng cáo trực tuyến đã tồn tại từ năm 2020. Ban đầu, mạng lưới chỉ cung cấp dịch vụ quản lý hoàn toàn: bạn đưa ra ngân sách và các sáng tạo, và các chuyên gia của MyBid thiết lập các chiến dịch bằng cách sử dụng kiến thức của họ về các nguồn lưu lượng truy cập.

Vào năm 2024, nền tảng này đã mở rộng các tính năng của mình bằng cách ra mắt chế độ tự phục vụ. Bây giờ bạn có thể chọn giữa:

Dịch vụ quản lý — các nhà mua phương tiện của mạng sẽ chạy các chiến dịch của bạn.

Tự phục vụ — bạn tự tạo và tối ưu hóa các chiến dịch của mình thông qua bảng điều khiển cá nhân.

Cách tiếp cận này làm cho mạng phù hợp cho cả người mới bắt đầu và các chuyên gia có kinh nghiệm.

Các định dạng quảng cáo chính

MyBid hỗ trợ nhiều loại quảng cáo khác nhau. Mỗi định dạng giải quyết các nhiệm vụ khác nhau và hoạt động tốt cho các ngành dọc cụ thể.

Thông báo đẩy

Một định dạng cổ điển nơi quảng cáo xuất hiện dưới dạng thông báo hệ thống trên thiết bị của người dùng (nếu họ đã đăng ký). Nó hoạt động tốt cho các tiện ích, hẹn hò, ưu đãi tài chính và các ngành dọc thị trường đại chúng khác.

Đẩy Trong‑Trang

Đây là một biểu ngữ được thiết kế giống như thông báo đẩy, nhưng nó xuất hiện trực tiếp trên trang web và không yêu cầu đăng ký. Đây là một trong những định dạng phổ biến nhất của mạng nhờ vào sự tương tác cao.

Quảng cáo Popunder

Quảng cáo mở trong một tab mới phía sau cửa sổ trình duyệt đang hoạt động. Định dạng này được các nhà tiếp thị liên kết biết đến rộng rãi và phù hợp với các ưu đãi cần một đối tượng rộng lớn.

Quảng cáo video

Các đoạn video ngắn phát trước nội dung chính. Chúng cung cấp cho bạn một cách tuyệt vời để hiển thị sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trong hành động.

Biểu ngữ

Quảng cáo hiển thị cổ điển được đặt trên các trang web đối tác. Một công cụ tiêu chuẩn vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Telegram Mini Apps (TMA)

Một trong những định dạng hiện đại nhất. Quảng cáo được tích hợp trực tiếp vào các ứng dụng nhỏ bên trong Telegram. Khán giả của trình nhắn tin này rất tích cực và quan tâm đến các chủ đề công nghệ. Các thử nghiệm cho thấy rằng tỷ lệ chuyển đổi trong định dạng này cao hơn đáng kể so với các quảng cáo hiển thị truyền thống.

Các cách để làm việc với nền tảng

Điều chính làm cho MyBid khác biệt so với nhiều mạng khác là có hai chế độ hoàn chỉnh.

Chế độ quản lý

Hoàn hảo cho những ai không muốn đào sâu vào chi tiết của cài đặt chiến dịch. Sau khi bạn đăng ký, một quản lý cá nhân sẽ liên lạc với bạn. Họ giúp định nghĩa chiến lược của bạn, chọn định dạng và chọn các nguồn lưu lượng truy cập. Người quản lý sử dụng danh sách được chuẩn bị sẵn về vị trí tốt và xấu, do đó bạn không lãng phí ngân sách của mình vào lưu lượng truy cập có khả năng không đạt hiệu quả tốt.

Tất cả các thay đổi trong chiến dịch đều được thực hiện bởi người quản lý. Bạn chỉ có thể tạm dừng hoặc tiếp tục quảng cáo của mình. Đó là sự đánh đổi giữa sự tiện lợi và tốc độ phản ứng.

Chế độ tự phục vụ

Dành cho các nhà quảng cáo muốn kiểm soát hoàn toàn. Bảng điều khiển của bạn cung cấp quyền truy cập vào tất cả các công cụ: tạo chiến dịch, điều chỉnh giá thầu, nhắm mục tiêu chi tiết, danh sách đen và danh sách trắng các nguồn, cũng như cài đặt ngân sách.

Có hai cách để tạo một chiến dịch:

Chế độ Express — bộ tham số tối thiểu: URL trang đích của bạn, lựa chọn nền tảng, mô hình thanh toán, và nhắm mục tiêu cơ bản theo quốc gia và hệ điều hành.

Chế độ tùy chỉnh — quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các cài đặt: nhắm mục tiêu theo địa lý xuống đến mức thành phố, lọc theo trình duyệt, loại thiết bị, nhà cung cấp, và thậm chí khả năng đặt giá thầu riêng cho các nguồn lưu lượng truy cập khác nhau.

Cơ hội cho nhà xuất bản

MyBid không chỉ cho phép các nhà quảng cáo kiếm tiền, mà còn dành cho cả chủ sở hữu trang web và ứng dụng. Chỉ cần đăng ký làm nhà phát hành, nhận mã vị trí đặt quảng cáo của bạn, và đặt nó trên các trang của bạn. Nền tảng này sẽ kiểm tra chất lượng của các trang web của bạn, và sau đó quảng cáo từ các nhà quảng cáo trong mạng lưới sẽ bắt đầu hiển thị.

Các khoản thanh toán được thực hiện thường xuyên và có sẵn nhiều phương thức rút tiền.

Thu thập đăng ký đẩy như thu nhập thêm

Có một tính năng hữu ích cho các nhà quảng cáo — thu thập đăng ký thông báo đẩy từ khách truy cập trang đích của bạn.

Ngay cả khi người dùng không hoàn thành mục tiêu chính, họ vẫn có thể đăng ký nhận thông báo. Chủ sở hữu trang đích sau đó kiếm thêm tiền từ những đăng ký này. Đây là cách dễ dàng để cải thiện khả năng sinh lời của chiến dịch của bạn.

Chương trình giới thiệu

MyBid khuyến khích bạn mang đến khách hàng mới. Một nhà quảng cáo giới thiệu nhà quảng cáo khác sẽ nhận được phần trăm chi tiêu của người đó. Một nhà xuất bản giới thiệu nhà xuất bản mới sẽ nhận được phần trăm thu nhập của nhà xuất bản đó. Thanh toán được thêm vào số dư của bạn hàng tháng.

Ưu điểm và những điều cần lưu ý

Những điểm mạnh chính của nền tảng:

Lựa chọn giữa chế độ quản lý và tự phục vụ.

Không tính phí thêm khi có người quản lý chạy chiến dịch của bạn.

Nhiều định dạng quảng cáo — từ push cổ điển đến TMA hiện đại.

Giao diện rõ ràng và hỗ trợ 24/7.

Bạn có thể kiếm tiền không chỉ như một nhà quảng cáo, mà còn như một nhà xuất bản hoặc một đối tác giới thiệu.

Một số hạn chế:

Trong chế độ quản lý, các thay đổi được thực hiện thông qua quản lý của bạn, điều này có thể mất một thời gian.

Lưu lượng truy cập của mạng tập trung vào một số ngành dọc nhất định (không phải định dạng nào cũng phù hợp cho các chiến dịch an toàn thương hiệu nghiêm ngặt).

Nói chuyện trực tiếp với quản lý của bạn đồng nghĩa với việc bạn cần biết tiếng Anh hoặc tiếng Nga.

Kết luận

MyBid là một mạng quảng cáo hiện đại đã phát triển từ dịch vụ quản lý cổ điển thành một mô hình lai. Nó hoạt động tốt cho những người mới bắt đầu với lưu lượng truy cập trả tiền, cũng như cho các nhà mua sắm truyền thông có kinh nghiệm, những người đã quen với việc kiểm soát từng thiết lập một cách độc lập.

Có các Ứng dụng Mini Telegram dưới dạng định dạng, khả năng thu thập đăng ký thông báo đẩy, và một chương trình giới thiệu làm cho nền tảng trở nên thú vị từ nhiều góc độ khác nhau.

Nếu bạn đang tìm kiếm một mạng quảng cáo với các điều kiện linh hoạt và định dạng cập nhật — MyBid đáng để bạn quan tâm.