ThunderProxy - đánh giá dịch vụ proxy

ThunderProxy — dịch vụ proxy cho người dùng trình duyệt antidetect

Việc chạy nhiều hồ sơ trình duyệt trong trình duyệt antidetect chỉ hiệu quả khi mỗi hồ sơ có một danh tính mạng sạch sẽ và nhất quán.

ThunderProxy là nhà cung cấp proxy hoạt động tự nhiên với trình duyệt Undetectable: chỉ định một proxy ISP tĩnh cho mỗi hồ sơ dài hạn, hoặc chuyển các tác vụ có khối lượng lớn qua proxy dân cư xoay vòng khi bạn cần phân bố địa lý mà không làm tiêu hao IP cố định.

Nền tảng cung cấp hơn 30 triệu IP có nguồn gốc đạo đức, thời gian phản hồi dưới giây, và thời gian hoạt động 99.9% trên hơn 155 quốc gia.

Ba loại proxy: proxy dân cư, proxy trung tâm dữ liệu, và proxy ISP tĩnh — bao phủ mọi thứ từ việc tạo tài khoản hàng loạt đến thu thập dữ liệu quy mô lớn. Thanh toán bằng thẻ hoặc hơn 100 loại tiền điện tử.

Tại sao ThunderProxy phù hợp với người dùng trình duyệt Undetectable

Phần mềm Antidetect tách biệt các dấu vân tay — canvas, WebGL, phông chữ, múi giờ, và tín hiệu thiết bị. Proxy xử lý phía mạng: địa chỉ IP, ASN, và tính nhất quán địa lý. Nền tảng kết nối tài khoản khi các lớp này không khớp.

Quy tắc chung: một hồ sơ Undetectable → một IP ISP tĩnh cho các tài khoản bạn giữ trong vài tuần hoặc vài tháng. Sử dụng địa chỉ IP dân cư xoay vòng khi trang mục tiêu có tính tấn công cao hoặc bạn cần nhiều phiên ngắn hạn.

Các loại Proxy được giải thích

1. Proxy ISP tĩnh — mặc định cho các cấu hình antidetect

Proxy ISP tĩnh cung cấp cho bạn một địa chỉ IPv4 riêng được cấp bởi nhà cung cấp internet thực tế. Địa chỉ IP không xoay vòng và việc gia hạn thuê bao là không giới hạn — địa chỉ này sẽ thuộc về bạn trong suốt thời gian dự án hoạt động.

Đây là sự kết hợp mạnh mẽ nhất cho người dùng trình duyệt Undetectable quản lý tài khoản quảng cáo, hồ sơ người bán trên thị trường, bảng điều khiển liên kết, hoặc bất kỳ quy trình công việc nào mà sự thay đổi IP đột ngột có thể kích hoạt một cuộc kiểm tra an ninh. Mỗi hồ sơ trình duyệt nhận được địa chỉ cấp ISP riêng; kết hợp với sự cách ly dấu vân tay của Undetectable, bạn có được sự tách biệt danh tính hoàn toàn ở cả lớp thiết bị và mạng.

Bắt đầu từ $1.79/IP.

2. Proxy dân cư — phiên xoay vòng và phiên dính

Proxy dân cư sử dụng các IP gắn với các thiết bị thực trên các mạng ISP thực. Các trang web xem chúng như những khách truy cập bình thường — rất hữu ích khi phát hiện bot trở nên nghiêm ngặt.

Hệ thống bao phủ hơn 130 quốc gia với các chế độ xoay (IP mới mỗi yêu cầu) và dính (giữ một IP cho một phiên). Xoay để phân tán dấu vết trên các mục tiêu; dính khi bạn cần sự liên tục đăng nhập trong một hồ sơ Undetectable duy nhất.

Bắt đầu từ $1.72/GB.

3. Proxy trung tâm dữ liệu — tốc độ và khối lượng

Proxy datacenter hoạt động trên các máy chủ băng thông cao. Chúng đánh đổi sự tin cậy "người dùng gia đình" để lấy thông lượng thô với chi phí thấp nhất ($0.75/GB). Các luồng đồng thời không giới hạn làm cho chúng thích hợp cho việc thu thập dữ liệu hàng loạt, thăm dò API và kiểm tra tải — thường bên ngoài trình duyệt, hoặc trên các mục tiêu có fingerprinting nhẹ hơn.

Phạm vi địa lý: Hơn 155 quốc gia, nhắm mục tiêu theo cấp độ thành phố

Geo-mismatch là một nguyên nhân phổ biến gây ra việc bị cấm. Một tài khoản quảng cáo được đăng ký ở Đức không nên duyệt từ một địa chỉ IP ở châu lục khác.

ThunderProxy's residential pool hỗ trợ mục tiêu quốc gia, tiểu bang và thành phố trên 155+ quốc gia, 500+ tiểu bang, và 2,500+ thành phố. Các nhóm lớn nhất:

Hoa Kỳ — 5.2M+ IPs

Brasil — 1.9M+ IPs

Vương Quốc Anh — 1.1M+ IPs

Canada — 520K+ IPs

Đức — 310K+ IPs

Pháp — 180K+ IPs

Proxy ISP tĩnh và proxy trung tâm dữ liệu bao phủ một tập hợp các địa điểm có nhu cầu cao tập trung — căn chỉnh quốc gia proxy với múi giờ và ngôn ngữ địa phương được cấu hình của mỗi hồ sơ Undetectable.

Các thông số chính

30M+ IPs — sử dụng lại địa chỉ thấp trên bất kỳ mục tiêu nào; chiến dịch kéo dài mà không làm cạn kiệt địa chỉ sạch.

Thời gian phản hồi trung bình 0.5 giây — giữ các hồ sơ trình duyệt và kịch bản tự động hóa hoạt động nhanh nhẹn.

99,9% thời gian hoạt động — các nhiệm vụ được lên lịch và phiên tài khoản luôn hoạt động trực tuyến.

Số lượng luồng không giới hạn (datacenter) — không có giới hạn đồng thời nhân tạo.

Giao thức: HTTP, HTTPS và SOCKS5. Xác thực: tên người dùng:mật khẩu hoặc danh sách cho phép IP — cả hai đều hoạt động bên trong cài đặt proxy theo hồ sơ của Undetectable.

Giá cả

Giảm giá theo số lượng áp dụng. Không có phí ẩn cho phiên hoặc luồng. Chấp nhận Mastercard, Visa, Bitcoin, Binance và hơn 100 loại tiền điện tử khác. Không cần thẻ tín dụng để bắt đầu.

Dùng thử miễn phí: 256MB — đủ để xác minh độ chính xác địa lý, độ trễ và khả năng tương thích Undetectable trước khi bạn cam kết.

Undetectable giảm giá cho người dùng: sử dụng mã khuyến mãi UNDETECTABLE50 khi thanh toán để được giảm 50% cho đơn hàng của bạn.

Các trường hợp sử dụng với trình duyệt Undetectable

Người mua truyền thông và nhà tiếp thị liên kết — một IP ISP tĩnh + một dấu vân tay Undetectable cho mỗi tài khoản quảng cáo; ngăn chặn kết nối ở cấp độ nền tảng.

Các nhà bán hàng thương mại điện tử và trên sàn giao dịch — duy trì hồ sơ người bán với địa chỉ ISP ổn định trong khi theo dõi giá đối thủ cạnh tranh thông qua các phiên quay vòng dân cư trong các hồ sơ khác.

Quản lý truyền thông xã hội — quản lý nhiều tài khoản thương hiệu; mỗi Undetectable hồ sơ mang theo cookie, lưu trữ và proxy riêng biệt.

Các kiểm toán viên SEO và SERP — kiểm tra thứ hạng địa phương trên hơn 2,500 thành phố mà không bị nhiễu loạn kết quả từ tiếng ồn của geo-proxy.

Các nhóm thu thập dữ liệu — máy chủ proxy trung tâm dữ liệu cho khối lượng; proxy dân cư cho các trang web có hệ thống phát hiện bot nghiêm ngặt.

Bảo vệ thương hiệu — quét các chợ trực tuyến trên khắp các quốc gia để tìm danh sách hàng giả.

Cách kết nối ThunderProxy với trình duyệt Undetectable

Đăng ký tại thunderproxy.com (email/mật khẩu hoặc Google). Không cần thẻ tín dụng. Nhận 256MB dùng thử miễn phí hoặc nạp tiền bằng thẻ hoặc crypto. Người dùng Undetectable có thể áp dụng mã khuyến mãi UNDETECTABLE50 để được giảm 50%. Trong bảng điều khiển ThunderProxy, tạo một proxy — chọn ISP tĩnh hoặc dân cư, thiết lập quốc gia/thành phố, và sao chép host, cổng, tên người dùng, và mật khẩu. Trong Undetectable, mở hồ sơ trình duyệt → cài đặt Proxy → dán thông tin đăng nhập (HTTP, HTTPS, hoặc SOCKS5). Khởi chạy hồ sơ và xác nhận IP khớp với vị trí địa lý mong muốn trước khi đăng nhập vào các tài khoản nhạy cảm.

Bảng điều khiển của ThunderProxy hiển thị lưu lượng truy cập theo thời gian thực, lịch sử kết nối và kiểm soát địa lý. Hỗ trợ trực tiếp 24/7 luôn sẵn sàng nếu quá trình thiết lập gặp khó khăn.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Loại proxy nào tốt nhất cho trình duyệt antidetect với việc sử dụng nhiều tài khoản?

Proxy ISP tĩnh. Mỗi hồ sơ Undetectable giữ một địa chỉ IPv4 ISP thực chuyên dụng không thay đổi — gần giống nhất với cách một người dùng bình thường kết nối từ nhà.

Tôi có thể sử dụng proxy quay vòng cư trú bên trong Undetectable?

Vâng. Sử dụng phiên kết dính (sticky sessions) khi bạn cần một địa chỉ IP cho một quy trình đăng nhập; sử dụng chế độ xoay vòng cho các tác vụ ngắn hoặc các mục tiêu tấn công mạnh mẽ nơi mà sự đa dạng của địa chỉ IP quan trọng hơn sự ổn định.

ThunderProxy có hoạt động với SOCKS5 trong các trình duyệt antidetect không?

Vâng. HTTP, HTTPS và SOCKS5 được hỗ trợ với xác thực username:password hoặc IP allowlist.

Có bản dùng thử miễn phí không?

256MB miễn phí, không cần thẻ tín dụng, không cam kết — đủ để thử nghiệm proxy địa lý và tích hợp Undetectable.

Có giảm giá cho người dùng Undetectable không?

Có. Nhập mã khuyến mãi UNDETECTABLE50 khi thanh toán để được giảm giá 50%.

Kết luận cuối cùng

ThunderProxy cung cấp cho người dùng trình duyệt antidetect một giải pháp proxy thực tế: static ISP proxies để đảm bảo sự nhất quán giữa hồ sơ và IP, rotating residential cho độ bao phủ địa lý linh hoạt, và datacenter cho tốc độ tối đa. Với sự hỗ trợ của hơn 30 triệu IP, trên 155 quốc gia, 99.9% thời gian hoạt động, và thời gian phản hồi dưới một giây, nó hoàn thiện lớp nhận diện mà Undetectable trình duyệt bắt đầu — cách ly dấu vân tay trên thiết bị, sạch sẽ nhận diện mạng trên đường dây.

Dùng thử miễn phí ThunderProxy — 256MB dùng thử, không cần thẻ.

Undetectable người dùng: Giảm 50% với mã khuyến mãi UNDETECTABLE50.