CreepJS verstehen: Ihr Leitfaden zum Umgehen von Browser-Fingerprinting

Wenn Sie mehrere Konten auf Plattformen wie Google, Facebook, TikTok oder Amazon verwalten, haben Sie wahrscheinlich schon Gerüchte über CreepJS gehört. Dieses Open-Source-Projekt für Browser-Fingerprinting wird häufig als öffentliche Diagnose-Referenz verwendet, um die Konsistenz von Browser-Fingerprints und Anti-Fingerprinting-Lecks zu testen.

In diesem Leitfaden erklären wir genau, was CreepJS macht, wie es Browser-Fingerprinting-Techniken offenlegt, die von Anti-Bot-Systemen verwendet werden, und wie Tools wie Undetectable.io Ihnen helfen, Profile zu erstellen, die diese Tests zuverlässig bestehen.

Kurze Zusammenfassung: Was CreepJS ist und warum es 2026 wichtig ist

CreepJS ist eine öffentliche Browser-Fingerprinting-Test-Suite, die von Anti-Bot-Forschern, Scrapern und datenschutzbewussten Entwicklern genutzt wird. Sie können sie unter https abrahamjuliot.github.io creepjs aufrufen, um genau zu sehen, wie einzigartig und verdächtig Ihre Browser-Umgebung aussieht.

Einfach gesagt zeigt CreepJS, wie viele identifizierende Daten Ihr Browser preisgibt, und hebt Inkonsistenzen, Manipulationssignale und Muster hervor, die oft mit modifizierten oder automatisierten Umgebungen verbunden sind. Es markiert Headless-Erkennungssignale, Spoofing-Versuche und Inkonsistenzen, die auch reale Anti-Bot-Systeme erkennen. Das Tool führt eine Entropieanalyse der gesammelten Daten durch, um zu bestimmen, wie selten Ihre Konfiguration im Vergleich zu typischen Webbrowsern ist.

Stand 2026 verwenden viele Anti-Bot-Systeme Fingerprinting- und Konsistenzprüfungen, die sich mit den von CreepJS angezeigten Signalarten überschneiden, obwohl CreepJS selbst kein direktes Modell eines bestimmten kommerziellen Systems ist. Ein gutes Ergebnis in diesem Test kann ein nützliches Diagnosesignal sein, ist aber kein verlässliches eigenständiges Maß für echte Undetectability.

Bei Undetectable.io verwenden wir intern CreepJS-ähnliche Tests, um unsere Profilvorlagen zu optimieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Nutzer, die Multi-Account-Arbeit, Ad-Arbitrage oder Traffic-Kampagnen betreiben, mit Fingerprints starten, die keine roten Flaggen auslösen.

Was ist CreepJS?

CreepJS ist eine Open-Source-JavaScript-Browser-Fingerprinting-Bibliothek und öffentliche Demo-Seite, die Hunderte von Browser-Attributen untersucht. Es prüft alles von Navigator-Eigenschaften und WebGL-Parametern bis hin zu installierten Schriftarten und Bildschirmeigenschaften—und erstellt so ein umfassendes Bild Ihrer Geräteeigenschaften.

Im Gegensatz zu kommerziellen Trackern funktioniert CreepJS als Forschungs- und Diagnose-Tool. Sicherheitsforscher, Scraping-Entwickler und Datenschutzbefürworter verwenden es, um Anti-Fingerprinting-Erweiterungen, gehärtete Browser und Browser-Automatisierungstools zu bewerten. Es verfolgt Sie nicht für Werbung; es zeigt Ihnen genau, was Werbetreibende verfolgen könnten.

Das Tool hebt „Lügen“ oder Inkonsistenzen hervor, die von Anti-Fingerprinting-Tools erzeugt werden. Wenn Ihre User-Agent-Strings zum Beispiel macOS angeben, Ihre GPU und Schriftarten aber wie Windows aussehen, markiert CreepJS dies als javascript-Manipulation.

Seit etwa 2021 wird CreepJS aktiv in Scraping- und Sicherheits-Communities erwähnt. Im Jahr 2026 bleibt es eines der am häufigsten referenzierten öffentlichen Tools zum Testen der Konsistenz von Browser-Fingerprints und Anti-Fingerprinting-Lecks.

CreepJS erzeugt visuelle Berichte mit Bewertungen, darunter Headless-Erkennungswerte, Trust Scores und detaillierte Listen von Anomalien. Diese Berichte zeigen genau, welche Browser-Verhaltensweisen Ihre automatisierte oder modifizierte Browser-Umgebung offenlegen.

Wie CreepJS unter der Haube funktioniert

Im Kern führt CreepJS umfassende JavaScript-Prüfungen über zahlreiche Browser-apis hinweg aus. Es fragt die Navigator API, Canvas, WebGL, Web Audio API, Screen API, Fonts, DOM, WebRTC und mehr ab—und sammelt von jeder Quelle rohe Fingerprint-Daten.

Das ausgefeilte Browser-Fingerprinting-Tool kombiniert diese Werte mit Hashing-Algorithmen, um eindeutige Fingerprints zu erstellen. Anschließend schätzt es die Entropie—also wie selten Ihre Konfiguration im Vergleich zu normalen Nutzerverteilungen ist. Hochentropische Signale wie komplexe Rendering-Fähigkeiten haben mehr Gewicht als häufige Datenpunkte.

CreepJS berechnet einen „Trust Score“, der widerspiegelt, wie konsistent und glaubwürdig die gemeldeten Fingerprint-Werte erscheinen. Je mehr Inkonsistenzen es findet—nicht übereinstimmende Eigenschaften, verdächtige Verhaltensmuster, erkannte Modifikationen—desto stärker sinkt Ihr Wert. Ein niedriger Trust Score weist wahrscheinlich auf Automatisierung oder Spoofing hin.

Das Tool protokolliert außerdem Konsolenfehler, Timing-Eigenheiten und Rendering-Unterschiede, die in Headless-Umgebungen häufig vorkommen. Wenn Ihr Browser Grafiken per Software statt mit Hardwarebeschleunigung rendert, bemerkt CreepJS das. Wenn Ihre Audio-Stack-Details abgespeckt wirken, wird auch das markiert.

CreepJS erhält regelmäßige Updates, um neue Browser-apis zu testen, die in modernen Chromium-, Firefox- und Safari-Versionen eingeführt werden. Das bedeutet, dass sich der Fingerprinting-Prozess zusammen mit den Browsern weiterentwickelt, die er testet.

Das Bild zeigt einen Laptop-Bildschirm mit einem ausgefeilten Dashboard zur Analyse von Browser-Fingerprints, auf dem verschiedene Browser-Attribute wie installierte Schriftarten, Bildschirmauflösung und User-Agent-Strings dargestellt werden. Dieses Dashboard dient dazu, eindeutige Browser-Fingerprints zu identifizieren und Fingerprint-Daten für Online-Sicherheit und Betrugserkennung zu analysieren.

Wichtige Fingerprinting-Vektoren, die von CreepJS gemessen werden

CreepJS verlässt sich nicht auf ein einzelnes Signal. Stattdessen schichtet es viele Fingerprinting-Techniken für eine robuste Identifizierung. Dieser Multi-Signal-Ansatz spiegelt wider, wie reale Anti-Bot-Erkennungssysteme arbeiten.

Die Kernkategorien umfassen:

Navigator- und User-Agent-Eigenschaften

WebGL- und Canvas-Rendering

Audio-, Sprach- und Medienfähigkeiten

Bildschirm-, Anzeige- und Layout-Signale

Schriftarten, DOM-Verhalten und andere Datenpunkte

Die Optimierung in diesen Kategorien verbessert die Überlebensfähigkeit auf Plattformen, die ähnliche Methoden zur Betrugserkennung verwenden.

Navigator- und User-Agent-Eigenschaften

CreepJS fragt window.navigator-Felder intensiv ab. Zu den wichtigsten Eigenschaften gehören:

Eigenschaft Was sie offenlegt userAgent Browser-Version und Betriebssystem platform Angegebenes OS-Platform hardwareConcurrency Logische CPU-Kerne deviceMemory Für den Browser verfügbarer RAM webdriver Automatisierungs-Flag languages Locale-Präferenzen

Kombinationen sind entscheidend. Ein Profil mit der Angabe „Windows 10, en-US, 8 logische Kerne, Chrome 122“ wird statistisch mit bekannten Verteilungen verglichen. Unnatürliche Kombinationen wecken Verdacht.

Das navigator.webdriver-Flag legt Selenium-, Playwright- oder Puppeteer-Automatisierung direkt offen, wenn es nicht richtig gepatcht wurde. Diese einzelne Eigenschaft führt bei unveränderten Browser-Automatisierungstools zu nahezu sofortiger Erkennung.

Grobe Spoofing-Versuche scheitern hier. Wenn Sie macOS angeben, während Ihre GPU Windows-Hardwaredetails meldet, entstehen Widersprüche, die creepjs sofort erkennt.

WebGL- und Canvas-Rendering

CreepJS zeichnet Formen, Text und 3D-Szenen mit Canvas 2D und der Webgrafik-Bibliothek (WebGL), um Ihren GPU-Fingerprint zu erfassen. Es erfasst:

GPU-Anbieter und Modell (z. B. Intel UHD Graphics 620 vs. NVIDIA GeForce RTX 3060)

Treiber-Eigenheiten und unterstützte Erweiterungen

Rendering-Unterschiede auf Pixelebene

Anti-Aliasing-Verhalten

Software-Rendering—häufig in naivem Headless Chrome—sieht deutlich anders aus als hardwarebeschleunigte Ausgabe. Creepjs erstellt effektiv einen Hash davon, wie Ihr Browser Grafiken rendert, und bestraft offensichtliche Automatisierungssignaturen.

Selbst zwei Laptops mit derselben Browser-Version erzeugen aufgrund subtiler Hardwaredetails unterschiedliche Canvas-Hashes. Dadurch sind webgl-Parameter extrem hochentropisch für die Identifizierung eindeutiger Browser-Fingerprints.

Das Bild zeigt eine Nahaufnahme einer Grafikkarte mit ihren komplexen Hardwaredetails und Komponenten. Diese detaillierte Darstellung hebt die Rendering-Fähigkeiten der Karte hervor und ist relevant für Diskussionen über Datenerfassung und Browser-Fingerprinting-Techniken.

Audio-, Sprach- und Medienfähigkeiten

CreepJS verwendet die web audio api und Abfragen zu Medienfähigkeiten, um Details Ihres Audio-Stacks zu prüfen. Es überprüft:

Unterstützte Codecs (AAC, Opus usw.)

Abtastraten und Latenz

Verfügbare Ausgabegeräte

Speech-Synthesis-Stimmen und Sprachen

Eine normale Windows-11-Chrome-Installation zeigt volle Codec-Unterstützung. Ein abgespeckter Headless-Build verfügt oft nicht über mehrere Codecs—ein typisches Zeichen für Automatisierung.

Audio-Fingerprinting erkennt ungewöhnliche Stacks, die in Containern oder VMs häufig sind. Wenn Sie Multi-Account-Operationen in RDP-Sitzungen oder Cloud-Instanzen ausführen, können fehlende Audiosignale Ihre Profile als verdächtig korrelieren.

Bildschirm-, Anzeige- und Layout-Signale

CreepJS fingerprintet Anzeigeeigenschaften einschließlich:

Client-Bildschirmauflösung

Farb- und Pixeltiefe

devicePixelRatio

Verfügbare Viewport-Größen

CSS-Media-Queries

Natürliche Auflösungen folgen vorhersehbaren Mustern:

Gerätetyp Häufige Auflösungen Desktop 1920×1080, 2560×1440 Laptop 1366×768, 1920×1080 Mobilgerät 390×844, 412×915

Seltsame oder offensichtlich emulierte Bildschirmauflösungen deuten auf Automatisierung hin. Skalierungsfehler—bei denen devicePixelRatio nicht zur gemeldeten OS-DPI passt—weisen auf Virtualisierung hin.

Automatisierungs-Frameworks bringen manchmal window.innerWidth/innerHeight mit den gemeldeten Bildschirmeigenschaften aus dem Takt, was CreepJS als Anomalien markiert.

CreepJS untersucht installierte Schriftarten, CSS-Feature-Support, DOM-Eigenheiten und Fehlermeldungen. Schriftlisten unterscheiden sich stark zwischen Systemen:

Ein Standard-Windows-11 enthält bestimmte Microsoft-Schriftarten

macOS Sonoma hat Apple-Systemschriften

Linux-Distributionen unterscheiden sich stark je nach Distribution

Diese Unterschiede erzeugen starke identifizierbare Fingerprint-Signaturen. Datenschutzorientierte Browser, die die Schriftarten-Aufzählung blockieren, erzeugen manchmal eigene Anomalien, die CreepJS als Manipulation einstuft.

Auch Konsolen-Fehlersignaturen sind wichtig. Spezifische Stack-Traces von installierten Plugins oder Automatisierungsbibliotheken offenbaren die Nutzung von Puppeteer, Selenium oder Playwright—selbst wenn andere Eigenschaften gepatcht wurden.

Diese „Long-Tail“-Signale sind wichtig für die Datenerfassung auf Plattformen wie Meta Ads, Google Ads, TikTok und Marktplätzen wie Amazon, und sie sind ein Schlüsselfaktor beim Vergleich von GoLogin-Alternativen für Multi-Accounting und anderen Antidetect-Browsern.

Browser-Automatisierung und Scraper auf CreepJS testen

Entwickler und Growth-Teams testen ihre Automatisierungstools routinemäßig auf CreepJS, bevor sie sie im großen Maßstab ausrollen. Die Ergebnisse zeigen genau, wie gut ihre Setups erkannt werden können.

Zu den häufigen Testszenarien gehören rohe Headless-Umgebungen, die oft offensichtliche Anomalien zeigen, während stealth-gepatchte oder gehärtete Umgebungen diese reduzieren können—das genaue Ergebnis variiert jedoch stark je nach Browser-Version, Betriebssystem, Hardware und Patch-Qualität.

Ein „gutes“ Ergebnis bedeutet geringe Headless-Verdachtswerte, minimale Inkonsistenzen und Fingerprints, die typischen Endnutzer-Rechnern ähneln.

Klassische Headless-Browser ausführen (Selenium, Playwright)

Wenn Sie eine Standard-Headless-Chromium-Instanz mit Selenium oder Playwright starten und zu CreepJS navigieren, erhalten Sie typischerweise verheerende Ergebnisse:

webdriver flag = true

Fehlende installierte Schriftarten

Software-WebGL-Rendering

Seltsame Bildschirmauflösung (oft 1366×768 in CI/VMs)

Headless-Erkennungswert nahe 100 %

Diese Erkenntnisse führen direkt zu schnellem Throttling durch reale Anti-Bot-Systeme. In vielen CI- und VM-Umgebungen zeigen Headless-Chromium-Setups häufig Muster wie Software-Rendering, fehlende Schriftarten oder Automatisierungs-Flags, wobei die genauen Ergebnisse von der Konfiguration abhängen.

Die praktische Auswirkung ist klar: Unveränderte Web-Scraper-Setups werden auf Plattformen mit eingesetzten Fingerprinting-Tools fast sofort markiert und blockiert.

Stealth-Plugins und gepatchte Treiber verwenden

Communities pflegen Stealth-Plugins wie undetected-chromedriver sowie Playwright/Puppeteer-Stealth-Modi. Diese versuchen, verräterische Eigenschaften einschließlich des webdriver-Flags und der Standardeinstellungen zu patchen.

CreepJS zeigt mit Stealth-Plugins typischerweise bessere Werte, aber Muster bleiben bestehen:

Unnatürliche Schriftsets

Inkonsistenter Audio-Stack

Seltene GPU-Kombinationen

Prototype-Modifikationen

Diese Open-Source-Patches müssen ständig aktualisiert werden, da sich Chrome, Firefox und CreepJS weiterentwickeln. Im Zeitraum 2024-2026 kann jedes Browser-Update potenziell wieder Lecks einführen.

Stealth-Plugins helfen zwar, reichen aber oft nicht für stabile Multi-Account-Arbeit im großen Maßstab oder Ad-Arbitrage aus. Patches allein reichen häufig nicht für stabile Ergebnisse, insbesondere da sich Browser und Fingerprint-Tests weiterentwickeln.

Wie Undetectable.io CreepJS-ähnliche Signale nutzt, um bessere Profile zu erstellen

Bei Undetectable.io haben wir einen Antidetect-Browser entwickelt, der für hochanonymes Multi-Accounting auf Plattformen wie Google, Facebook, TikTok, Amazon und verschiedenen Marktplätzen ausgelegt ist und für Windows und macOS heruntergeladen werden kann.

Anstatt einen einzelnen Headless-Browser zu patchen, generieren wir vollständige Browser-Profile mit kohärenten Fingerprints, die auf CreepJS-ähnlichen Tools natürlich wirken. Jedes Profil repräsentiert ein plausibles Gerät eines Nutzers—nicht ein Frankenstein aus gespooften Eigenschaften.

Zwei wichtige Unterscheidungsmerkmale heben uns hervor:

Unbegrenzte lokale Profile in jedem kostenpflichtigen Tarif—erstellen Sie Hunderte oder Tausende ohne Cloud-Limits

in jedem kostenpflichtigen Tarif—erstellen Sie Hunderte oder Tausende ohne Cloud-Limits Lokale Speicherung von Fingerprints und gespeicherten Webseitendaten auf Ihrem Gerät, wodurch Leckrisiken minimiert werden

Unser Team validiert Profilvorlagen kontinuierlich anhand öffentlicher Fingerprint-Test-Suiten, einschließlich CreepJS-ähnlicher Prüfungen. So werden Inkonsistenzen erkannt, bevor unsere Nutzer ihnen in der Praxis begegnen.

Das Bild zeigt mehrere geöffnete Browserfenster auf einem Computerbildschirm, die jeweils verschiedene Benutzerprofile mit unterschiedlichen Browser-Attributen wie installierten Plugins, Bildschirmauflösung und User-Agent-Strings anzeigen. Dieses Setup veranschaulicht ausgefeilte Browser-Fingerprinting-Techniken, mit denen eindeutige Browser-Fingerprints für Datenerfassung und Online-Sicherheit identifiziert werden können.

Konsistente, widerspruchsfreie Fingerprints

Undetectable.io sorgt für interne Konsistenz über alle verschiedenen Browser-Attribute hinweg. Betriebssystemversion, GPU, Schriftarten, Bildschirmauflösung und Navigator-Eigenschaften sind aufeinander abgestimmt, damit sie wie echte Gerätetypen wirken.

Beispielhafte Profilvorlagen umfassen:

US-basiertes Windows 11 + Chrome mit 1920×1080-Bildschirm und Intel-UHD-Grafik

macOS Sonoma + Safari-ähnliches Profil mit Retina-Skalierung

Europäisches Windows 10 + Firefox mit 1366×768-Laptopauflösung

Diese Kohärenz beseitigt die Widersprüche, die CreepJS markiert—kein macOS-User-Agent mit Windows-Schriftarten, keine nicht passenden WebGL-Vendor-Strings. Dieselbe Fingerprint-Konsistenz erschwert es außerdem, Profile in Fingerprint-Erstellungsdatenbanken von echten Nutzern zu unterscheiden.

Massenerstellung von Profilen und Proxy-Management für Multi-Accounting

Undetectable.io ermöglicht es Nutzern, Hunderte oder Tausende Profile massenhaft zu erstellen, jedes mit einzigartigen Fingerprints und Proxy-Einstellungen. Sie können pro Profil Residential-, Mobile- oder Datacenter-Proxys zuweisen.

Warum das für creepjs-Erkennung wichtig ist: Die Wiederverwendung desselben Fingerprints über viele Konten hinweg erzeugt offensichtliche Cluster. Unterschiedliche Profile mit einzigartigen Konfigurationen mischen sich besser in normale Nutzerverteilungen ein.

Unsere Oberfläche unterstützt:

Proxy-Zuweisung pro Profil

Zeitzonen- und Geo-Anpassung

Ausrichtung regionaler Browser-Funktionen

Bulk-Import/Export-Workflows

Teams, die Werbekampagnen, Airdrops, Traffic-Arbitrage, Dropshipping-Shops und Social-Media-Farming betreiben, verlassen sich auf diese Fingerprint-Diversität, um Clustering zu vermeiden.

Cookies Robot, Warm-Up und Verhaltensrealismus

Über statische Fingerprints hinaus enthält Undetectable.io einen Cookies Robot, um Browsing-Sitzungen zu simulieren und natürlich wirkende Verläufe aufzubauen. Frische Profile ohne andere gespeicherte Webseitendaten wirken auf Anti-Bot-Systeme verdächtig.

CreepJS konzentriert sich auf technische Fingerprints, aber reale Plattformen kombinieren Fingerprinting mit Verhaltensmustern—Sitzungsalter, Cookies, Navigationsabläufe. Das Deaktivieren von javascript oder das Auslassen des Warm-Ups hinterlässt offensichtliche Lücken.

Das Aufwärmen von Profilen durch den Besuch von Nachrichtenseiten, Suchmaschinen und normalen Websites vor dem Zugriff auf Werbeplattformen reduziert Verdacht. Diese Vorbefüllung ahmt nach, wie reale Nutzer browsen.

Fingerprint-Stealth plus realistischer Verlauf plus hochwertige Proxys—diese Kombination ist für Online-Sicherheit im fingerprint-lastigen Ökosystem von 2026 entscheidend.

Strategien zur Verringerung der CreepJS-Erkennung (und realer Anti-Bot-Erkennung)

Kein einzelner Schritt garantiert Unsichtbarkeit. Ein mehrschichtiger Ansatz senkt die Erkennungsrisiken erheblich und erhält gleichzeitig die operative Stabilität.

Kernbereiche der Strategie:

Kohärente, realistische Fingerprints

Vielfältige Infrastruktur und Proxys

Sorgfältige Browser-Automatisierungshygiene

Kontinuierliches Testen und Validieren

Wichtig: Halten Sie sich immer an Plattformbedingungen, Gesetze und lokale Vorschriften, wenn Sie Stealth- oder Automatisierungstechniken verwenden.

Technische Fingerprints mit realistischen Geräteprofilen abstimmen

Vermeiden Sie zufälliges, widersprüchliches Spoofing. Verwenden Sie strukturierte Profile, die auf plausible Geräte und Standorte abgebildet werden.

Wichtige Abstimmungen:

Proxy-Geo mit gemeldeter Zeitzone abgleichen

GPU-Typ mit angegebenem Betriebssystem abstimmen

Für Ihre gemeldete Region/OS typische Schriftsets verwenden

Sicherstellen, dass Hardwaredetails zu erwarteten Konfigurationen passen

Diese Abstimmung verbessert die Ergebnisse bei CreepJS-ähnlichen Tests direkt, da offensichtliche Anomalien reduziert werden. Die Vorlagen von Undetectable.io erzwingen diese Kohärenz standardmäßig.

Dedizierte Proxys und isolierte Profile verwenden

Weisen Sie getrennten Profilen und Konten separate, hochwertige Proxys zu. IP-Reputation kombiniert sich mit CreepJS-ähnlichen Fingerprints zu Risikowerten.

Best Practices:

Residential- oder Mobile-Proxys für sensible Plattformen

Wenn möglich ein Proxy pro Konto

Geografische Konsistenz zwischen IP und Profil

Sie können Anbieter mithilfe unseres Leitfadens zu den besten Proxy-Diensten für Multi-Accounting und Arbitrage vergleichen und auswählen.

Das Proxy-Management pro Profil von Undetectable.io vereinfacht die Aufrechterhaltung von Isolation im großen Maßstab—egal, ob Sie 50+ Facebook-Konten, mehrere Google-Ads-Projekte oder Marketplace-Verkäuferkonten in verschiedenen Regionen betreiben.

Sorgfältig automatisieren und echtes Nutzerverhalten nachahmen

Perfekte Fingerprints scheitern, wenn das Automatisierungsverhalten robotisch wirkt. Plattformen protokollieren UX-Signale zusätzlich zu technischen Prüfungen.

Bei der Verwendung von APIs oder externer Automatisierung:

Zufällige Verzögerungen zwischen Aktionen hinzufügen

Realistisches Scrollen und Mausbewegungen einbauen

Navigationspfade variieren

Lesezeit und Interaktionsvielfalt simulieren

Undetectable.io arbeitet per API mit externen Automatisierungstools zusammen. Kombinieren Sie unseren Fingerprint-Stealth mit Verhaltensrealismus für maximale Überlebensraten.

Kontinuierlich gegen öffentliche Fingerprinting-Suiten testen

Testen Sie Setups regelmäßig auf CreepJS und alternativen creepjs-ähnlichen Seiten wie BrowserLeaks.com. Browser- und OS-Updates können Lecks wieder einführen—größere Chrome-Versionen in 2025-2026 haben die detecting-Algorithmen bereits mehrfach verändert.

Operative Best Practices:

„Canary“-Profile für das Testen von Änderungen pflegen

Profile vor dem Einsatz auf Produktionskonten prüfen

Dokumentieren, auf welche Browser-Version jede Profilvorlage abzielt

Updates schrittweise über Ihre Flotte ausrollen

Dieser Ansatz erkennt Regressionen, bevor sie Ihre Kampagnen beeinträchtigen.

Einschränkungen von CreepJS und warum Sie sich nicht allein darauf verlassen sollten

CreepJS ist leistungsstark, aber nicht identisch mit kommerziellen Anti-Bot-Systemen. Reale Plattformen kombinieren Fingerprinting mit:

Login-Historie und Zahlungsdaten

Verhaltensmodellierung über Sitzungen hinweg

Geräteübergreifender Korrelation

Python-Script-Erkennung und API-Missbrauchsmustern

Einige CreepJS-Erkennungen können strenger sein als Produktionsumgebungen. Andere reale Prüfungen—proprietäre Verhaltensanalyse, Bewertung der Kontohistorie—sind in seiner UI nicht sichtbar.

CreepJS ist dank seiner umfangreichen Prüfungen ein wertvoller Indikator, aber nicht der einzige Maßstab für Kontosicherheit. Tools wie Whoer.net zur Anonymitätsprüfung helfen dabei, IP-, DNS- und WebRTC-Lecks aufzudecken, die CreepJS nicht abdeckt. Bei Undetectable.io konzentrieren wir uns auf den breiteren operativen Erfolg über Plattformen hinweg und nicht nur darauf, eine einzelne Testseite zu bestehen.

Undetectable.io nutzen, um CreepJS-ähnlicher Erkennung voraus zu bleiben

CreepJS legt Fingerprint-Schwächen offen, die auch reale Anti-Bot-Systeme ausnutzen, weshalb einige Teams zusätzlich auf spezialisierte Cloaking-Dienste zum Schutz von Kampagnen setzen:

Navigator-Flags und Automatisierungsmarker

WebGL-/Canvas-Rendering-Abweichungen

Ungewöhnliche Audiosignale und Bildschirm-Setups

Anomalien bei der Schriftarten-Aufzählung und Privacy-Resistance-Muster, die häufig mit gehärteten Browsern verbunden sind

Undetectable.io begegnet diesen Punkten durch:

Kohärente Profilvorlagen passend zu realen Gerätekonfigurationen

passend zu realen Gerätekonfigurationen Unbegrenzte lokale Profile für Fingerprint-Diversität

für Fingerprint-Diversität Proxy-Management pro Profil für IP-Isolation

für IP-Isolation Cookies Robot zum Aufbau realistischer Browsing-Sitzungen

zum Aufbau realistischer Browsing-Sitzungen Team-Synchronisierung für Agency-Workflows

Starten Sie mit unseren kostenlosen und kostenpflichtigen Preisplänen auf Undetectable.io, um zu experimentieren. Erstellen Sie einige Profile, testen Sie sie auf CreepJS und auf realen Plattformen und skalieren Sie anschließend erfolgreiche Setups über Ihre Kampagnen hinweg.

Bereit, Profile zu erstellen, die CreepJS-ähnliche Erkennung bestehen? Starten Sie kostenlos mit Undetectable.io und härten Sie Ihre Multi-Account-Infrastruktur, bevor Sie Ihre nächste Kampagne starten.