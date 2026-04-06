So erstellst du einen zweiten Instagram-Account: Eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung

Die Verwaltung getrennter Identitäten auf Instagram ist im Jahr 2026 zur Standardpraxis geworden. Ganz gleich, ob du Familienfotos von Geschäftskunden fernhalten, Nischenseiten für unterschiedliche Interessen betreiben oder Kundenprojekte verwalten möchtest, ohne sie mit deinem persönlichen Feed zu vermischen – ein zweiter instagram account löst das Problem sauber.

Instagram unterstützt offiziell mehrere instagram accounts, und der gesamte Vorgang dauert mobil weniger als fünf Minuten. Aber über das reine Durchklicken des Anmeldeprozesses hinaus gibt es echte Überlegungen rund um Sicherheit, langfristige Stabilität und das Vermeiden von Warnsignalen, die deinem Account später Probleme bereiten können.

Dieser Leitfaden zeigt dir, wie du zusätzliche Accounts sowohl auf Mobilgeräten als auch auf dem Desktop erstellst, effizient zwischen ihnen wechselst und alles organisiert hältst. Wir behandeln auch, was passiert, wenn du aus den nativen Tools von Instagram herauswächst und etwas Robusteres brauchst.

Für Marketer und Agenturen, die viele instagram accounts über Kunden und Marken hinweg verwalten, stellen wir Undetectable.io vor – einen Antidetect-Browser, der isolierte Browserprofile mit einzigartigen Fingerprints erstellt und es sicherer macht, Dutzende oder Hunderte von Accounts ohne Cross-Linking-Risiken zu betreiben.

Kannst du 2026 einen zweiten Instagram-Account haben?

Ja. Die Richtlinien von Instagram erlauben es Nutzern ausdrücklich, mehrere Accounts zu erstellen und zu verwalten. Das wird direkt in der Dokumentation des Meta Help Centers bestätigt, und die Bedingungen haben sich zum Start ins Jahr 2026 nicht geändert.

Jeder instagram account arbeitet unabhängig mit eigenen:

Follower- und Gefolgt-Listen

Feed- und Algorithmus-Präferenzen

Direktnachrichten

Einstellungen und Sicherheitskonfigurationen

Eine Person kann problemlos einen privaten persönlichen Account neben einem öffentlichen instagram business account oder Creator-Profil führen, ohne gegen Richtlinien zu verstoßen. Das Accounts Center hilft dabei, Profile für einfacheres Wechseln zu verknüpfen, aber das Verknüpfen führt nicht zum Zusammenführen von Daten und beseitigt keine Sicherheitsaspekte – besonders nicht für Nutzer, die viele Accounts verwalten.

Wie viele Instagram-Accounts kannst du auf einem Gerät haben?

Die native instagram app erlaubt es dir, auf einem einzelnen Smartphone oder Tablet gleichzeitig in bis zu fünf Accounts eingeloggt zu bleiben. Das gilt sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte.

Es gibt keine strenge globale Obergrenze dafür, wie viele instagram accounts du insgesamt besitzen kannst. Die Einschränkung ist praktisch: Die App unterstützt nur fünf Accounts gleichzeitig auf demselben Gerät.

Wenn du auf mehr als fünf zugreifen musst:

Logge dich aus einem Account aus und in einen anderen ein

Nutze verschiedene Geräte

Verwende getrennte Browsersitzungen auf dem Desktop

Nutze einen Antidetect-Browser wie Undetectable.io für webbasierten Zugriff

Das Accounts Center von Meta verbindet ebenfalls bis zu fünf Profile für ein optimiertes Management. Agenturen und Power-User stoßen schnell an diese Grenze – dann werden browserbasierte Lösungen notwendig.

So erstellst du einen zweiten Instagram-Account (Kurzübersicht)

Hier ist die Schnellversion, bevor wir ins Detail gehen:

Öffne instagram auf deinem Smartphone Gehe zu deinem Profil und tippe auf das Menü Tippe auf instagram account hinzufügen Wähle neuen Account erstellen (nicht Login) Schließe die Anmeldung mit Benutzername, E-Mail und Passwort ab Benötigte Zeit: Etwa 3–7 Minuten

Du musst deinen aktuellen Account weder löschen noch dich daraus ausloggen. Die nächsten Abschnitte führen dich Schritt für Schritt durch die Erstellung auf Mobilgeräten und Desktop.

So erstellst du einen zweiten Instagram-Account auf dem Handy (iPhone & Android)

Mobilgeräte bleiben 2026 die schnellste und bequemste Möglichkeit, ein zweites instagram-Profil zu erstellen. Die Schritte sind auf iOS und Android fast identisch, mit nur kleinen visuellen Unterschieden.

Du kannst zur Verifizierung entweder eine Telefonnummer oder E-Mail verwenden, aber separate E-Mail-Adressen sind für das langfristige Management besser – besonders wenn du verschiedene Marken oder Kunden betreust.

Eine Person hält ein Smartphone in der Hand, auf dem die Benutzeroberfläche der Instagram-App angezeigt wird, mit Optionen zur Verwaltung mehrerer Instagram-Accounts. Der Bildschirm hebt Funktionen zum Erstellen zusätzlicher Accounts, zum Wechseln zwischen Profilen sowie zum Zugriff auf persönliche und geschäftliche Accounts hervor.

Schritt für Schritt: Einen zweiten Instagram-Account in der App erstellen

Schritt 1: Öffne instagram (jede Version ab Anfang 2026 unterstützt den vollständigen Funktionsumfang einschließlich Reels und Stories).

Schritt 2: Tippe unten rechts auf dein Profilbild, um dein aktuelles Profil zu öffnen.

Schritt 3: Tippe oben auf dem Bildschirm auf deinen Benutzernamen. Es erscheint ein Menü mit deinen hinzugefügten Accounts und einer Option, einen weiteren hinzuzufügen.

Schritt 4: Wähle „Account hinzufügen“ und tippe dann im Pop-up auf „Weiter“ zu „Neuen Account erstellen“. Wähle nicht „In bestehenden Account einloggen“.

Schritt 5: Gib deinen neuen Benutzernamen ein. Best Practices:

Er sollte markentauglich und leicht zu schreiben sein

Vermeide Markenrechtsprobleme

Prüfe die Verfügbarkeit (Instagram schlägt Alternativen vor, wenn der Name vergeben ist)

Schritt 6: Instagram fragt dich, ob du den neuen Account mit deinem Accounts Center verbinden oder dich mit einem separaten Passwort registrieren möchtest. Eine separate Anmeldung sorgt für bessere Isolation bei Agenturen, die Kundenprofile verwalten.

Schritt 7: Füge deine eigene E-Mail-Adresse hinzu – verwende eine eindeutige E-Mail, die nicht mit anderen Accounts geteilt wird. Gmail-Aliasse (wie user+ig2@gmail.com) können Nachrichten in ein Postfach leiten, sollten aber nicht als garantiert separate Identität im System von Instagram betrachtet werden.

Schritt 8: Bestätige den Verifizierungscode, der per SMS oder E-Mail gesendet wurde. Lege ein starkes Passwort fest und speichere es in einem Passwortmanager.

Schritt 9: Füge sofort dein Profilbild, deinen Namen und deine Bio hinzu. Integriere einen Call-to-Action oder eine Branding-Formulierung, die zum Zweck dieses Accounts passt.

Schritt 10: Überspringe die Vorschläge unter „Kontakte finden“, wenn dieser Account nur geschäftlich oder pseudonym genutzt werden soll. Das Synchronisieren von Kontakten kann unerwünschte Verbindungen zwischen deinen Accounts erzeugen.

Sicherheitstipps für deinen neuen mobilen Account

Account-Diebstahl und Phishing bleiben 2026 erhebliche Bedrohungen. So schützt du dein neues instagram-Profil:

Aktiviere sofort die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Laut Cybersecurity-Empfehlungen sind Accounts mit aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung deutlich seltener kompromittiert.

Nutze Authenticator-Apps statt SMS. Google Authenticator, Authy oder der integrierte Authenticator von 1Password sind aufgrund von SIM-Swapping-Schwachstellen sicherer als SMS-Codes.

Bewahre Backup-Codes sicher auf. Speichere sie in deinem Passwortmanager, nicht in einer Notizen-App.

Verwende keine Passwörter mehrfach. Jeder instagram account sollte ein einzigartiges, starkes Passwort haben (20+ Zeichen mit Symbolen).

Überprüfe regelmäßig die Login-Aktivität. Wenn du mehrere Kundenaccounts auf einem Gerät verwaltest, prüfe die Sicherheitseinstellungen von Instagram, um aktive Sitzungen zu kontrollieren und verdächtige Logins zu widerrufen.

So erstellst du einen zweiten Instagram-Account auf dem Desktop (Browser)

Die Desktop-Nutzung über instagram.com unterstützt viele Kernaufgaben, während Instagram Live auf dem Desktop über Live Producer mit Streaming-Software statt über einen einfachen integrierten Web-Flow abgewickelt wird. Das macht es praktisch für Social-Media-Manager, die in Agenturen, E-Commerce-Teams oder Remote-Teams von Laptops aus arbeiten.

Der Prozess unterscheidet sich leicht, je nachdem, ob du bereits in einem anderen Account eingeloggt bist oder ganz neu startest.

Für häufige Arbeit mit mehreren Accounts machen Browser-Isolationstools wie Undetectable.io und spezialisierte Multi-Account-Instagram-Strategien zur Vermeidung von Sperren Desktop-Workflows sicherer und besser skalierbar, als mit Inkognito-Fenstern zu jonglieren.

Schritte zum Erstellen eines zweiten Instagram-Accounts über instagram.com

Schritt 1: Öffne einen modernen Browser (Chrome, Firefox, Edge oder Safari) und gehe zu instagram.com.

Schritt 2: Falls du in einen bestehenden Account eingeloggt bist, dann entweder:

Über das More-Menü ausloggen

Ein privates/Inkognito-Fenster öffnen, um auf das saubere Registrierungsformular zuzugreifen

Schritt 3: Klicke auf Registrieren und gib Folgendes ein:

Eindeutige E-Mail-Adresse oder Telefonnummer

Vollständiger Name (kann bei Business-Accounts ein Markenname sein)

Benutzername

Starkes Passwort

Schritt 4: Jeder Account sollte eine eigene erreichbare E-Mail-Adresse oder Telefonnummer nutzen. Gmail-„+“-Aliasse können beim Routing des Posteingangs helfen, sollten aber nicht als offiziell garantierte separate Adressen für die Instagram-Registrierung beschrieben werden.

Schritt 5: Schließe die E-Mail- oder SMS-Verifizierung ab. Nach der Bestätigung hast du sofort Zugriff auf dein neues Profil.

Schritt 6: Passe dein instagram-Profil an:

Lade ein hochauflösendes Logo oder Porträtfoto hoch

Schreibe eine überzeugende Bio mit Keywords

Füge bei Bedarf einen Standort hinzu

Integriere einen externen Link (Website, Linktree oder Produktseite)

Schritt 7: Logge dich nach der Erstellung in einem anderen Tab wieder in deinen ursprünglichen Account ein. Nutze das Accounts Center von Instagram, um Profile für schnelleres Wechseln zu verbinden, wenn du möchtest.

Ein Laptop steht auf einem Schreibtisch und zeigt ein Browserfenster mit einem Login-Bildschirm für einen Instagram-Account. Die Oberfläche deutet Optionen zur Verwaltung mehrerer Instagram-Accounts an, sodass Nutzer effizient persönliche und geschäftliche Accounts erstellen und zwischen ihnen wechseln können.

Einen Anti-Detect-Browser (Undetectable.io) nutzen, um mehrere IG-Accounts zu erstellen

Ein Anti-Detect-Browser erstellt isolierte Browserprofile, die jeweils wie ein vollständig separates Gerät erscheinen. Jedes Profil hat seinen eigenen Browser-Fingerprint, eigene Cookies und kann einen dedizierten Proxy verwenden.

Undetectable.io wurde speziell für Marketer, Arbitrage-Spezialisten und Agenturen entwickelt, die mehrere instagram accounts sicher vom Desktop aus erstellen möchten, ohne Cross-Linking-Risiken.

Grundlegender Workflow:

Lade Undetectable.io für Windows oder macOS herunter (Windows 64-Bit oder macOS 12+, Intel oder Apple Silicon) Erstelle ein neues Browserprofil und benenne es nach dem Account (z. B. „IG – @brand_us“) Füge einen dedizierten Proxy von einem zuverlässigen Anbieter hinzu (empfohlen: Residential oder Mobile) Öffne instagram.com innerhalb dieses Profils und erstelle oder logge dich in den Account ein

Jedes Undetectable.io-Profil verhält sich wie ein separates Gerät mit einzigartigem User Agent, Bildschirmauflösung, Schriftarten, Zeitzone und anderen Fingerprint-Parametern. Nutze Tools wie BrowserLeaks-Anonymitäts- und Fingerprint-Tests, um zu verstehen, was dein Browser preisgibt. Das verhindert, dass Instagram deine verschiedenen Accounts über die Geräteidentität miteinander verknüpft.

Wann du welchen Ansatz nutzen solltest:

Der native Browser reicht für 1–2 zusätzliche Accounts völlig aus

Undetectable.io spielt seine Stärken bei 10, 20 oder 100+ Profilen aus

So wechselst du zwischen Instagram-Accounts, nachdem du einen zweiten erstellt hast

Das Erstellen des Accounts ist nur die halbe Arbeit. Schnelles und fehlerfreies Wechseln verhindert peinliche Verwechslungen, etwa wenn du Kundeninhalte versehentlich auf deinem persönlichen Account veröffentlichst.

Instagram erlaubt auf Mobilgeräten sofortiges Wechseln. Auf dem Desktop ist es eingeschränkter, es sei denn, du kombinierst es mit Tools wie Undetectable.io. Unterschiedliche Avatare und klare Namenskonventionen helfen, Posting-Fehler zu vermeiden.

Accounts in der mobilen Instagram-App wechseln

Sobald beide Accounts hinzugefügt wurden, dauert das Wechseln nur Sekunden – ohne Ausloggen:

Tippe auf dein Profilbild (unten rechts) Tippe oben im Profilbildschirm auf deinen Benutzernamen Ein Menü zeigt unten alle verknüpften Accounts Tippe auf den gewünschten Account, um sofort zu wechseln

Shortcut-Gesten: In neueren App-Builds wechselt ein langes Drücken auf das Profilbild in der unteren Navigation oder ein Doppeltippen auf den Benutzernamen zwischen deinen zwei zuletzt verwendeten Accounts.

Hinweis zu Benachrichtigungen: Benachrichtigungen werden über Accounts hinweg zusammengeführt. Prüfe jedes Profil regelmäßig, damit du keine DMs oder Kommentare auf deinen anderen Accounts verpasst.

Accounts auf dem Desktop wechseln

Auf instagram.com ist das Wechseln umständlicher als mobil:

Nutze „Accounts wechseln“ im More-Menü

Aus Sicherheitsgründen musst du gelegentlich Passwörter erneut eingeben

Manchmal ist Aus- und Wiedereinloggen erforderlich

Für kleines Management: Erstelle separate Browserprofile (Chrome-Profile oder Firefox-Container) für jeden Account.

Für intensivere Nutzung: Undetectable.io ermöglicht es dir, jedem instagram account ein eigenes Browserprofil mit einzigartigem Fingerprint und Proxy zuzuweisen. Du kannst mehrere Profilfenster nebeneinander öffnen, die dauerhaft in verschiedene Accounts eingeloggt bleiben – ohne den Aufwand ständiger Re-Authentifizierung, ähnlich wie bei den besten Antidetect-Browsern als GoLogin-Alternative.

Best Practices beim Erstellen und Betreiben eines zweiten Instagram-Accounts

Sobald dein neuer Account live ist, erfordert es fortlaufende Aufmerksamkeit, ihn organisiert, professionell und sicher zu halten.

Nachlässige Muster – überall dasselbe Passwort, Copy-Paste-Spam über mehrere Accounts hinweg, Logins aus zufälligen Netzwerken – können Sicherheitsprüfungen auslösen oder deine Profile gefährden. Behandle jeden Account wie ein separates Projekt mit eigenen Zielen, Zielgruppen und einem eigenen Content-Kalender.

Verwende separate E-Mails, Benutzernamen und Wiederherstellungsoptionen

Element Empfehlung E-Mail Eigene Adresse pro Account (z. B. marketing@brand.com für Business) Passwort Einzigartiges Passwort mit 20+ Zeichen, gespeichert im Passwortmanager Telefonnummer Vermeide Wiederverwendung über viele Accounts hinweg (löst zusätzliche Verifizierungen aus) 2FA Bei jedem Account mit Authenticator-App aktivieren

Bewahre ein sicheres Dokument mit Login-Daten, E-Mail, 2FA-Methode und Backup-Codes für jeden Account auf. Das vereinfacht die Account-Wiederherstellung und Übergaben an Kunden.

Halte Content und Tonalität klar getrennt

Persönliche und geschäftliche Accounts sollten unterschiedliche Bios, Avatare und Posting-Stile haben, damit Follower sofort erkennen, welches Profil sie gerade sehen.

Vermeide es, identische Inhalte ohne Anpassung auf mehreren Accounts zu posten. Passe Captions und Creatives an jede Zielgruppe an. Eine Fitness-Nischenseite und ein persönlicher Account mit Familienurlauben brauchen völlig unterschiedliche Stimmen.

Separate Content-Kalender – selbst einfache Tabellen – verhindern, dass versehentlich der falsche Content gepostet wird. Marketing-Teams, die Undetectable.io nutzen, können es mit ihrem bevorzugten Scheduler oder ihrer SMM-Plattform kombinieren, um Kampagnen pro Account sicher zu planen.

Priorisiere Sicherheit und langfristige Stabilität

Aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei jedem Account, nicht nur bei deinem Hauptaccount. Überprüfe regelmäßig die „Login-Aktivität“ in den Einstellungen, um verdächtige Sitzungen zu erkennen.

Vermeide öffentliches WLAN oder instabile VPNs beim Login, besonders bei Kundenaccounts oder umsatzrelevanten Accounts.

Die Algorithmen von Instagram analysieren Verhaltensmuster. Plötzliche massive Follow/Unfollow-Wellen, spamartige DMs oder Logins aus mehreren Ländern an einem Tag können Checkpoints oder temporäre Sperren auslösen. Schlechtes Multi-Account-Management auf gemeinsam genutzten Geräten kann das Risiko von Sicherheitsprüfungen, Einschränkungen und Account-Problemen erhöhen.

Für alle, die mehrere Kundenaccounts verwalten, reduziert die Nutzung eines Anti-Detect-Browsers wie Undetectable.io mit Proxys pro Account das Cross-Linking-Risiko erheblich. Separate Browserumgebungen können helfen, operative Verwechslungen zu reduzieren und bestimmte Formen des accountübergreifenden Verknüpfungsrisikos zu senken, aber konkrete Prozentangaben erfordern Belege.

Mehr als zwei Accounts erstellen: Wenn du ein skalierbares Setup brauchst

Viele Leser starten mit einem instagram account und fügen einen zweiten hinzu. Aber Nischenseiten, Kundenprojekte und Testaccounts vermehren sich schnell. Bald verwaltest du fünf, zehn oder fünfzig Profile.

Während die native App von Instagram mit zwei oder drei Accounts gut zurechtkommt, wird es im größeren Maßstab schnell chaotisch und riskant:

Verwirrende Benachrichtigungen über viele Accounts hinweg

Postings auf dem falschen Profil

Wiederholte Sicherheitsprüfungen

Gerätebezogene Flags, wenn Muster verdächtig wirken

Das praktische Limit von fünf Accounts pro App zwingt dich zu ständigem Ein- und Ausloggen. An diesem Punkt werden professionelle Tools notwendig.

Das Bild zeigt einen professionellen Arbeitsplatz mit mehreren Computerbildschirmen, auf denen verschiedene Browserfenster angezeigt werden – wahrscheinlich zur Verwaltung mehrerer Instagram-Accounts oder Social-Media-Plattformen. Dieses Setup deutet auf einen Fokus auf effiziente Aufgabenbearbeitung über unterschiedliche Accounts hinweg hin, etwa das Planen von Beiträgen und das Wechseln zwischen Profilen.

Warum Multi-Account-Marketer Anti-Detect-Browser nutzen

Anti-Detect-Browser weisen jedem instagram account ein eigenes „virtuelles Gerät“ mit einzigartigem Browser-Fingerprint zu – einschließlich User Agent, Bildschirmgröße, installierter Schriftarten, Zeitzone, WebGL-Parametern und Canvas-Rendering.

Das hilft Agenturen, Arbitrage-Spezialisten und Social-Media-Managern dabei, Dutzende von Kundenaccounts nicht über eine einzelne Geräteidentität zu verknüpfen. Das Machine Learning von Instagram sucht nach solchen Mustern – sie aufzubrechen, ist für Skalierung entscheidend.

Undetectable.io bietet verschiedene Preispläne für unterschiedliche Teamgrößen:

Unbegrenzte lokale Profile in kostenpflichtigen Plänen (nur durch den Speicherplatz begrenzt)

in kostenpflichtigen Plänen (nur durch den Speicherplatz begrenzt) Lokale Speicherung , sodass Daten dein Gerät nie verlassen

, sodass Daten dein Gerät nie verlassen Cloud-Sync für Team-Zusammenarbeit

für Team-Zusammenarbeit Proxy-Zuweisung pro Profil für geografische Konsistenz

Schritt 1: Lade Undetectable.io unter Windows 64-Bit oder macOS 12+ herunter und installiere es (Intel oder Apple Silicon werden unterstützt).

Schritt 2: Erstelle ein neues Browserprofil. Benenne es nach dem instagram account (z. B. „IG – @brandname_us“).

Schritt 3: Füge einen dedizierten Proxy hinzu (für beste Trust Scores werden Residential oder Mobile empfohlen). Jedes Profil erscheint mit einer stabilen IP-/Standort-Kombination.

Schritt 4: Starte das Profil, öffne instagram.com und logge dich in den relevanten Account ein oder erstelle ihn innerhalb dieser isolierten Browsersitzung.

Schritt 5: Speichere Cookies und nutze dieses Profil täglich wieder. Instagram sieht ein konsistentes „Gerät“ und einen konsistenten Standort für diesen Account, was Checkpoints und Misstrauen reduziert.

Dieser Workflow beseitigt ständige Re-Logins, reduziert accountübergreifende Verknüpfungen und macht es Teams leichter, nur die Profile zu teilen, die sie benötigen, ohne Zugangsdaten anderer Accounts offenzulegen.

FAQ: Häufige Fragen zum Erstellen eines zweiten Instagram-Accounts

Können andere sehen, dass ich zwei instagram accounts habe?

Follower eines Accounts sehen deine anderen Accounts nicht automatisch. Sie bleiben getrennt, es sei denn, du verlinkst sie selbst öffentlich, verwendest wiedererkennbare Profildetails erneut oder lässt Signale wie Kontaktsynchronisierung und accountübergreifende Verbindungen überlappen.

Brauche ich eine andere Telefonnummer für meinen zweiten Account?

Nicht zwingend bei der Registrierung – E-Mail reicht aus. Separate Telefonnummern helfen jedoch bei der Wiederherstellung wichtiger Accounts und vermeiden zusätzliche Verifizierungsprüfungen, wenn du viele Accounts verwaltest.

Kann ich meine beiden instagram accounts zusammenführen?

Instagram bietet keine native Zusammenführungsfunktion an. Um zu konsolidieren, müsstest du den Wechsel manuell ankündigen und deine Follower auf dein anderes Profil hinweisen.

Ist es sicherer, einen zweiten instagram account mit E-Mail oder Telefonnummer zu erstellen?

E-Mail ist aus Sicherheitsgründen etwas besser als die Telefonnummer, da SIM-Swapping-Risiken bestehen. Kombiniere E-Mail mit Zwei-Faktor-Authentifizierung über eine Authenticator-App für den besten Schutz.

Wird mein zweiter Account gesperrt, wenn ich mich vom selben Gerät aus einlogge?

Zwei Accounts vom selben Gerät aus einzuloggen ist völlig normal und zu erwarten. Probleme entstehen durch aggressive Aktivitäten (Massen-Follows, spamartige DMs) oder das Verwalten vieler nicht zusammengehöriger Accounts auf einem Gerät mit identischen Fingerprints.

Brauche ich einen Business- oder Creator-Account für mein zweites Profil?

Nein, aber ein Upgrade auf einen professionellen Account schaltet Analytics, Kontakt-Buttons und Werbefunktionen frei – nützlich für kleine Unternehmen und Marken.

Ist die Nutzung eines Anti-Detect-Browsers wie Undetectable.io legitim?

Ja. Profis nutzen solche Tools für ein organisierteres und sichereres Account-Management. Undetectable.io ermöglicht unbegrenzt viele sichere Sitzungen im Gegensatz zu nativen Limits und ist daher Standardpraxis für Agenturen und Marketer, die mehrere Social-Media-Accounts verwalten.

Fazit: Starte deinen zweiten Account richtig – und denke voraus

Einen zweiten instagram account zu erstellen ist wirklich einfach. Die mobile Einrichtung dauert nur wenige Minuten, auf dem Desktop ist es unkompliziert, und beide Methoden werden offiziell durch die Richtlinien von Instagram unterstützt.

Die wichtigsten Maßnahmen: Verwende eine eindeutige E-Mail, setze ein starkes Passwort, aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung, schaffe klare Branding-Unterschiede zwischen den Accounts und halte die Aktivität konsistent und menschlich wirkend. Diese Grundlagen schützen deine Accounts langfristig.

Für einen zusätzlichen Account reicht die native instagram app vollkommen aus. Aber für ernsthafte Multi-Account-Operationen – Kundenmanagement, das Testen verschiedener Marken, die Skalierung der E-Commerce-Präsenz – machen die richtigen Tools den Unterschied zwischen ständigen Kopfschmerzen und reibungslosen Abläufen aus.

Wenn du mehrere Social-Media-Accounts verwaltest und isolierte Browserprofile, unbegrenzte lokale Sitzungen, Proxy-Zuweisung pro Profil und sicherere Multi-Account-Workflows willst, teste Undetectable.io kostenlos und sieh selbst, wie Profis ihre Accounts organisiert und geschützt halten.