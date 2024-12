Shadowban auf TikTok: Ursachen, Anzeichen und Wege, ihn zu beheben

TikTok ist eine der beliebtesten Social-Media-Plattformen der Welt, doch aufgrund seiner strengen Moderationsalgorithmen, die alles auf der Plattform überwachen – von der Qualität und den Inhalten deiner Videos bis hin zu deinem Verhalten in den Kommentaren und anderen Aktivitäten –, musst du immer die Regeln befolgen, um erfolgreich zu sein. Vielleicht hattest du schon einmal die Situation, dass deine Inhalte hervorragend sind: Deine Videos sind witzig, aufmerksamkeitsstark und gut bearbeitet mit sorgfältig ausgewählter Musik, doch plötzlich sinken Reichweite und Engagement. Deine Videos erscheinen nicht mehr auf der „For You“-Seite (FYP), Likes und Kommentare gehen zurück, und neue Follower bleiben aus. Das ist weder ein Zufall noch ein technischer Fehler. Wahrscheinlich wurde dein Konto shadowgebannt.

Was ist ein Shadowban?

Ein Shadowban ist eine Einschränkung der Sichtbarkeit deiner Inhalte, ohne dass du offiziell darüber informiert wirst. TikTok begrenzt die Reichweite deiner Videos für ein breiteres Publikum, sodass sie praktisch unsichtbar werden, selbst für deine Follower. Dies kann durch Verstöße gegen die Plattformregeln passieren, einschließlich verdächtiger Aktivitäten wie das künstliche Erhöhen von Followerzahlen. TikToks Algorithmen erkennen, dass niemand in wenigen Sekunden Hunderte von Konten folgen kann.

Wie erkennst du, ob du shadowgebannt wurdest?

Rückgang der Reichweite: Die Anzahl der Videoaufrufe sinkt drastisch, selbst wenn deine Videos zuvor konstant beliebt und engagiert waren. Rückgang des Engagements: Da deine Inhalte ihre Zielgruppe nicht mehr erreichen, nehmen Likes, Kommentare und Shares deutlich ab. Ein Tag bringt dir Hunderttausende Likes, am nächsten schaffst du kaum hundert. Verschwinden von Inhalten in der Suche: Deine Videos erscheinen weder unter Hashtags noch bei Schlüsselwörtern und sind nicht einmal in den Feeds deiner Follower sichtbar. Weniger Abonnenten: Menschen abonnieren deinen Kanal nicht mehr, einfach weil sie dich oder deine Inhalte nicht finden können.

Ein Shadowban macht es nahezu unmöglich, auf TikTok zu wachsen. Selbst wenn du qualitativ hochwertige und ansprechende Inhalte erstellst, erreichen sie dein Publikum nicht. Wenn dies passiert, ist es wichtig, die Ursache zu finden und die Situation zu beheben.

Gründe für einen Shadowban auf TikTok

TikTok hat strikte Community-Richtlinien. Ein Verstoß gegen diese Regeln kann dich leicht in einen schwer zu entkommenden Shadowban bringen.

18+ Inhalte

Manchmal tritt ein Shadowban auf, wenn deine Inhalte als 18+ eingestuft werden. Dies passiert, wenn TikToks Algorithmen ein Video als unangemessen betrachten. Diese Kategorie umfasst nicht nur explizite Szenen, sondern auch bestimmte Wörter, Phrasen oder sogar Handlungen wie Küssen.

18+-Inhalte werden nur für Nutzer in den Empfehlungen angezeigt, die in ihren Profileinstellungen den Zugang zu solchen Videos aktiviert haben. Diese Einstellung ist jedoch standardmäßig deaktiviert, und viele Nutzer wissen nicht einmal, dass sie aktiviert werden kann. Infolgedessen wird die Zielgruppe solcher Videos drastisch eingeschränkt, was zu einem signifikanten Rückgang der Reichweite führt.

Illegale Aktivitäten in Videos

TikTok bemüht sich, eine sichere und einladende Umgebung für seine Nutzer zu schaffen. Die Plattform filtert streng Inhalte, die Aggression, Gewalt oder andere illegale Handlungen enthalten könnten. Wenn solche Verstöße von TikToks Algorithmen oder Moderatoren entdeckt werden, wird das Konto sofort shadowgebannt.

Wiederholte Nutzung derselben Hashtags

Verwende nicht immer dieselben Hashtags unter jedem Video. Diese Taktik hat längst ihre Effektivität verloren. Außerdem könnten TikToks Algorithmen dies als Spam interpretieren. Verwende stattdessen nur Hashtags, die wirklich relevant für jedes spezifische Video sind, und übertreibe es nicht – beschränke dich auf wenige statt zehn auf einmal.

Häufige Meldungen

Wenn Menschen deine Inhalte häufig melden, wird TikTok sie definitiv überprüfen. Werden Probleme oder Regelverstöße festgestellt, können deine Videos oder sogar deine gesamte Seite shadowgebannt werden.

Spam-Aktivitäten

Du kannst auch für Kommentare wie „follow for follow“ shadowgebannt werden. TikToks Algorithmen erkennen diese Art von Spam schnell und bannen den Verursacher.

Automatisierung auf der Plattform

Wie bereits erwähnt, vermeide verdächtige Aktivitäten auf deiner Seite, wie das künstliche Erhöhen von Followerzahlen und Likes. TikToks Algorithmen sind hervorragend darin, solche Automatisierungen zu verfolgen, und du riskierst nicht nur einen Shadowban, sondern möglicherweise sogar den Verlust deines TikTok-Kontos.

Löschen von Inhalten

TikTok mag es nicht, wenn Nutzer bereits veröffentlichte Inhalte löschen. Wenn du ein Video entfernen möchtest, mache es einfach privat oder archiviere es. Es vollständig zu löschen, könnte dich unbeabsichtigt einem Shadowban aussetzen.

Missachtung von Urheberrechten

TikTok setzt Urheberrechtsgesetze streng durch. Wenn du in deinen Videos urheberrechtlich geschützte Musik ohne die Erlaubnis des Erstellers verwendest, wird die Plattform den Zugang zu deinem Konto einschränken, indem sie dich in einen Shadowban versetzt. Um dies zu vermeiden, verwende Audio aus TikToks Bibliothek.

Wie sicherst du, dass du shadowgebannt bist?

Wenn du einen Rückgang der Reichweite bemerkst, bedeutet das nicht unbedingt, dass dein TikTok-Konto shadowgebannt ist. Hier ist, was du tun musst, um zu bestätigen, ob deine Seite tatsächlich eingeschränkt wurde:

Analysiere deine Statistiken der letzten Monate: Beginne damit, deine Gesamtstatistiken zu überprüfen. Vergleiche Schlüsselmetriken wie Aufrufe, Likes, Kommentare und Follower-Wachstum mit den Vormonaten. Wenn die Aufrufe drastisch zurückgegangen sind und die Engagement-Raten gefallen sind, könnte dies auf einen Shadowban hinweisen. Achte auf die Statistiken einzelner Videos. Wenn bestimmte Videos im Vergleich zu anderen extrem niedrige Aufrufzahlen haben, werden sie wahrscheinlich von der Plattform eingeschränkt. Wenn das Wachstum neuer Follower komplett zum Stillstand gekommen ist und niemand mehr dein Konto abonniert, könnte dies ebenfalls ein Zeichen für ein Problem sein.

Überprüfe, ob deine Inhalte in der Suche erscheinen: Eine weitere Möglichkeit, einen Shadowban zu bestätigen, besteht darin, einen einzigartigen Hashtag zu erstellen und ein neues Video damit zu veröffentlichen. Bitte dann einen Freund, das Video mithilfe dieses Hashtags zu suchen. Wenn das Video nicht in den Suchergebnissen erscheint, ist das ein Hinweis darauf, dass dein Konto eingeschränkt sein könnte. Um sicherzugehen, wiederhole den Test mit mehreren Personen und überprüfe die Sichtbarkeit der Inhalte auf verschiedenen Geräten oder in der Webversion von TikTok.

Wie du aus einem Shadowban herauskommst

In diesem Abschnitt erkläre ich, was du tun kannst, um einem Shadowban zu entkommen. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass ein Shadowban keine feste Dauer hat – du könntest in 24 Stunden davon befreit sein, oder es könnte einen Monat dauern.

Analysiere deine Inhalte

Sobald du bestätigt hast, dass du shadowgebannt bist, beginne mit der Analyse deiner Inhalte. Wenn du Videos findest, die gegen die Community-Richtlinien verstoßen:

Der Inhalt enthält urheberrechtlich geschützte Musik.

Das Video umfasst Clips von anderen Erstellern.

Das Video verwendet verbotene Hashtags (diese sind von TikTok aufgrund unangemessener Inhalte blockiert).

Solche Videos sollten vor der Öffentlichkeit verborgen werden, ebenso wie alle minderwertigen Videos. Unter keinen Umständen solltest du sie jedoch löschen, da dies die Situation verschlimmern könnte.

Gönne deinem Konto eine Pause

Vermeide jegliche Aktivität auf deiner Seite für mindestens zwei Tage. Poste keine neuen Inhalte, schaue keine Videos in deinem Feed an, like und kommentiere nichts. Wenn der Shadowban nicht durch schwerwiegende Verstöße verursacht wurde, kann manchmal eine solche „Pause“ ausreichen, um die Einschränkung aufzuheben.

Pflegst du hochwertige Aktivitäten

Nach der Pause beginne, hochwertige Inhalte zu posten. Achte immer auf die Qualität und die Botschaft deiner Videos. Nimm an Trends teil, indem du virale Audios nutzt, um deine Sichtbarkeit zu erhöhen. Die Plattform muss sehen, dass du aktiv bist, ohne Regeln zu brechen.

Wenn du glaubst, dass die versteckten Videos nicht die Ursache des Shadowbans sind und du sie wieder öffentlich machen möchtest, versuche zuerst, sie auf einem „Backup“-Konto zu posten. Wenn sie in den Suchergebnissen erscheinen und nicht blockiert werden, kannst du versuchen, sie auf deiner Hauptseite erneut zu veröffentlichen.

Wie ein Shadowban zu verhindern ist

Um einen Shadowban zu vermeiden, befolge ein paar einfache Regeln:

1. Befolge TikToks Richtlinien

Das mag offensichtlich erscheinen, wird aber oft ignoriert. Poste nichts, was gegen die Community-Richtlinien verstößt: keine Gewalt, keinen Spam oder provokative Inhalte. Selbst kleine Verstöße könnten Probleme verursachen.

2. Erstelle großartige Inhalte

TikTok liebt und fördert originelle, hochwertige Videos. Schlechte visuelle Qualität oder langweilige Inhalte werden sich nicht durchsetzen. Verwende gutes Licht, plane deine Ideen und kopiere nicht einfach andere. Je besser und einzigartiger deine Inhalte sind, desto mehr Erfolg wirst du haben.

3. Nutze Proxies und Anti-Detect-Browser

Wenn du mehrere Konten verwaltest (ja, ich spreche von Multi-Accounting), kommst du ohne „magische“ Tools nicht aus. Verwende einen Anti-Detect-Browser wie Undetectable.io, um separate Profile mit einzigartigen Einstellungen für jedes Konto zu erstellen. Vergiss nicht Proxies (z. B. hochwertige Wohn-Proxies aus den USA) – nutze für jedes TikTok-Konto eine einzigartige IP-Adresse, um Verdacht zu vermeiden.

4. Optimiere deine Promotion-Strategien

Verwende beliebte Hashtags, aber nur solche, die für deine Inhalte relevant sind. Nimm an Trends teil, reagiere auf Kommentare – TikToks Algorithmen lieben das. Und das Wichtigste: Halte die Zuschauer so lange wie möglich bei der Stange. Die Zuschauerbindung zeigt der Plattform, dass Menschen deine Inhalte genießen, und sie wird dich definitiv nicht blockieren.

Effektive Promotion-Strategien

In diesem Abschnitt beschreibe ich kurz Schritte für eine aktivere Promotion auf TikTok. Wenn du tiefer in das Thema eintauchen möchtest, schau dir das hier an.

Erstellen von originellen Inhalten: TikTok schätzt Kreativität, also versuche, einzigartige Videos zu erstellen, die auffallen.

TikTok schätzt Kreativität, also versuche, einzigartige Videos zu erstellen, die auffallen. Interagieren mit deinem Publikum: Interagiere mit Followern durch Kommentare, Antworten oder Live-Streams. Je mehr Engagement, desto besser sind deine Chancen, in den Empfehlungen zu erscheinen.

Interagiere mit Followern durch Kommentare, Antworten oder Live-Streams. Je mehr Engagement, desto besser sind deine Chancen, in den Empfehlungen zu erscheinen. Trends nutzen: Behalte beliebte Audios, Hashtags und Challenges im Auge. Sie helfen, die Reichweite zu erhöhen.

Behalte beliebte Audios, Hashtags und Challenges im Auge. Sie helfen, die Reichweite zu erhöhen. Multi-Account-Management: Teile dein Publikum nach Interessen auf. Widme beispielsweise ein Konto Unterhaltung und ein anderes Bildungsinhalten. Dadurch kannst du verschiedene Strategien testen und die Effizienz verbessern.

Fazit

Ein Shadowban auf TikTok ist ein vorübergehendes Problem, das jedoch das Wachstum und die Entwicklung deines Kontos erheblich beeinträchtigen kann. Um Einschränkungen zu vermeiden, ist es wichtig, die Community-Richtlinien zu befolgen, deine Inhalte zu analysieren und deren Qualität zu verbessern.

Wenn du mehrere Konten verwaltest, sind Anti-Detect-Browser und Proxies für eine erfolgreiche Promotion unverzichtbar. Jetzt, da du weißt, wie man einen Shadowban erkennt und ihn loswird, ist es an der Zeit, dieses Wissen in die Praxis umzusetzen. Viel Glück!