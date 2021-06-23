Undetectable 2.37.0: Chromium 139 und neue API-Funktionen

Die neueste Version Undetectable 2.37.0 ist jetzt verfügbar. Wir entwickeln den Browser kontinuierlich weiter, damit er für Ihre tägliche Arbeit so bequem, sicher und effizient wie möglich bleibt. Dieses Update beinhaltet ein Kernel-Upgrade, nützliche API-Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen, die Ihre Routinearbeit beeinträchtigt haben könnten.

Chromium 139: Ein Neuer Motor für Neue Möglichkeiten

Mit Chromium 139 ahmt der Undetectable-Browser das Verhalten regulärer Browser, die von Millionen Menschen genutzt werden, noch genauer nach.

Was das für Sie bedeutet:

Aktuelle Tarnung. Moderne Websites und Anti-Betrugs-Systeme sind auf die neuesten Browserversionen ausgelegt. Ein veralteter Kern kann Sie durch veraltete Fingerprints enttarnen.

Kompatibilität mit neuen Web-Technologien. Immer mehr Websites nutzen aktualisierte APIs und Skripte, die ältere Browser-Kerne nicht interpretieren können.

Verbesserte Sicherheit. Neue Chromium-Versionen enthalten die neuesten Sicherheitspatches und schließen Sicherheitslücken, die für Tracking oder Hacking ausgenutzt werden könnten.

Stabilität. Die aktualisierte Engine verarbeitet schwere Seiten, komplexe Oberflächen und mehrere geöffnete Tabs effizienter.

Profile Importieren und Exportieren über die API

In dieser Version haben wir die Arbeit mit Profilen über die API noch flexibler gemacht: Sie können nun Profile direkt aus Dateien importieren und in Dateien exportieren.

Das ermöglicht:

Schnellen Transfer benötigter Profile zwischen Arbeitsumgebungen.

Massenmigration ohne manuelle Aktionen in der Benutzeroberfläche.

Einfachere Integration mit internen Skripten und Automatisierungstools.

Wenn Sie mit Dutzenden oder Hunderten von Profilen arbeiten, wird Ihnen diese Funktion viele Stunden Routinearbeit ersparen.

Neu in den Einstellungen

In den Haupteinstellungen des Programms, unter dem Reiter Erweitert, haben wir eine Option hinzugefügt, um automatisch alle Alert-Pop-ups von Websites zu akzeptieren.

Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu den Haupteinstellungen des Programms, öffnen Sie den Bereich „Erweitert“ und setzen Sie ein Häkchen bei „Alert()-Dialoge im Browser automatisch zulassen“.

Dies erspart Ihnen das manuelle Schließen ständiger Pop-ups, die die Automatisierung verlangsamen oder Ihren Arbeitsablauf stören können.

Verbesserungen

Chrome-Konfigurations-Spoofing ist jetzt noch präziser, sodass Browser-Fingerprints für Erkennungssysteme natürlicher wirken.

ist jetzt noch präziser, sodass Browser-Fingerprints für Erkennungssysteme natürlicher wirken. Beim Erstellen eines Profils wird nun die Anzahl der vorhandenen Profile mit der gewählten Konfiguration angezeigt.

mit der gewählten Konfiguration angezeigt. Bei der Massenprofilerstellung wurde die Information hinzugefügt, wie oft Konfigurationen bereits verwendet wurden — nützlich zur gleichmäßigen Verteilung der Einstellungen.

— nützlich zur gleichmäßigen Verteilung der Einstellungen. Automatisches Einfügen des Profilnamens bei der Profilerstellung spart Klicks und beschleunigt die Arbeit.

Fehlerbehebungen

Problem behoben, bei dem beim Starten eines Profils mehrere Browserfenster geöffnet werden konnten.

Fehler behoben, der es ermöglichte, ein Profil ohne gesetzte Geo- und WebRTC-Werte zu starten, wenn in den Standardeinstellungen der Modus „Manuell“ ausgewählt war.

Fazit

Undetectable 2.37.0 ist ein weiterer Schritt zu mehr Stabilität, Komfort und Schutz für Ihre Arbeitsabläufe. Der neue Chromium-139-Kern hält Ihre Fingerprints aktuell, API-Verbesserungen beschleunigen Massenoperationen, und kleine, aber wichtige Verbesserungen sparen Ihnen täglich Zeit.

Aktualisieren Sie jetzt und arbeiten Sie so, wie Sie möchten — Undetectable bleibt Ihr Werkzeug, um vollständig unerkannt zu bleiben.