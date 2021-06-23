Undetectable 2.38.0: Chromium 140, neue Funktionen und Fehlerbehebungen

Wir haben Undetectable 2.38.0 veröffentlicht.

Dieses Release enthält das Update des Chromium-Kerns auf Version 140, eine neue Option zur Steuerung der Tab-Sichtbarkeit, Verbesserungen bei mobilen Profilen sowie Korrekturen, die die Stabilität der täglichen Arbeit betreffen.

Chromium 140 Kern

Wir halten Chromium regelmäßig auf dem neuesten Stand.

Die aktuelle Version des Kerns macht das Verhalten von Profilen natürlicher im Hinblick auf moderne Web-APIs, reduziert Abweichungen in der Telemetrie und verringert die Anzahl „verdächtiger“ Signale.

Die neue Version bringt außerdem wichtige Sicherheitspatches und Leistungsoptimierungen, sodass komplexe Interfaces und SPAs vorhersehbarer arbeiten und Sitzungen auch unter Last und Automatisierung stabil bleiben.

Option "document.visibilityState Immer sichtbar"

In den Haupteinstellungen ist eine neue Option erschienen, die erzwingt, dass der Tab im Zustand „sichtbar“ bleibt.

Dies ist besonders nützlich beim gleichzeitigen Arbeiten mit mehreren Profilen, zum Beispiel während der Automatisierung.

In solchen Szenarien werden Fenster oft minimiert oder überlagern sich, was den Prozess stören kann.

Mit dieser Funktion bleiben alle Tabs gleichmäßig aktiv — unabhängig davon, ob sie sichtbar sind oder hinter anderen versteckt.

Das erhöht die Vorhersagbarkeit während der Automatisierung und macht Hintergrundaufgaben konsistenter und natürlicher.

Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie in die Haupteinstellungen des Programms und aktivieren Sie das Kästchen neben "document.visibilityState Immer sichtbar”.

Verbesserungen

Mobile Konfigurationen. Substitutionen in Profilen mit mobilen Einstellungen wurden angepasst.

Umgebungsparameter werden nun natürlicher von Webseiten gelesen, was die Arbeit mit sensiblen Interfaces (Bildschirm, Mediengeräte usw.) erleichtert.

Fehlerbehebungen

"Chromium process crashed" beim Profilstart. Ein seltener Startfehler wurde behoben — Profile starten nun reibungslos.

Ein seltener Startfehler wurde behoben — Profile starten nun reibungslos. Mango Proxy Integration. Die Funktionalität wurde über die Partnerintegration wiederhergestellt.

Fazit

Undetectable 2.38.0 liefert den aktualisierten Chromium 140 Kern für natürliche Fingerprints und Kompatibilität, Tab-Sichtbarkeitskontrolle über die Option "document.visibilityState Immer sichtbar", realistischere mobile Substitutionen sowie mehrere wichtige Fehlerbehebungen.

Jetzt aktualisieren und ohne unnötige Störungen oder unerwartete Unterbrechungen arbeiten.