Undetectable 2.40.0 - Chromium 142, mehr Kontrolle für Automatisierung und reibungslose Cloud-Integration

Aktualisierung Undetectable kommt bereits zu Ihnen! In diesem Artikel werden wir genauer darauf eingehen, wie unser Team den Browser in diesem Monat verbessert hat.

Chromium 142: Frisch wie nie zuvor

Für einen Browser mit Anti-Detection ist ein aktuelleres Kernstück gleich mehrere Dinge auf einmal:

Glaubwürdiger Fingerabdruck. Je frischer die Engine-Version ist, die bei echten Benutzern verwendet wird, desto weniger Abweichungen gibt es bei Web-APIs, Tab-Verhalten, Signaturen und indirekten Merkmalen. Betrugsschutzsysteme haben einfach nichts zu greifen. Kompatibilität mit modernen Websites. Plattformen, Werbekonten, Feeds, SPA-Anwendungen werden ständig aktualisiert. Das alte Kernsystem kann anfangen, auf Skripten zu "knicken" oder sich anders zu verhalten, als die Website es erwartet. Das ist bereits ein indirekter Marker für Betrugsbekämpfung. Sicherheit. In aktuellen Chromium-Versionen werden immer die aktuellen Patches für Sicherheitslücken integriert. In Anti-Detect-Szenarien ist dies besonders wichtig. Leistungsfähigkeit. Neue Kerne arbeiten besser mit schweren Seiten, vielen geöffneten Tabs und Szenarien, in denen Profile stapelweise gestartet werden.

Verbesserungen: Mehr Kontrolle beim Starten und in der Automatisierung

In diesem Release haben wir einige Dinge gemacht, die besonders von denen geschätzt werden, die Automatisierung in Undetectable nutzen.

1. Endpunkt /close in der API

In der API ist jetzt ein neuer Endpunkt /close verfügbar, der es ermöglicht, das Programm ordnungsgemäß auf Anfrage zu schließen. Dies ermöglicht es, eine Sitzung aus einem externen System zu beenden, Szenarien "gestartet → ausgeführt → geschlossen" ohne menschliches Eingreifen zu erstellen, besser mit den Ressourcen der Maschine zu arbeiten, wenn Undetectable Teil einer größeren Automatisierung ist.

2. Startoption --no-update

Ein --no-update -Flag wurde hinzugefügt, das das Programm ohne Update-Überprüfung startet.

Das ist bequem, wenn:

Du hast eine Produktionsumgebung, in der es wichtig ist, dass heute alles genau in derselben Version wie gestern gestartet wird;

Sie öffnen einen Browser aus einem Skript und möchten nicht, dass während des Prozesses ein Update auftaucht.

Sie entfalten mehrere Instanzen! 556565! und möchten nicht auf Überprüfungen für jedes einzelne warten.

3. --headless-Flag

Es gibt die Option --headless , um das Programm ohne Benutzeroberfläche zu starten. Wichtig: Es handelt sich speziell um die Hauptanwendung Undetectable und nicht um die Browserprofile selbst. Diese verfügen über eigene Flags und Parameter für den Headless-Modus.

Jetzt kann Undetectable in andere Anwendungen und Dienste im Hintergrund integriert werden - Benutzer dieser Programme werden kein Browserfenster sehen und nicht von der erscheinenden Benutzeroberfläche "erschreckt" werden. Dies ist besonders praktisch für Entwickler, die Undetectable als versteckte Komponente in ihren Lösungen verwenden: Alles läuft im Hintergrund ab, ohne visuellen Lärm und mit demselben Maß an Zuverlässigkeit.

Was sind die Fixes

Die zweite wichtige Komponente des Updates ist die Verbesserung der Stabilität des Browsers.

1. Profilüberprüfung vor dem Hochladen in die Cloud

Vorher konnte es in seltenen Fällen zu einer unangenehmen Situation kommen: Wenn auf der Festplatte nicht genügend Platz war oder wichtige Dateien fehlten, wenn das Profil verschickt wurde, könnte es passieren, dass das Profil "unvollständig" in die Cloud hochgeladen wurde. Danach versuchen Sie es zu öffnen - und es öffnet sich nicht.

2. Texteintrag im Synchronisierer wurde behoben

Die Texteinbindung im Synchronisator wurde repariert. Jetzt funktioniert die Einbindung korrekt - Skripte mit Ausfüllen können wieder fehlerfrei gestartet werden.

Abschließend

Undetectable 2.40.0 - Update über Stabilität und Kontrolle.

Frisches Chromium 142 macht den Abdruck natürlich und sicher, neue Flags und Endpunkt erleichtern die Automatisierung und Steuerung des Starts, Profilüberprüfungen vor dem Entladen und Sync Fixes beseitigen zufällige Fehler.

Aktualisieren Sie sich und arbeiten Sie ruhig weiter, während Undetectable den Rest übernimmt.