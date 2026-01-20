Undetectable 2.42.0: Chromium 144 und Stabilitäts-Verbesserungen

Das Undetectable-Team ist für euch da. In Version 2.42.0 haben wir das Fundament verbessert: Chromium wurde auf Version 144 aktualisiert und Massenoperationen mit Profilen wurden noch schneller gemacht.

Unten steht, was genau geändert wurde und welchen Nutzen das im Alltag bringt.

Chromium 144

Regelmäßige Chromium-Updates sind kein „Häkchen“ in den Release Notes. Sie wirken sich direkt auf das Vertrauen der Plattformen und die Stabilität der Profile aus.

Was der Wechsel auf Chromium 144 bringt

Geringeres Risiko für Anti-Fraud-Trigger durch ein „natürlicheres“ Browser-Verhalten.

Euer Fingerprint (User-Agent, API-Support, Rendering) sieht aus wie bei Millionen ganz normaler Nutzer .

Weniger Probleme mit Skripten und modernen Standards.

Auf älteren Engines brechen Websites häufiger: Rendering-Fehler und Skript-Ausfälle können zusätzliche Red Flags sein.

Mehr Geschwindigkeit und Sicherheit.

Neue Chromium-Versionen liefern Performance-Optimierungen und schließen Sicherheitslücken, sodass Profile schneller und stabiler laufen, besonders beim Start in großen Mengen.

Unsere Empfehlung: Haltet eure Profile auf einem aktuellen Core, um ein hohes Vertrauen bei Plattformen zu sichern.

Massenimport von Netscape-Cookies

Wenn mit vielen Accounts gearbeitet wird, entscheidet Geschwindigkeit. Früher war der Bulk-Import maximal bequem für JSON, während Netscape zusätzliche Schritte erforderte.

Jetzt kann Netscape genauso schnell und einfach wie JSON importiert werden.

So funktioniert der Netscape-Import jetzt

Kein Konvertieren des Formats und kein Upload Datei für Datei.

Mehrere Netscape-Cookie-Dateien können markiert und per Drag & Drop in den Profil-Manager gezogen werden.

und per in den Profil-Manager gezogen werden. Alternativ können Cookies über die Massen-Erstellung von Profilen importiert werden.

Ergebnis: weniger Routine, schnellerer Projektstart.

Was wurde behoben

In diesem Release wurden mehrere Bugs geschlossen, die in bestimmten Szenarien gestört haben. Das Browser-Verhalten ist jetzt vorhersehbarer.

Mango Proxy auf macOS wurde behoben.

Zuvor konnte beim Abruf der Partner-Proxies von Mango per API-Token ein Fehler auftreten. Der Konflikt wurde beseitigt, die Integration läuft stabil. Gruppenwechsel bei Cloud-Profilen wurde behoben.

Es gab ein seltenes Problem, bei dem die Gruppenänderung nicht angewendet wurde. Jetzt funktioniert das Verschieben zwischen Gruppen korrekt. Import von Lesezeichen ohne ICON-Parameter wurde behoben.

Solche Lesezeichen konnten zuvor Fehler verursachen. Jetzt werden sie ohne Störungen verarbeitet.

Undetectable 2.42.0 steht für Zuverlässigkeit und Zeitersparnis:

Chromium 144 sorgt für mehr Vertrauen und eine stabilere Website-Performance.

sorgt für mehr Vertrauen und eine stabilere Website-Performance. Massenimport von Netscape-Cookies beschleunigt Start und Skalierung.

beschleunigt Start und Skalierung. Fixes machen die Arbeit mit Profilen flüssiger und vorhersehbarer.

Aktualisiert auf die aktuelle Version und arbeitet mit gutem Gefühl.