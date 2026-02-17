Update Undetectable 2.43.0: Chromium 145, WebRTC-Fix und höhere Profilstabilität

Wir setzen unsere monatlichen Updates fort und freuen uns, heute die Version 2.43.0 vorzustellen.

Dieses Mal haben wir uns auf zwei Säulen jeder erfolgreichen Arbeit im Netz konzentriert: maximales Vertrauen seitens der Websites und technische Stabilität der Software. Schauen wir uns im Detail an, was genau sich geändert hat.

Chromium 145

Stilisierte Grafik mit überlappenden runden Symbolen der Chrome-Versionen 141, 142, 143, 144 und 145 auf einem violett-rosa Farbverlaufs-Hintergrund, mit Fokus auf Version 145.

Eine der wichtigsten Änderungen ist der Wechsel auf den neuesten Chromium 145-Core.

Große Plattformen (von sozialen Netzwerken bis hin zu Werbekonten) wissen genau, welche Browser-Version bei normalen Nutzern gerade aktuell ist. Deshalb bedeutet eine aktuelle Core-Version:

Maximaler Trust. Ihre Profile sind technisch nicht von den Browsern Millionen echter Nutzer zu unterscheiden, die erst kürzlich aktualisiert haben. Das senkt das Risiko von Sicherheits-Triggern beim Login.

Ihre Profile sind technisch nicht von den Browsern Millionen echter Nutzer zu unterscheiden, die erst kürzlich aktualisiert haben. Das senkt das Risiko von Sicherheits-Triggern beim Login. Korrekte Ausführung moderner Skripte. Websites führen ständig neue Technologien ein. Ein aktueller Core stellt sicher, dass schwere Ad-Manager und SPA-Anwendungen ohne Fehler und Hänger gerendert werden — was oft als indirektes Signal für Bot-Aktivität gewertet wird.

Websites führen ständig neue Technologien ein. Ein aktueller Core stellt sicher, dass schwere Ad-Manager und SPA-Anwendungen ohne Fehler und Hänger gerendert werden — was oft als indirektes Signal für Bot-Aktivität gewertet wird. Natürliche Rauscheffekte. Fingerprints werden auf Basis der neuesten Standards generiert und schließen die Lücke zwischen „Hardware“ und Browser-Version.

WebRTC: Sicherheit beim IP-Wechsel

Illustration mit zwei Monitoren auf violett-rosa Farbverlaufs-Hintergrund und der Aufschrift WebRTC: Auf dem linken Bildschirm ist die alte IP-Adresse (Old IP) zu sehen, auf dem rechten die neue IP-Adresse (New IP)

Die zweite Release-News betrifft alle, die mit mobilen Proxys und IP-Rotation arbeiten. Wir haben einen kritisch wichtigen Punkt in der WebRTC-Funktionalität behoben.

Zuvor konnte es passieren, dass sich bei einem IP-Wechsel am Proxy (Rotation) die externe IP änderte, die IP innerhalb von WebRTC jedoch auf dem alten Wert „hängen blieb“. In Version 2.43.0 haben wir dieses Problem behoben. Jetzt ändert sich die IP in WebRTC dynamisch zusammen mit der Proxy-IP.

Was bedeutet das für Sie? Sie können Rotation спокойно nutzen, ohne Angst vor Inkonsistenzen im Fingerprint. Der Browser verfolgt Netzwerkänderungen präzise und passt die Parameter on-the-fly an.

Mehr Einzigartigkeit in Konfigurationen

Illustration auf violett-rosa Farbverlaufs-Hintergrund mit den Schriftartnamen Inter, Instrument Serif und Irish Grover; unten ist ein Laptop mit dem Fenster „Downloading fonts“ zu sehen, das das Herunterladen von Schriftarten symbolisiert.

Wir haben außerdem die Schriftlisten in den Konfigurationen aktualisiert. Schriftarten sind eines der einzigartigsten Systemmerkmale, über das häufig Verknüpfungen zwischen Accounts erkannt werden.

Die Aktualisierung der Schrift-Datenbank sorgt für mehr Variabilität bei der Profilerstellung. Jetzt haben Sie mehr Kombinationen zur Generierung уникaler Fingerprints — das gibt Ihnen noch mehr Freiheit beim massenhaften Erstellen von Accounts. Einfach gesagt: Jedes Ihrer Profile ist individueller geworden.

Fehlerbehebungen

Violett-rosa Farbverlaufs-Hintergrund mit den Wörtern „improvements“, „改善“, „Verbesserungen“, „улучшения“, „améliorations“ und „ulepszenia“, die Verbesserungen in verschiedenen Sprachen symbolisieren. Wir haben außerdem mehrere Bugs закрыли, die Ihre Produktivität beeinträchtigen konnten:

macOS hängt nicht mehr. Wir haben ein неприятное Problem auf „Macs“ behoben, bei dem der Programmprozess komplett einfrieren konnte und sogar ein regulärer Neustart des Betriebssystems nicht mehr möglich war. Jetzt läuft Undetectable wie ein Uhrwerk und gibt Ressourcen korrekt frei.

Wir haben ein неприятное Problem auf „Macs“ behoben, bei dem der Programmprozess komplett einfrieren konnte und sogar ein regulärer Neustart des Betriebssystems nicht mehr möglich war. Jetzt läuft Undetectable wie ein Uhrwerk und gibt Ressourcen korrekt frei. Der Synchronizer tippt sauber. Wir haben einen Fehler behoben, durch den beim Einsatz des Synchronizers Text doppelt eingefügt wurde. Wenn Sie automatisierte Dateneingabe in mehreren Fenstern одновременно nutzen, wird Text nun nicht mehr dupliziert — Skripte und Formulare werden beim ersten Versuch korrekt ausgefüllt.

Wir haben einen Fehler behoben, durch den beim Einsatz des Synchronizers Text doppelt eingefügt wurde. Wenn Sie automatisierte Dateneingabe in mehreren Fenstern одновременно nutzen, wird Text nun nicht mehr dupliziert — Skripte und Formulare werden beim ersten Versuch korrekt ausgefüllt. Präziser IPv6-Check. Wir haben einen Fehler behoben, der beim Prüfen bestimmter IPv6-Proxys auftrat. Jetzt wird der Proxy-Status korrekt erkannt, und Sie verschwenden keine Zeit mehr mit dem erneuten Überprüfen funktionierender Adressen.

Fazit

Undetectable 2.43.0 steht für Sicherheit und Stabilität. Der neue Chromium-145-Core hält den Profil-Trust auf einem hohen Niveau. Das исправленe WebRTC schließt Leaks beim IP-Wechsel aus. Störungen bei macOS wurden beseitigt, und die Schrift-Auswahl wurde erweitert, um Konfigurationen besser zu уникalisieren.