AffTrends - eine Bewertung eines Mediendienstes für Marketing

AffTrends ist eine Medienplattform, die sich dem Affiliate-Marketing widmet. Auf unserer Website veröffentlichen wir Experteninhalte zu Traffic-Arbitrage, SMM, SEO, PPC und allem, was mit dem digitalen Raum zu tun hat. Sie finden dort auch Rankings von Affiliate-Programmen, Tools und Werbenetzwerken.

Welche Art von Artikeln veröffentlichen wir?

  • Anleitungen: Schritt-für-Schritt-Tutorials zur Arbeit mit Werbequellen, zum Umgehen von Beschränkungen und mehr.
  • Für Anfänger: Lehrmaterialien für diejenigen, die gerade mit dem Traffic-Arbitrage beginnen, wie z. B. Anleitungen zu incentiviertem Traffic.
  • Bewertungen: Detaillierte Analysen von Dashboards und Tools von Partnerprogrammen.
  • Fallstudien: Praktische Erfahrungen von Arbitrageuren, die Sie nachahmen oder verbessern können, um schnell Gewinn zu erzielen.
  • Nützliche Artikel: Allgemeine Erkenntnisse im digitalen Marketing, die Ihnen bei der Arbeit helfen.

Unsere Ressourcen & Soziale Medien