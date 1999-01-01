Boomlify - Bewertung des E-Mail-Dienstes

Boomlify: Die ultimative langfristige E-Mail-Infrastruktur für Multi-Accounting und Automatisierung

In der Welt des Affiliate-Marketings, des Traffic-Arbitrage und des Multi-Accountings ist deine Infrastruktur nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Du nutzt Undetectable.io um deine Browser-Fingerabdrücke zu sichern und Proxys, um deinen Standort zu verschleiern, aber was ist mit deiner E-Mail?

Standardmäßige temporäre E-Mail-Dienste sind oft der Engpass. Sie laufen zu schnell ab (10 Minuten reichen selten für ein richtiges Account-Warm-up), sie werden von Anti-Betrugssystemen markiert, und ihre Verwaltung erfordert das Jonglieren mit Dutzenden von Tabs.

Geben Sie Boomlify ein — ein hochmodernes temporäres E-Mail-Dienst, das speziell für Fachleute gestaltet wurde, die Langlebigkeit, Privatsphäre und Automatisierung benötigen.

Warum Standard-Temp-Mail für Fachleute versagt

Wenn Sie Konten für soziale Medien, E-Commerce oder SaaS-Plattformen registrieren, kennen Sie die Schmerzpunkte:

Kurze Lebensdauer: Wenn ein Konto nach 20 Minuten eine erneute Verifizierung anfordert, ist eine Standard-Temp-Mail bereits abgelaufen. Sie verlieren das Konto. Schlechter Ruf: Generische temporäre Domains werden von großen Diensten auf die schwarze Liste gesetzt. Keine Verwaltung: Sie können nicht effizient 50 Accounts verwalten, wenn Sie 50 verschiedene Browser-Tabs öffnen müssen.

Boomlify löst diese Probleme, indem es das Paradigma von „wegwerfbar“ zu „handhabbar und langlebig“ ändert.

Verlängerte Lebensdauer: E-Mails, die Monate statt Minuten halten

Der Hauptunterschied von Boomlify ist die Gültigkeitsdauer des Posteingangs. Im Gegensatz zu Mitbewerbern, die Daten nach einer Browsersitzung löschen, bietet Boomlify unvergleichliche Langlebigkeit.

2+ Monate Gültigkeit: Standardmäßig sind E-Mails je nach Ihrem Plan 60 bis 150 Tage gültig. Dies ermöglicht es Ihnen, Konten über Wochen hinweg aufzuwärmen, verzögerte Bestätigungscodes zu bearbeiten und langfristigen Kontozugriff zu gewährleisten.

Standardmäßig sind E-Mails je nach Ihrem Plan 60 bis 150 Tage gültig. Dies ermöglicht es Ihnen, Konten über Wochen hinweg aufzuwärmen, verzögerte Bestätigungscodes zu bearbeiten und langfristigen Kontozugriff zu gewährleisten. Verlängerbare Dauer: Brauchen Sie eine E-Mail für längere Zeit? Sie können die Lebensdauer jedes Posteingangs manuell verlängern.

Brauchen Sie eine E-Mail für längere Zeit? Sie können die Lebensdauer jedes Posteingangs manuell verlängern. Flexibilität von Gast zu Konto: Sie können sofort als Gast starten. Wenn Sie einen wertvollen Lead oder ein Konto generieren, können Sie später dieses Gast-Postfach mit einem registrierten Konto verknüpfen, um sicherzustellen, dass Sie niemals kritische Daten verlieren.

Zentrales Dashboard & Vorschau des Smart Inbox

Die Verwaltung von Hunderten von Profilen in einem Anti-Detect-Browser erfordert Organisation. Boomlify bietet ein Zentrales Dashboard, das als Kommandozentrale für all Ihre digitalen Identitäten fungiert.

Vorschau des Smart Inbox

Diese Funktion spart enorm viel Zeit für Benutzer mit hohem Volumen. Anstatt in jedes einzelne Postfach zu klicken, um nach einem Code zu suchen, aggregiert die Smart Inbox Preview eingehende Nachrichten. Sie können den Absender und die Betreffzeile von E-Mails aus mehreren Postfächern auf einen Blick sehen.

Geräteübergreifende Synchronisierung

Ob Sie nun von Ihrem Desktop mit Undetectable.io arbeiten oder Status-Updates auf Ihrem Handy überprüfen, Boomlify synchronisiert alles in die Cloud. Sie haben überall Zugriff auf Ihre Posteingänge, 2FA-Codes und gespeicherten Passwörter.

Um ausgeklügelte Anti-Betrugsfilter zu umgehen, ist die Qualität der E-Mail-Domain von Bedeutung.

Auf Gmail basierende temporäre E-Mails: Boomlify bietet auf Gmail basierende Adressen an. Diese bieten eine deutlich höhere Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit im Vergleich zu generischen Wegwerf-Domains und sind somit perfekt für sensible Registrierungen geeignet.

Boomlify bietet auf Gmail basierende Adressen an. Diese bieten eine deutlich höhere Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit im Vergleich zu generischen Wegwerf-Domains und sind somit perfekt für sensible Registrierungen geeignet. Benutzerdefinierte Domains: Sie können Ihre eigenen Domains an das System anhängen. Je nach Ihrem Plan können Sie bis zu 20 benutzerdefinierte Domains hinzufügen (oder unbegrenzt im Top-Tier). Dies ermöglicht vollständige Kontrolle über das Branding und hilft, "Temp-Mail" Blacklists zu vermeiden.

Boomlify geht über den bloßen Empfang von Text hinaus. Es integriert wesentliche Tools direkt in das Dashboard.

Versäumen Sie niemals wieder einen Verifizierungscode. Wenn das E-Mail-Weiterleiten aktiviert ist, liefert Boomlify alle eingehenden Nachrichten direkt an Ihr Telegram Konto per Push-Benachrichtigung. Dies ist ideal, um Konten passiv zu überwachen, ohne das Dashboard geöffnet zu halten.

Cloud 2FA-Manager

Die Sicherung Ihrer Konten mit Zwei-Faktor-Authentifizierung ist Standardpraxis. Boomlify enthält einen integrierten 2FA Manager. Sie können Ihre geheimen Schlüssel speichern und OTP (Einmalkennwörter) direkt im Dashboard generieren. Dies eliminiert die Notwendigkeit für externe Authentifizierungs-Apps und hält Ihre Anmeldedaten (E-Mail + Passwort + 2FA) in einem einheitlichen Workflow.

Die Kraftzentrale für Entwickler: Temp Mail API

Für diejenigen, die die Kontoerstellung über Skripte oder Software automatisieren, bietet Boomlify eine robuste, entwicklerfreundliche API.

Flexibles Kreditsystem: Die Preisgestaltung basiert auf Credits, nicht nur auf monatlichen Gebühren. 1 $ entspricht 1.000 Credits.

Die Preisgestaltung basiert auf Credits, nicht nur auf monatlichen Gebühren. 1 $ entspricht 1.000 Credits. Kostenkontrolle: 1 Guthaben = 1 E-Mail-Erstellung. Sie zahlen nur für die Erstellung; Abrufen, Lesen und Auflisten von E-Mails ist kostenlos.

1 Guthaben = 1 E-Mail-Erstellung. Sie zahlen nur für die Erstellung; Abrufen, Lesen und Auflisten von E-Mails ist kostenlos. Tägliche kostenlose Credits: Jeder API-Nutzer erhält täglich 50 Credits kostenlos zum Testen und Entwickeln.

Jeder API-Nutzer erhält täglich 50 Credits kostenlos zum Testen und Entwickeln. Hohe Leistung: Mit Geschwindigkeitsbeschränkungen von bis zu 1.200 RPM (Anfragen pro Minute) im Ultra Pro-Plan können Sie die Vorgänge massiv skalieren.

Die Dokumentation ist in mehreren Sprachen verfügbar, was die Integration in Ihren Automatisierungs-Stack nahtlos macht.

Preispläne: Von Kostenlos bis Unbegrenzt

Preise für temporäre E-Mail. Boomlify arbeitet nach einem Freemium-Modell und stellt sicher, dass es einen Plan für jeden gibt - von einzelnen Partnern bis hin zu großen Teams.

Kostenloser Plan (0 €/Monat)

Ideal für: Testen und gelegentliche Nutzung.

Testen und gelegentliche Nutzung. Limits: 150 Gesamte Postfächer, 50 Tägliche Erstellungen.

150 Gesamte Postfächer, 50 Tägliche Erstellungen. Lagerung: 14 Tage.

14 Tage. Beinhaltet: Smart Inbox Vorschau, 2 benutzerdefinierte Domains (begrenzte Erstellung).

Basic (4,99 $/Monat)

Upgrade: Entfernt Werbung und Captcha.

Entfernt Werbung und Captcha. Grenzen: 500 Gesamte Postfächer, 200 Tägliche Anlegungen.

500 Gesamte Postfächer, 200 Tägliche Anlegungen. Funktionen: Telegram-Weiterleitung, Premium-Domains, 30 Tage Speicher.

Pro (19,99 $/Monat)

Ideal für: Professionelle Vermarkter.

Professionelle Vermarkter. Grenzen: Bis zu 2.500 Postfächer und 1.000 tägliche Erstellungen.

Bis zu 2.500 Postfächer und 1.000 tägliche Erstellungen. Lagerung: Bis zu 60 Tage.

Bis zu 60 Tage. API-Bonus: Beinhaltet erhebliche einmalige Guthaben-Boni (4.000 bis 10.000 Credits).

Ultra Pro (39,99 $/Monat) & Unbegrenzt

Ideal für: Unternehmen und Agenturen.

Unternehmen und Agenturen. Grenzen: 5.000+ Postfächer, 1.200 RPM API-Zugriff.

5.000+ Postfächer, 1.200 RPM API-Zugriff. Funktionen: Bis zu 150 Tage Gültigkeit, Prioritätsunterstützung, 25.000 Kreditbonus.

Fazit

Wenn Sie Undetectable.io verwenden, um Ihre Browser-Identitäten zu schützen, benötigen Sie einen E-Mail-Dienst, der diesem Niveau an Raffinesse entspricht. Boomlify bietet die Langlebigkeit, Automatisierung und Verwaltungsfunktionen, die erforderlich sind, um Ihre Operationen ohne Angst vor Datenverlust oder Kontosperrungen zu skalieren.

Bereit, Ihre E-Mail-Infrastruktur aufzurüsten?

Nützliche Links: