Click Storm Corporation - Überprüfung des Agenturkundenkontoservices

Click Storm Corporation — Warum liegt die Zukunft des Affiliate-Marketing-Marktes bei Agenturkonten?

Hallo-hallo, CSC-Manager Falcone ist hier, und meine Aufgabe ist es, Ihnen – den Lesern dieses Artikels – den internen Teil unserer Agenturkonten vorzustellen, welche den Service Click Storm Corporation bereitstellen.

Wer sind wir?

Click Storm Corporation ist ein führender Dienst für die Bereitstellung von Agenturkonten zur Arbeit mit Werbeplattformen, Marktplätzen und anderen Diensten, die verifizierte Konten erfordern. Das Unternehmen bietet sichere und zuverlässige Lösungen für Marketer, Arbitrage-Spezialisten, Unternehmer und Werbeagenturen an.

Der Service wurde 2021 ins Leben gerufen, war zu diesem Zeitpunkt jedoch ein Produkt für internen Medienkauf. Zu diesem Zeitpunkt gewannen Agenturkonten erst an Popularität im westlichen Affiliate-Marketing-Markt, und die bloße Idee, sechsstellige Budgets ohne die Notwendigkeit, eine Farmabteilung zu schaffen oder ständig vertrauenswürdige Bins zu jagen, zu betreiben, nahm unsere Gedanken gefangen.

Im April 2023 betraten wir den Medienmarkt: Unser Telegram-Kanal wurde erstellt und das Sortiment der Quellen wurde erweitert — zu Facebook fügten wir Google, Taboola, Bigo, TikTok und Bing hinzu, und wir testeten auch viele In-App-Richtungen.

Warum sind Agenturkonten die Zukunft des Verbrauchsmaterialmarktes?

Ich arbeite seit Anbeginn in diesem Unternehmen und habe alle Entwicklungsphasen dieser Sub-Sphäre des Affiliate-Marketings miterlebt — von der Ablehnung bis zur vollständigen Akzeptanz.

Haltung der Webmaster früher

Zuerst war es für viele inakzeptabel — für Konten zu bezahlen und auch eine Provision von den Aufladungen zu geben.

Was sich im Laufe der Zeit geändert hat

Mit der Zeit verstanden Webmaster, dass Nerven und Zeit wertvoller sind. Wenn ein Konto im Kleinen ausgegeben wird oder ein Zahlungsrisiko auftaucht – bringt es Verluste. Und die Zusammenarbeit mit Dienstanbietern spart Ressourcen und ermöglicht es, sich auf Hypothesentests zu konzentrieren. Jetzt ist alles einfach: dem persönlichen Manager geschrieben → einen Stick geraucht → ein „Fixed“ erhalten → zur Arbeit zurückgekehrt.

Ergebnis

In 3 Jahren haben mehr als 2.000 Teams uns durchlaufen, und diese Dynamik wächst weiterhin stetig.

Welche Quellen sind im Sortiment?

Derzeit bieten wir stabil Dienstleistungen für 3 Hauptwerbequellen an:

Facebook

Taboola

Google

Wir verbinden auch periodisch Bing, TikTok, Outbrain, allerdings hängt die Stabilität dieser Richtungen von den Plattformrichtlinien ab.

Wie beginnt die Zusammenarbeit?

Alle Interaktionen erfolgen in Telegram:

Der Kunde schreibt an den Manager und erfährt die tatsächlichen Kooperationsbedingungen. Wir klären den Hintergrund: Erfahrung mit Quellen, Volumen, Vertikalen, Anzahl der Käufer im Team. Nach der Vereinbarung wird ein Chat mit dem Käuferteam und unseren technischen Spezialisten erstellt. Alle Arbeiten erfolgen in diesem Chat: Empfehlungen, Kontoausstellung, Guthabenaufladungen, Einsprüche, Überprüfungen und Geldrückerstattungen.

Was macht Click Storm anders als die Wettbewerber?

Wir sind keine Wiederverkäufer

Wir haben unser eigenes MCC, sodass Kundenanfragen schnell bearbeitet werden. Sie können bereits 1,5 Stunden nach Beginn des Gesprächs mit den Konten arbeiten.

Erfahrung

Mehr als 5 Jahre Arbeit mit Quellen ermöglichen es uns, Konten aus Sperrungen zu holen, die Moderation zu bestehen und Einschränkungen zu entfernen.

Infrastruktur

Tägliche Tabellenkalkulationen mit Ausgaben pro Konto.

Entsperren von Scripts mit einem hohen Prozentsatz erfolgreicher Einsprüche.

Flexibles Budgetmanagement: Übertragung zwischen Konten oder sogar zwischen verschiedenen Quellen.

Vorgehensweise

Wir sind immer in Kontakt, wir schätzen jeden Kunden und sind bereit, individuelle Lösungen zu finden.

Neue Entwicklungsstufe — Website der Click Storm Corporation

Seit 2025 haben wir unsere eigene Click Storm Corporation-Website gestartet, die nicht nur ein Schaufenster für Dienstleistungen, sondern auch eine Plattform für die gesamte Affiliate-Industrie geworden ist.

Was ist neu auf der Seite?

Dienstleistungen und Tools. Nützliche Lösungen für Webmaster und Teams, die die Arbeit mit Konten und Traffic vereinfachen.

Nützliche Lösungen für Webmaster und Teams, die die Arbeit mit Konten und Traffic vereinfachen. Zweige für Partner. Info-Unternehmen, Dienstleistungen und Partnerprogramme können ihre eigenen Threads und Blogs erstellen, ihre Produkte vorstellen und direkt mit Webmastern kommunizieren.

Info-Unternehmen, Dienstleistungen und Partnerprogramme können ihre eigenen Threads und Blogs erstellen, ihre Produkte vorstellen und direkt mit Webmastern kommunizieren. Artikel und Analysen. Regelmäßige Materialien mit Fallstudien, Einblicken, Trendanalysen und Bewertungen.

So transformiert sich Click Storm von einem Kontenanbieter in ein vollwertiges Ökosystem für Affiliatespezialisten und Partnerprogramme.

Wo können Sie uns finden?

Manager: @CSC_Falcone

Telegram-Kanal: Click Storm Corp

Instagram: @clickstormcorp

Offizielle Webseite: ClickStormCorp.com