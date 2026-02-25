Cloaking Master - Bulletproof-Cloaking-Dienst für Ihren Datenverkehr!

Eine professionelle Lösung für flexibles Traffic-Filtering und Schutz von Inhalten vor Bots basierend auf Machine Learning und der ProteX™-Technologie.

Im Jahr 2026 hat sich der Traffic-Arbitrage definitiv in einen Kampf der Technologien verwandelt. Werbeplattformen wie Facebook, Google Ads und TikTok verfeinern täglich ihre neuronalen Netzwerkalgorithmen, um unerwünschte Inhalte zu identifizieren.

In einer solchen Umgebung liefern Standardfiltermethoden keine Ergebnisse mehr.

Betreten Sie Cloaking Master — ein Cloud-Dienst der nächsten Generation, der das Spiel verändert.

Was ist Cloaking Master und warum benötigt Ihr Unternehmen es?

Cloaking Master ist mehr als nur ein Weiterleitungsskript. Es ist ein umfassendes Ökosystem für professionelle Media-Einkäufer und Werbeagenturen, das dazu dient, Angebotsseiten vor unerwünschten Blicken zu schützen: Bots, Moderatoren, Spionage-Tools und Wettbewerber.

Im Kern des Projekts liegt unsere proprietäre ProteX™-Technologie. Im Gegensatz zu herkömmlichen Filtern, die nur IP-Adressen untersuchen, nutzt ProteX™ eine tiefgehende Fingerabdruckanalyse auf PHP- und JavaScript-Ebene und bewertet mehr als hundert Parameter in einem Bruchteil einer Sekunde.

Premium Geo-Datenbanken

Unbegrenzte Klicks

Bot- & Moderatorenschutz

Echtzeit-Statistiken

Geofilterung auf Stadtebene

VPN/Proxy/Hosting-Filterung

User-Agent- & Referrer-Filterung

IPv6- & ISP-Filterung

Gerätefilterung

Browser-Filterung

Betriebssystem-Filterung

Touchscreen-Filter

Bildschirmgrößen-Filter

Batterieunterstützungs-Filter

WebRTC-Leck-Filter

Fake reCaptcha

PHP/CMS/JS-Integration

Unterstützung in allen Phasen

Integrierter KI White Page Generator

Die Plattform ist darauf ausgelegt, Komplexität zu eliminieren und sowohl Anfängern als auch erfahrenen Werbetreibenden ein intuitives und nahtloses Erlebnis zu bieten.

Cloaking Master unterstützt jede Traffic-Quelle

Integration mit Beliebten Plattformen

PHP: Integration durch Hinzufügen unserer index.php Datei in das Stammverzeichnis Ihrer Website.

Integration durch Hinzufügen unserer Datei in das Stammverzeichnis Ihrer Website. WordPress: Installieren Sie das Cloaking Master Plugin, um Ihre Werbeseiten zu schützen.

Installieren Sie das Cloaking Master Plugin, um Ihre Werbeseiten zu schützen. JavaScript: Einfache Verbindung unseres JS-Skripts mit Ihrer Website.

Einfache Verbindung unseres JS-Skripts mit Ihrer Website. Shopify & Wix: Einfache Integration basierend auf plattformspezifischen Empfehlungen.

Preispläne

Beginnen Sie mit einer 5-tägigen Testphase!