Crazyshops - Bewertung eines digitalen Warenhauses

Crazyshops.ru ist ein universeller digitaler Marktplatz, der Social-Media-Konten, eine große Auswahl an E-Mail-Diensten, Dating-Profile, Wohn- und mobile Proxy-Server, VPN-Lösungen, VPS/VDS-Server, Gaming-Konten und SMM-Tools anbietet.

Dank seines umfangreichen Katalogs und zuverlässigen Service ist Crazyshops zu einer beliebten Plattform für Fachleute geworden.

Welche Produkte sind auf diesem Marktplatz zu finden?

Social-Media-Konten: Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Google, YouTube, TikTok, Yandex, Shodan, WhatsApp, Mega nz, Twitch, VKontakte, Odnoklassniki, Pinterest, Badoo, ChatGPT, Roblox, Steam, Amazon, GitHub, Reddit, Tumblr, Threads, Apple, Outbrain, Office, Kick, Bluesky, Discord, GitHub und viele mehr;

Wie kaufe ich ein und erhalte meine Bestellung?

Sie können einen Kauf auf der Website tätigen, auch ohne sich zu registrieren. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Kaufen“ neben dem Artikel, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und bezahlen Sie.

Nach der Zahlung sehen Sie Ihren Kauf auf dem Bildschirm und können ihn auch als Textdatei herunterladen.

Wenn Sie noch Fragen haben, steht Ihnen auf der Website ein engagierter Support zur Verfügung, um diese zu beantworten.

Was sind die Hauptvorteile von Crazyshops?

Große Auswahl an verschiedenen digitalen Produkten

Stabile Website-Betrieb

Viele Jahre Erfahrung mit einem tadellosen Ruf. Sie können dies überprüfen, indem Sie die Bewertungen der Website lesen, die auf den beliebtesten Foren veröffentlicht sind.

Freundlicher Support steht Ihnen während der Geschäftszeiten zur Verfügung.

Arbeit mit Lieferanten

Wenn Sie eigene Accounts haben und nach einem Ort suchen, um diese zu verkaufen, können Sie sie in diesem Geschäft auflisten!

Sie haben ein spezielles Konto für Lieferanten.

Ihr Produkt wird einen neuen Vertriebskanal zu einem bisher unzugänglichen Markt gewinnen, und der Laden wird sein aktuelles Sortiment mit neuen Artikeln erweitern.

Sie haben nichts zu verlieren; Sie sind NICHT verpflichtet zu:

In Werbung investieren

Berechnen Sie Verkäufe und führen Sie Aufzeichnungen (all dies erfolgt automatisch im Lieferantenkonto auf dieser Website)

Kommunizieren Sie mit Kunden. Crazyshops kümmert sich darum für Sie.

Sie legen den Preis selbst fest, und der Laden nimmt nur einen kleinen Prozentsatz.

Erhalten Sie rechtzeitige Zahlungen

Alles, was Sie tun müssen, ist:

Laden Sie Ihr persönliches Konto mit den Produkten im Shop wie gewohnt hoch.