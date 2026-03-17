Froxy - Proxy-Dienst Bewertung

Froxy — ein Proxy-Dienst für Scraping, Analysen und Aufgaben mit präzisem Geotargeting.

Wenn Sie einen Proxy-Dienst benötigen, der nicht nur "für alles" geeignet ist, sondern auch für spezifische Anwendungsfälle in der realen Welt — Datenerfassung, SERP-Überprüfung, Marktanalyse, Verwaltung mehrerer Konten und geografiebasierte Inhaltsprüfung — sieht Froxy wie eine logische Wahl aus.

Der Service bietet Proxy-Server für Wohnhäuser, Mobilgeräte und Rechenzentren, flexible Rotations-Einstellungen, Unterstützung für HTTP(S) und SOCKS5 sowie eine API zur Verwaltung von Abonnements und Infrastruktur.

Das Netzwerk von Froxy umfasst mehr als 10 Millionen IP-Adressen in über 200 Standorten, wobei eine präzise Zielausrichtung bis auf Stadtebene und sogar einen bestimmten ISP möglich ist.

Was Froxy ist und für wen es ist

Froxy ist ein Proxy-Anbieter, der für Teams und Fachleute entwickelt wurde, die nicht nur die IP-Adressen selbst schätzen, sondern auch eine zuverlässige Proxy-Performance, flexible Skalierbarkeit, ein benutzerfreundliches Kontrollpanel und Support, der nach der Zahlung nicht verschwindet.

Es ist ideal für Personen, die regelmäßig mit Daten arbeiten. Wenn Sie SERPs in verschiedenen Ländern überprüfen, Marktplatz-Preisdaten sammeln, Werbekampagnen nach Regionen testen, Wettbewerber recherchieren oder Automatisierungen durchführen möchten, ohne ständig gegen Blocks und CAPTCHA anzukämpfen, hat Froxy bereits die Infrastruktur für diese Aufgaben.

Hauptmerkmale von Froxy

Mit Froxy können Sie Wohn-, Mobil- und Rechenzentrums-Proxys zusammen mit verschiedenen Protokollen nutzen. Das ist praktisch, wenn unterschiedliche Teams oder Arbeitsabläufe unterschiedliche Anforderungen haben: Einige sensible Szenarien erfordern menschlichere Wohn- oder mobile IPs, während bei groß angelegten Anfragen mehr die Geschwindigkeit und Kosteneffizienz von Rechenzentrums-Proxys im Vordergrund steht.

Froxy unterstützt HTTP(S), SOCKS5, Multithreading und API-Integrationen. Seine Proxys können mit cURL, Python, Go, Node.js, PHP und anderen Tools verwendet werden.

Wenn Sie mit einer individuellen Infrastruktur arbeiten, ist die API von Froxy besonders nützlich: Sie ermöglicht Ihnen die Verwaltung Ihres Kontos, Ihrer Pläne, Standorte, Abonnements und mehr. Für praktischere Fragen – vom grundlegenden Setup bis hin zu standardmäßigen Integrationen – verfügt der Service auch über ein Help Center mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

IP-Rotation ist in einem Bereich von 90 bis 3.600 Sekunden verfügbar. In einigen Fällen möchten Sie häufiger rotieren; in anderen möchten Sie die Sitzung stabiler halten.

Froxy bietet Abdeckung in über 200 Standorten und präzises Targeting nach Land, Stadt und ISP — und bei mobilen Proxies auch nach Mobilfunkanbieter. Diese Granularität ist wichtig, wenn Sie echte lokale SERPs, regionale Preise oder das Verhalten von Inhalten an einem bestimmten Ort überprüfen.

Die Unterstützung ist stark. Die Spezialisten arbeiten rund um die Uhr, um Probleme zu lösen, anstatt jedes Problem in eine Diskussion darüber zu verwandeln, wer Recht hat und wer schuld ist.

Proxy-Pläne beinhalten eine dreitägige Testversion für 1,99 $ mit 100 MB, plus Übertragung ungenutzten Datenverkehrs in den nächsten Abrechnungszeitraum, sofern Sie rechtzeitig verlängern. Die Startpreise liegen bei 5,50 $/Monat für Residential Proxies, 7,50 $/Monat für Mobile Proxies und 24 $/Monat für Datacenter Proxies.

Welche Arten von Proxys bietet Froxy an?

Wohnproxies

Froxy's Residential Proxies sind ein Pool aus echten IPs, die mit regulären Benutzerverbindungen verbunden sind. Ihr Hauptvorteil ist das natürlicher wirkende Verhalten aus der Perspektive von Antibot-Systemen und das größere Vertrauen von Websites.

Diese Option wird typischerweise für das Scraping, die Preisüberwachung, SEO-Aufgaben, lokale SERP-Kontrollen und Szenarien verwendet, in denen es wichtig ist, wie ein regulärer Benutzer und nicht wie ein Skript auszusehen.

Froxy’s mobile Proxies basieren auf 4G/5G Mobilnetz-IPs und funktionieren gut, wenn Sie Traffic benötigen, der so natürlich wie möglich von einem Mobilbenutzer aussieht. Mobile IPs werden seltener blockiert, da in Mobilnetzen NAT verwendet wird.

Diese Proxys sind nützlich für mobile Tests, Kontoverwaltung, Anzeigenplatzierungsprüfungen, mobile Inhaltsverifizierung und Szenarien, in denen Plattformen besonders streng bezüglich der IP-Qualität sind.

Froxy’s Datacenter-Proxies sind das Format, das am häufigsten für Aufgaben gewählt wird, bei denen Bandbreite, Geschwindigkeit und Skalierung Priorität haben.

Wenn Wohn- und mobile Proxys normalerweise für die Verkehrsauthentizität ausgewählt werden, werden Rechenzentrumsproxys für die Leistung ausgewählt. Sie werden oft nicht anstelle anderer Proxy-Typen verwendet, sondern zusammen mit ihnen.

Schnelle Proxies

Wenn Sie sich auf Geschwindigkeit und Durchsatz konzentrieren, sind Froxy’s schnelle Proxies normalerweise die beste Wahl. Sie sind für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und niedrige Latenzzeiten optimiert.

Froxys HTTPS-Proxies funktionieren gut für standardmäßige Web-Szenarien, bei denen Sie verschlüsselten Datenverkehr, stabile Authentifizierung und Kompatibilität mit Browsern, Anti-Detect-Umgebungen, Scrapers und internen Teamtools benötigen. Sie sind eine praktische Wahl für die Arbeit mit Websites, Dashboards, lokalen SERPs und den meisten Standard-Scraping-Aufgaben.

Froxy’s SOCKS5-Proxies sind nützlich, wenn Sie eine flexiblere Verkehrsabwicklung und Kompatibilität nicht nur mit Webanfragen, sondern auch mit Apps, Bots, Automatisierung und nicht standardmäßigen Netzwerkszenarien benötigen.

Dieses Protokoll ist oft die bessere Wahl, wenn Ihr Stack über einen regulären Browser oder Parser hinausgeht.

So starten Sie schnell mit Froxy

Undetectable Nutzer können mit dem Promo-Code UNDETECTABLE 20% Rabatt auf jeden Froxy-Dienst für den ersten Monat erhalten. Der Promo-Code kann einmal pro Nutzer verwendet werden.

Testen Sie Froxy-Proxys bei einer echten Aufgabe, ohne unnötige Budgetgenehmigungen: Beginnen Sie mit dem Test, überprüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Stack und aktivieren Sie dann den Rabatt für Ihren ersten vollen Monat.

Abschließende Gedanken

Froxy versucht nicht, ein einziges richtiges Proxy-Modell für jede Aufgabe zu erzwingen, und das ist eine gute Sache. Wohn- und mobile Proxys funktionieren gut für natürlich aussehenden Datenverkehr; Rechenzentrums-Proxys sind besser für Geschwindigkeit und Skalierbarkeit; HTTPS deckt den Standard-Webverkehr ab; und SOCKS5 passt besser zu Apps, Bots und flexibleren Netzwerkszenarien.

Darüber hinaus bietet der Service über 200 Standorte, flexibles Geo-Targeting nach Land, Stadt und ISP, 24/7 Support und einen nützlichen Bonus bei der Anmeldung: Der Promo-Code UNDETECTABLE gewährt Ihnen 20% Rabatt auf jeden Froxy-Service für 1 Monat, einmal pro Nutzer.