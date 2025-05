GonzoProxy - Proxy-Dienst Bewertung

GonzoProxy – die №1 Proxy-Wahl für Profis.

GonzoProxy ist ein Premium-Proxy-Service, dem weltweit über 10.000 Nutzer vertrauen. Wir sind offiziell in Großbritannien registriert (GonzoProxy LTD) und haben uns einen starken Ruf als zuverlässiger Partner für alles von Affiliate-Marketing und Farming bis hin zu Scraping und Multi-Accounting erarbeitet.

Wir bieten zwei Haupttypen von Proxys an:

Wohnsitzproxies mit nicht ablaufendem Datenverkehr (ab $2/GB)

mit nicht ablaufendem Datenverkehr (ab $2/GB) Unbegrenzte mobile Proxies entwickelt für Stabilität auch in den empfindlichsten Konfigurationen.

Und hier ist, was uns wirklich auszeichnet — Ihr gekaufter Traffic verfällt NIE. Kaufen Sie es einmal, nutzen Sie es wann immer Sie möchten. Kein Druck, keine Verluste. Unsere IPs stammen von echten Geräten und bieten Ihnen bis zu 90% Schutz vor Sperren auf Plattformen wie Facebook, Google und TikTok.

Welche Proxys sind in GonzoProxy verfügbar?

Zwei Arten von Proxys, endlose Möglichkeiten:

Residential – perfekt für das sichere Starten von Accounts und Werbekampagnen. Sie wirken wie echte Nutzer und bestehen problemlos die Moderation.

– perfekt für das sichere Starten von Accounts und Werbekampagnen. Sie wirken wie echte Nutzer und bestehen problemlos die Moderation. Mobile – dynamisch, mit automatisch rotierenden IPs. Ideal für Farming, A/B-Tests, TikTok oder alles, bei dem das Verhalten von „echten Nutzern“ entscheidend ist.

Sie können ein bestimmtes Land, eine Region oder sogar eine Stadt auswählen — manuell oder automatisch. Und im Gegensatz zu anderen Anbietern ist dieses Feature kostenlos.

Wann GonzoProxy wirklich glänzt:

Geo-targetierte Werbekampagnen

Umgehen Sie die Moderation und starten Sie dort, wo Sie möchten. IPs sehen lokal und echt aus.

Massenzucht und Validierung

Sitzungen bleiben aktiv, Konten bestehen Überprüfungen. Es ist, als ob ein Mensch hinter dem Bildschirm sitzt.

Datenextraktion und Automatisierung

Unsere stabilen Pools bewältigen tausende von Verbindungen — keine Blockaden, keine Unterbrechungen.

A/B-Tests und automatisches Hochladen

Führen Sie mehrere Setups aus und rotieren Sie mühelos Konfigurationen. Unsere Proxys passen sich Ihrer Strategie an.

FAQs — die häufig gestellten Fragen:

1. Welche Geos sind verfügbar? Wir haben Tier-1, Tier-2 und Tier-3. Wählen Sie manuell oder lassen Sie automatisch zuweisen, je nach Ihren Bedürfnissen.

2. Was ist, wenn Proxies beim Start fehlschlagen? Wir verwenden nur frische IPs. Mobile Proxies wechseln automatisch. Verbrannte Adressen werden sofort entfernt.

3. Sind sie mit antidetect Browsern kompatibel?

Absolut. Getestet auf BitBrowser, AdsPower, Indigo — mit einsatzbereiten Konfigurationen.

4. Kann ich mehrere Konten auf einem Proxy ausführen? Ja – mit der richtigen Konfiguration. Wir helfen Ihnen, es zu optimieren.

5. Meine Konten wurden gesperrt — was nun?

Oftmals liegt es nicht am Proxy, sondern an deinem Fingerabdruck oder den Logs. Wir helfen dir, das Problem zu beheben.

6. Wie fange ich an?

Gehen Sie einfach auf die Website, klicken Sie auf "Mit Google anmelden" — und schon sind Sie drin. Die Einrichtung dauert nur Sekunden, selbst von Ihrem Handy aus.

7. Ist der Support nachts verfügbar?

Ja. Unser Telegram-Support ist rund um die Uhr online. Antwortzeit — unter 5 Minuten.

8. Was kostet es? Sie zahlen nur für den Datenverkehr. Keine Abonnements. Beginnend ab $2/GB, mit Mengenrabatten.

9. Gut zum Scraping und automatischen Hochladen? Definitiv. Wir haben schnelle, stabile Pools für alle Arten von Workloads.

10. Benötigen Sie etwas Maßgeschneidertes? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir es bereits haben. Falls nicht – wir bauen es für Sie.

Fazit

Wir haben KYC vollständig übersprungen – keine Dokumente, kein Warten. Sie sind in 30 Sekunden dabei.

Und mit offizieller Registrierung im Vereinigten Königreich wissen Sie, dass Sie mit einem echten, vertrauenswürdigen Unternehmen arbeiten — nicht mit einem zwielichtigen No-Name-Anbieter.

GonzoProxy ist nicht nur ein Proxy. Es ist dein technikaffiner Teamkollege.

Alles funktioniert sofort. Sie konzentrieren sich auf das Wachstum — wir kümmern uns um die Technik.