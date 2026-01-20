GDT Agency - Überprüfung eines Mietservices für Werbekonten

GDT Agency - Ein führender Werbepartner für die Vermietung von Agentur-Werbekonten

GDT Agency ist ein Pionier-Werbepartner, der Mietdienste für Agentur-Werbekonten für Facebook, Google und TikTok anbietet. Unsere Konten sind von Meta auf die Whitelist gesetzt oder auf Agenturebene, bieten hohe Ausgabenkapazitäten, schnelle Genehmigungen und weniger Richtlinienbeschränkungen, mit den besten Mietgebühren ab etwa 1,5%.

GDT Agency bietet vertrauenswürdige Agentur-Anzeigenkonten zum Mieten für stabiles Wachstum. Erhalten Sie zuverlässigen Zugang, Expertenunterstützung und starten Sie noch heute mit dem Schalten von Anzeigen.

Wie die GDT-Agentur Agenturkontozugang bereitstellt, um globalen Werbetreibenden zu helfen

GDT Agency bietet globalen Werbetreibenden Premium-Agentur-Werbekonten mit besserer Leistung und sofortiger Unterstützung, damit Sie Anzeigen mit dem Vertrauen schalten können, das persönliche Konten nicht bieten können.

Wenn Sie ein Agenturkonto möchten, das stabil, flexibel und mit einem hohen Maß an Vertrauen ist, ist GDT eine der wenigen Optionen, die wirklich liefert.

So funktioniert es tatsächlich:

Kontoinfrastruktur

GDT unterhält verifizierte Agenturkonten auf Facebook, Google und TikTok. Diese sind keine neuen Konten, die für jeden Kunden erstellt werden, sondern etablierte Konten mit jahrelanger Historie und nachgewiesenen Erfolgsbilanzen.

Facebook-Agenturkonten zur Miete : Meta-Whitelist-Werbekonto mit verifizierten Business Managern, unbegrenzten Ausgabenlimits, sauberer Compliance-Historie und etabliertem Vertrauen in Metas Systeme.

: Meta-Whitelist-Werbekonto mit verifizierten Business Managern, unbegrenzten Ausgabenlimits, sauberer Compliance-Historie und etabliertem Vertrauen in Metas Systeme. Google-Agenturkonten zu vermieten : Werbeverifizierte Konten mit regionaler Präsenz in wichtigen Märkten und bewährter Ausgabekapazität.

: Werbeverifizierte Konten mit regionaler Präsenz in wichtigen Märkten und bewährter Ausgabekapazität. TikTok-Agenturkonten zur Miete: etablierte Konten mit besseren Genehmigungsraten für kreative Inhalte und unbegrenzten Ausgabelimits im Vergleich zu neuen Werbekonten.

Die Konten sind als legitime Agenturstruktur mit ordnungsgemäßen Geschäftseinheiten, vollständiger Dokumentation und professionellem Management aufgebaut.

Mietmodell

GDT arbeitet mit einem Mietmodell, anstatt Konten direkt zu verkaufen. Sie mieten den Zugang zu einer etablierten Infrastruktur, anstatt zu versuchen, Ihre eigene aufzubauen oder fragwürdige Konten aus unbekannten Quellen zu erwerben.

Dieses Modell hat mehrere Vorteile:

Niedrigere Anfangsinvestition: Sie zahlen nicht dafür, Agentur-Infrastruktur von Grund auf zu bauen, was Jahre und erhebliches Kapital benötigt.

Sie zahlen nicht dafür, Agentur-Infrastruktur von Grund auf zu bauen, was Jahre und erhebliches Kapital benötigt. Flexibilität: Sie können die Nutzung je nach Bedarf erhöhen oder verringern, ohne an eigene Vermögenswerte gebunden zu sein, die möglicherweise nicht zu Ihrem sich verändernden Betrieb passen.

Sie können die Nutzung je nach Bedarf erhöhen oder verringern, ohne an eigene Vermögenswerte gebunden zu sein, die möglicherweise nicht zu Ihrem sich verändernden Betrieb passen. Professionelle Verwaltung: Die Konten bleiben unter dem Eigentum und der Verwaltung von GDT, was ordnungsgemäße Wartung und Compliance-Überwachung bedeutet.

Die Konten bleiben unter dem Eigentum und der Verwaltung von GDT, was ordnungsgemäße Wartung und Compliance-Überwachung bedeutet. Reduziertes persönliches Risiko: Die Konten sind nicht mit Ihren persönlichen Geschäftseinheiten verbunden, was eine operative Trennung ermöglicht.

Die Konten sind nicht mit Ihren persönlichen Geschäftseinheiten verbunden, was eine operative Trennung ermöglicht. Zugang zu Expertise: Sie profitieren von den Plattformbeziehungen und dem Compliance-Wissen von GDT, ohne diese Fähigkeit intern aufbauen zu müssen.

Das Mietmodell selbst bietet Sicherheit. Daher behält GDT das Eigentum und hat ein Interesse daran, die Konten in gutem Zustand zu halten, anstatt sie zu verkaufen und weiterzuziehen.

Warum sollten Werbetreibende sich für GDT Agency für Agenturkonten entscheiden?

Das Schalten von Anzeigen hat sich jetzt mit strengen Richtlinien erheblich verändert, egal ob Sie Anzeigen über Facebook, Google oder TikTok schalten. Diese Zwänge haben Werbetreibende dazu gebracht, Lösungen zu finden, die ihnen helfen, Anzeigen effektiver zu schalten. An dieser Stelle heben sich die Agenturkonten von GDT ab.

Was macht die GDT Agency zur besten Wahl für Agenturkonten?

1. Echter Track Record mit echten Zahlen

Gegründet im Jahr 2021, ist GDT Agency einer der Pioniere in der Vermietung von Agenturkonto-Diensten. Mit über 5 Jahren Erfahrung hat GDT Agency zum Erfolg von mehr als 500 Unternehmen mit über 103 Marken in 18 Ländern beigetragen.

In 5 Jahren nachgewiesener Qualität gibt die GDT Agency monatlich über 10 Millionen Dollar für Facebook-Werbung aus und hilft unseren Kunden, die Kosten pro Aktion (CPA) um 10 - 15 % zu senken, eine 10-fache Rendite auf Werbeausgaben (ROAS) zu erzielen und die monatlichen Einnahmen um 300 % zu steigern, nachdem sie zu Agenturkonten gewechselt sind.

2. Multi-Platform-Agenturkonten für unterschiedliche Branchen

Als Pionier in der Mietbranche für Agentur-Werbekonten stellt die GDT Agency zuverlässige Agentur-Werbekonten auf mehreren großen Social-Media-Plattformen bereit. Ob Sie Anzeigen auf Facebook, Instagram, Google oder TikTok schalten, GDT hat das passende Agentur-Werbekonto, um Ihnen die Handhabung verschiedener Kampagnentypen zu erleichtern.

Unabhängig von der Branche, in der Sie tätig sind, sei es E-Commerce, Bildung, Dienstleistungen, Immobilien oder B2B, sind diese Konten für eine Vielzahl von Branchen bereit. Sie erhalten stabile Leistung, flexible Nutzung und Unterstützung, die zur heutigen Art der Werbung moderner Unternehmen passt.

3. Beste Mietpreise

GDTs bieten den wettbewerbsfähigsten Tarif auf dem Markt sowie ein hervorragendes Preismodell ohne versteckte Gebühren und ohne Unklarheiten in den Bedingungen.

Nicht nur das, die GDT-Agentur veröffentlicht alle Bedingungen, Gebühren und Richtlinien transparent auf der Website, um Vermarktern und Werbetreibenden genau zu zeigen, worauf sie sich einlassen, und Verwirrungen bezüglich der Ausgabenanforderungen oder Kontoregeln zu reduzieren.

4. Mehr als 1.000 neue Konten pro Monat eröffnet:

Mit der Fähigkeit, mehr als 1.000 neue Konten pro Monat zu eröffnen, kann GDT sicherstellen, dass wachsende Werbetreibende immer genügend Kapazitäten haben, um Kampagnen reibungslos auszubauen.

5. Schnelle Einrichtung und Kontowechsel

Das Starten neuer Kampagnen sollte nicht Tage des Wartens erfordern. Mit GDT wird Ihr Agentur-Werbekonto schnell eingerichtet, sodass Sie Ihre Kampagne nach 1-3 Tagen starten können. Wenn ein Problem auftritt, bleiben Sie nicht hängen. GDT stellt Ihnen einen neuen Kontoaustausch zur Verfügung, damit Ihre Kampagnen ohne lange Pausen oder verlorenes Momentum weiterlaufen können.

6. Niedrige Rate der Deaktivierung von Werbekonten

GDT hält die Deaktivierungsrate von Werbekonten niedrig, was einen reibungsloseren Ablauf gewährleistet und das Risiko plötzlicher Abschaltungen während aktiver Kampagnen für Werbetreibende verringert.

Laut dem internen Leistungsbericht der GDT Agency verwaltete die GDT Agency etwa 1.250 aktive Agenturkonten und insgesamt 3.800 Werbekonten, bei mehr als 3.500 Kampagnen pro Monat. Dabei hat die GDT Agency eine bemerkenswert niedrige Deaktivierungsrate von Werbekonten von nur 5% beibehalten, deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5 - 8%.

Nebenbei bemerkt beträgt die durchschnittliche Anzeigengenehmigungszeit weniger als 12 Stunden, um sicherzustellen, dass Kampagnen schnell und ohne unnötige Verzögerungen gestartet werden.

7. Exklusiver Support 24/7

Viele Nutzer, die seit mehreren Monaten GDT-Konten mieten, stellten fest, dass sie die schnellen Antworten und klaren Anweisungen am meisten schätzen, wenn ein Problem auftritt.

Wenn Sie bezahlten Traffic betreiben, kostet Sie jede Stunde, in der Ihr Konto nicht verfügbar ist, Geld. Daher ist die Präsenz von Personen, die Ihnen tatsächlich schnell bei der Lösung von Problemen helfen können, von unschätzbarem Wert. GDT bietet 24/7-Support, sodass Sie nicht im Stich gelassen werden, wenn Probleme außerhalb der Geschäftszeiten auftreten.

8. Klare Rückerstattungsrichtlinie für ungenutzte Guthaben

Wenn ein Werbetreibender plant, das Konto nicht mehr zu nutzen, sich entscheidet, die Kampagnen zu pausieren oder eine Rückerstattung beantragt, erstattet GDT das verbleibende Werbeguthaben innerhalb von 7 bis 10 Werktagen. Diese Richtlinie minimiert das finanzielle Risiko und erleichtert es Marketern, sicher zu testen und zu skalieren.

Wie man mit der GDT-Agentur beginnt?

Der Prozess, GDT Agency-Dienstleistungen zu erhalten, ist sehr einfach und schnell. Zuerst nehmen Sie Kontakt mit unserem Team auf und informieren uns über Ihr Geschäft, Ihre Werbeziele und die Art der Kampagnen sowie die Plattform, die Sie über unseren offiziellen Kanal unten laufen lassen werden:

Hotline: +84 352 368 898

E-Mail: agencygdt@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/gdtagency/

GDT wird Ihre Situation und Ihre Ziele bewerten und Ihnen das beste Agenturkonto basierend auf Ihren Bedürfnissen bereitstellen. Unser Team wird auch Ihre Einrichtung überprüfen, um sicherzustellen, dass alles den Werberichtlinien entspricht, egal ob es sich um Facebook, Google oder TikTok handelt.

Dann erhalten Sie Zugang zum Konto, und die Onboarding-Schritte werden Ihnen innerhalb von 1 bis 3 Werktagen klar mitgeteilt. Danach können Sie Ihre Kampagnen skalieren, ohne die Angst vor den üblichen Einschränkungen oder Stabilitätsproblemen, die mit Standardkonten einhergehen.

Außerdem hilft das GDT-Team dabei, Ihre Assets zu überprüfen, um sicherzustellen, dass alles mit den Werberichtlinien der Plattform konform bleibt, um das Risiko von Einschränkungen zu verringern. Dies ist wie eine zusätzliche Sicherheitsschicht für Werbetreibende.

Schlussfolgerung

Ob Sie ein Facebook-, Google- oder TikTok-Agenturkonto benötigen, Sie erhalten ein Agenturkonto, das nicht nur vertrauenswürdig erscheint, sondern auch die Eigenschaften besitzt, flexibel und speziell für ernsthafte Werbung konzipiert zu sein, wenn Sie mit GDT Agency zusammenarbeiten.

Anstatt sich mit verschiedenen Anbietern herumzuschlagen, die Hunderte von Problemen aufwerfen, haben Sie einen vertrauenswürdigen Partner, der Ihnen hochwertige Agenturkonten mit weniger Unterbrechungen und klareren Anweisungen bietet.

Wenn Sie ein hochwertiges Agenturkonto wünschen, das Ihr Marketing auf allen wichtigen Plattformen reibungslos am Laufen hält, verbinden Sie sich mit GDT, um das ansprechendste Aktionsprogramm zu genießen, wenn Sie jetzt Agenturwerbekonten mieten!