iDatica - Plattformdienst Überprüfung

iDatica - Plattform zur Überwachung von Wettbewerberpreisen und Preisautomatisierung

In dem sich rasch verändernden E-Commerce-Markt, wo selbst eine kleine Preisanpassung den Verkauf und die Kundentreue beeinflussen kann, ist die Kontrolle über Marktinformationen nicht nur ein Vorteil - sie ist eine Notwendigkeit.

iDatica ist eine cloudbasierte B2B-SaaS-Plattform, die für die automatische Überwachung von Wettbewerberpreisen und Produktangeboten konzipiert ist. Die Plattform richtet sich an die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen im E-Commerce und Einzelhandel.

iDatica hilft Online-Shops, Marktplätzen und Einzelhandelsketten, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren, wettbewerbsfähige Preisstrategien zu formulieren und datenbasierte Entscheidungen zu treffen.

iDatica Hauptmerkmale

Automatisierte Datenerfassung

Eine der Hauptfunktionen von iDatica besteht in der täglichen Erfassung von Wettbewerberpreisen und anderen Produktinformationen. Die Plattform scannt automatisch die Websites der Wettbewerber und aggregiert Daten zu:

Aktuelle Preise

Produktverfügbarkeit

Namen und SKUs

Werbeaktionen und Rabatte

iDatica unterstützt die flexible Konfiguration von Datenquellen und die Häufigkeit der Preisüberprüfungen, was besonders wichtig für Unternehmen ist, die in stark wettbewerbsintensiven Umgebungen mit sich schnell ändernden Sortimenten und Preisen tätig sind.

Analysen und Berichterstattung

Die Plattform bietet klare Berichte und Dashboards, die es Managern ermöglichen, die Marktsituation schnell einzuschätzen. Zu den wichtigsten Analysetools gehören:

Preisvergleich nach Kategorien und Marken

Historische Daten und Preisänderungsdynamik

Marktpositionsmetriken, einschließlich durchschnittlicher und minimaler Preise sowie Verfügbarkeitsstatus

Rabattindizes, einschließlich historischer Daten zur Verfolgung von Aktionszeiträumen

Preisindex unter Berücksichtigung von Produktkörben und Wettbewerberkörben

Export von Analysen nach Excel, CSV und API-Integrationen

Diese Berichte heben nicht nur Preisabweichungen (verzögert oder vorausgehend) hervor, sondern helfen auch dabei, Nischen für Wachstum zu identifizieren.

Warnungen und Benachrichtigungen

Ein System anpassbarer Benachrichtigungen gewährleistet umgehende Reaktionen auf Änderungen. Benutzer können erhalten:

Benachrichtigungen über Preisnachlässe von Wettbewerbern

Warnungen zur Produktverfügbarkeit

Benachrichtigungen über das Entsorgen

Benachrichtigungen sind als E-Mail-Benachrichtigungen und innerhalb der Plattform selbst verfügbar.

Dynamische Preisgestaltung

Für Unternehmen, die maximale Automatisierung anstreben, bietet die iDatica-Plattform dynamische Preisgestaltungsmöglichkeiten. Benutzer können Regeln festlegen (z.B. "den Preis 5% unter dem Markt-Durchschnitt halten" oder "nicht unter die Mindestmarge fallen") — und das System generiert automatisch empfohlene Preise oder übermittelt sie über die API. Dies minimiert menschliche Fehler und ermöglicht eine flexible Echtzeit-Preisverwaltung.

Produktabgleich

Das Abstimmen Ihrer Produkte mit den Produkten der Wettbewerber ist entscheidend für genaue Preisentscheidungen und präzise Marktanalysen.

Für identische Produkte bietet die iDatica-Plattform automatisches Matching unter Verwendung eigener proprietärer Technologien, einschließlich charakteristischer Suche, semantischer und visueller Suche sowie künstlicher Intelligenz. Dies gewährleistet nahezu 100% Genauigkeit für große Kataloge und spart Ihnen Zeit.

Wenn die automatische Zuordnung nicht ausreicht oder Sie ähnliche Produkte (z.B. unter Ihrer Eigenmarke) abgleichen müssen, identifizieren Content-Manager die Übereinstimmungen manuell. Sie analysieren sorgfältig Namen, Eigenschaften, Bilder und Preise, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten.

Geschäftsvorteile

Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität

Zeitnahe Informationen über Preise und Werbeaktionen ermöglichen eine schnelle Anpassung der Strategie und die Aufrechterhaltung wettbewerbsfähiger Positionen. Dies ist entscheidend in Segmenten, in denen der Preiswettbewerb ein entscheidender Erfolgsfaktor ist.

Zeit- und Ressourceneinsparungen

Die iDatica-Plattform automatisiert routinemäßige Aufgaben – Datensammlung, Verifizierung und Strukturierung. Dies reduziert die Arbeitsbelastung Ihres Teams, sodass es sich auf Analyse und Strategie konzentrieren kann, anstatt auf manuelles Überwachen von Wettbewerbspreisen.

Identifizierung von Marktchancen

Durch Sortimentanalyse und Preisgestaltung hilft die Plattform:

Entdecken Sie seltene Produkte auf dem Markt

Einstiegspunkte in unerschlossene Segmente finden

Prognostizieren von Preistrends

Dies ist besonders wertvoll bei der Planung von Einkäufen und der Einführung neuer Produkte.

Fazit

iDatica ist ein leistungsstarkes Analysetool für Unternehmen, die auf Basis von Marktdaten fundierte Entscheidungen treffen möchten. Die Plattform vereint Preisinformationserfassung, Analytik, Automatisierung und flexible Benachrichtigungen und bietet den Nutzern alles, was für eine effektive Preisstrategie erforderlich ist.

Für neue Kunden ist ein spezielles Angebot verfügbar: Der Promo-Code UNDETECTABLE bietet einen 15% Rabatt auf die erste Zahlung, nur für neue Kunden.