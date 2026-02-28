IPOasis - Proxy-Dienst Bewertung

Was ist IPOasis?

IPOasis ist ein globaler Anbieter von Datenintelligenzdiensten, der sich darauf spezialisiert hat, effiziente, sichere und zuverlässige Lösungen für die Datenerfassung, -verarbeitung und -analyse für Unternehmen, Teams und Entwickler weltweit bereitzustellen.

Wir halten uns strikt an compliance-gesteuerte und ethische Prinzipien der Datenerfassung. Alle IP-Ressourcen werden über legale und transparente Kanäle bezogen, um ein sicheres, nachhaltiges und vertrauenswürdiges Netzwerkumfeld zu gewährleisten.

Dieses Engagement unterscheidet IPOasis grundlegend von Diensten, die sich auf nicht konforme oder unethische Netzwerkressourcen verlassen, insbesondere in Bezug auf Stabilität, Glaubwürdigkeit und langfristige Nutzbarkeit.

Angetrieben von einer fortschrittlichen technischen Architektur und einem global verteilten Netzwerk bietet IPOasis mehrere Proxy-IP-Lösungen und Datenmanagement-Tools, die in verschiedenen Geschäftsszenarien weit verbreitet sind, einschließlich:

Webdaten-Sammel- und Crawling-Projekte

Marktanalyse und Wettbewerbsintelligenzanalyse

Sneaker- und Limited-Edition-Produktveröffentlichungen

Anzeigenverifizierungs- und Anti-Betrugslösungen

Affiliate-Marketing und Traffic-Analyse

Gaming und andere Umgebungen mit hoher Parallelität und hohem Risikokontrollbedarf

Durch kontinuierliche Optimierung der Infrastruktur und Servicefähigkeiten ermöglicht IPOasis den Nutzern, effizienter und zuverlässiger in komplexen globalen Netzwerkomgebungen zu arbeiten.

Kernarten von Proxy-Diensten

Rotierende Residential-Proxies

Städtebezogene, zielgerichtete rotierende IPs für präzise geografische Kontrolle.

Statische Residential-Proxies

Erneuerbare IPs mit einer Gültigkeitsdauer von 30 Tagen, geeignet für langfristige Operationen.

Mobile Residential Proxies

Zielgerichtet nach Land, Stadt oder ASN, aus echten Mobilfunknetzen bezogen.

IPOasis Dienstleistungen & Funktionen

Alle IPs unterstützen eine kostenlose Testversion (Holen Sie sich den Test auf Telegram - https://t.me/IPOASIS)

Unterstützt die Protokolle HTTP(S) und SOCKS5

Über 80 Millionen IP-Adressen in 179 Ländern

[IPOasis Land .xlsx]

Hochwertiger technischer Support mit Antworten innerhalb von 5 Minuten

Maßgeschneiderte IP-Lösungen mit einem dedizierten Account Manager

Mehrere Zahlungsmöglichkeiten unterstützt: Bankkarten, E-Wallets und Kryptowährungen

Keine KYC-Anforderungen für neue Nutzer — Registrierung nur per E-Mail

IPOasis Preisgestaltung?

Proxy-Typ | Startpreis | Hauptmerkmale

Residential Proxies | Ab $0.78/GB

Verkehrsbasierte Abrechnung mit gestaffelten Rabatten (bis zu $0,9/GB bei 2000GB), hochleistungsfähige dynamische IP-Rotation.

Mobile Proxies | Ab $0,88/GB

Echte mobile Geräte-IPs, unterstützen hohe Parallelität, niedrige Latenz und reduziertes Risiko von Blockierungen oder Sperren.

Statische ISP-Proxies | Ab $2.8/IP

Tier-1 Carrier-ISP-Infrastruktur, saubere und dedizierte IPs, entwickelt, um Websites und soziale Medien Plattformen freizuschalten.