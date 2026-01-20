Logo
LajiaoHTTP - Proxy-Dienst-Bewertung

Exklusiver Coupon für Undetectable Anti-Detection-Browser-Nutzer

Geben Sie den Gutscheincode „Undetectable” auf der LajiaoHTTP-Preisseite ein, um einen exklusiven Rabattgutschein von 10 % auf das gesamte Sortiment zu erhalten!

Gutschein Details:

Genießen Sie -10% Rabatt auf jedes reduzierte Produkt auf der gesamten Website. Jeder Benutzer ist auf eine Nutzung beschränkt.

Wie man einlöst:

  1. Besuchen Sie die Website: https://www.lajiaohttp.com/?kwd=zz-undetectable
  2. Melden Sie sich an und schließen Sie die Kontoerstellung und Identitätsüberprüfung ab.
  3. Gehe zu Kaufpläne → Plan bestätigen → Produkt bestätigen, dann gib den Gutscheincode „Undetectable“ im Gutscheincode-Feld auf der Zahlungsseite ein.
  4. Schließen Sie die Zahlung ab und genießen Sie Ihren Rabatt!

Produktbeschreibung

LajiaoHTTP ist eine stabile, sichere, konforme und kostengünstige IP-Proxy-Lösung für das Ausland.

Es wählt IP-Ressourcen aus über 190 Ländern und Regionen weltweit aus und konzentriert sich darauf, zuverlässige, schnelle und effiziente Proxy-Dienste bereitzustellen.

Unterstützung mehrerer Protokolle - einschließlich HTTP, HTTPS und SOCKS5 - bietet transparente Preisgestaltung und flexible Pläne, die grenzüberschreitenden Unternehmen den Start erleichtern.

Aktuelle LajiaoHTTP Produkte & Preise

Warum LajiaoHTTP Proxy IP wählen?

All-in-One Proxy-Lösung

Es bietet Residential IPs und statische Residential Proxies mit dualen ISPs, 99,9 % Netzverfügbarkeit, unbegrenzten Datentraffic-Kontingenten und voller Protokollunterstützung (HTTP(S) / SOCKS5).

Zehn wesentliche Vorteile

  • Kostenlose Testversion: Neue Benutzer können 1-2GB kostenlose dynamische Residential-Proxy-Daten erhalten.
  • Verdienen durch Teilen: Das Empfehlungsprogramm bietet 15% Provision auf Erstkäufe und 5% auf Verlängerungen; Provisionen können abgehoben werden, sobald sie ¥40 übersteigen.
  • Kosten-Effizient: Es nutzt branchenweit niedrige Preise für Premium-Ressourcen, wodurch Benutzer über 35% im Vergleich zu ähnlichen Anbietern sparen.
  • 24-Stunden-Rückerstattung: Benutzer, die unzufrieden sind, können innerhalb eines Geschäftstags eine Rückerstattung beantragen.
  • Langzeitstabilität: Die SOCKS5-IPs von Undetectable behalten eine längere durchschnittliche Betriebszeit bei — 20 % höher als typische Marktalternativen.
  • Globale Abdeckung: Über 190 Länder/Regionen mit präzisem Targeting auf Stadtebene zur Unterstützung lokalisierter Operationen.
  • Elastische Skalierbarkeit: Eine Super-Cluster-Architektur ermöglicht unbegrenzte gleichzeitige Sitzungen für Hochlastszenarien.
  • Intelligente Rotation: Individuelle 1–120 Minuten IP-Rotation mit Sitzungsbeständigkeit, kompatibel mit gängigen Anti-Bot-Mechanismen.
  • Dedizierte Wohnanschlüsse: Echte statische Wohn-IP-Adressen mit Breitband-Routen und ASN-Whitelist-Verifizierung gewährleisten ein geringeres Blockierungsrisiko.
  • Effizienz-Tools: API-Whitelisting und Extraktionsfunktionen, die mit gängigen Programmiersprachen und Tools von Drittanbietern kompatibel sind.

Häufige Probleme mit traditionellen Proxys — Vollständig gelöst

  • Unstabile Verbindungen eliminiert: Ein 99,9% SLA und eine verteilte Knotenarchitektur beseitigen einzelne Ausfallpunkte und reduzieren die Antwortzeit erheblich.
  • Vermeidete Sicherheitsrisiken: Zertifizierte Sicherheitsstandards und ein sauberes IP-Filtersystem schützen Benutzer vor böswilligen oder gefährdeten IP-Ressourcen.

LajiaoHTTP Proxy IP — Datenzugriff vereinfachen

  • Vollständige Szenarioabdeckung: Geeignet für E-Commerce-Überwachung, Meinungsanalysen, Anzeigenüberprüfung, SEO-Optimierung und über 200 weitere Anwendungsfälle.
  • Nahtlose Integration: Unterstützt wichtige Programmiersprachen mit umfassendem API-Zugang.
  • Technischer Support rund um die Uhr: Bietet dedizierte Kontomanager für persönliche Unterstützung und gewährleistet ein garantiertes 24-Stunden-Rückerstattungsfenster.