LP-CRM - Überblick über das CRM-System

CRM-System für Online-Shops LP-CRM

LP-CRM ist ein ukrainisches CRM-System, das speziell für produktbasierte Unternehmen entwickelt wurde. Es konsolidiert Bestellungen aus verschiedenen Quellen, automatisiert die Anfragabearbeitung und zeigt Analysen in einem praktischen Format an.

Das Hauptziel von LP-CRM ist es, Ihnen zu helfen, Verluste in jeder Phase des Verkaufsprozesses zu reduzieren und Gewinne durch Automatisierung zu steigern.

Was sind die Vorteile von LP-CRM?

1. Organisation aller Anfragen

Wenn Anfragen von verschiedenen Quellen kommen — Website, Messenger, Marktplätze — geraten die Manager durcheinander, Kontakte gehen verloren und Rückrufe werden vergessen.

Als Ergebnis: bis zu 30% der Kunden schließen keinen Kauf ab.

Mit LP-CRM werden alle Bestellungen in einem einzigen System gesammelt und automatisch auf die Abteilungen verteilt. Jede Anfrage hat einen Status, sodass Sie genau sehen können, in welchem Stadium sie sich befindet.

Keine Anfrage geht jemals verloren und Ihre Verkaufsumwandlung steigt um 20–25% ohne zusätzliche Werbekosten.

2. Klare Benutzeroberfläche

Viele Systeme sind mit Funktionen überladen, die niemand tatsächlich nutzt. Manager verlieren sich in Menüs, verschwenden Zeit mit der Suche nach dem richtigen Knopf und verbringen mehr Zeit damit, „Dinge herauszufinden“, als Verkäufe zu tätigen.

Als Ergebnis: Anfragen werden langsam bearbeitet, und Kunden verlassen das Unternehmen. LP-CRM hat eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche. Manager sehen alle Bestellungen in einem Fenster und wissen sofort, was als Nächstes zu tun ist.

Selbst ein neuer Mitarbeiter kann in nur 30 Minuten nach der Einrichtung vollständig arbeiten. Ihr Team verschwendet keine Zeit mit Lernen oder Suchen; sie arbeiten schnell und effizient. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit steigt um das 2–3-fache, wodurch mehr Verkäufe ohne zusätzliche Kosten generiert werden.

3. Automatisierung

Die manuelle Bestellabwicklung, Anrufe und Bestätigungen dauern Stunden. Wenn ein Manager müde ist, könnte er vergessen, einen Status zu aktualisieren oder ein Versandetikett zu erstellen.

Als Ergebnis: Die Verarbeitungsgeschwindigkeit sinkt, und Kunden gehen zur Konkurrenz. Mit LP-CRM können Sie automatische Statusaktualisierungen gemäß Ihren Szenarien einstellen, Erinnerungen und spezielle Tags erstellen, Kundendaten abrufen und Versanddokumente mit einem Klick erzeugen.

Die Bearbeitungszeit für Bestellungen sinkt von 5 Minuten auf 1 Minute, und Ihr Vertriebsteam bearbeitet 4-mal mehr Anfragen.

4. Präzise Analysen

Geschäft läuft oft blind: Anzeigen laufen, Anfragen kommen rein, aber niemand weiß, welches Angebot Gewinn bringt und welches nur "das Budget frisst."

LP-CRM bietet detaillierte Analysen zu Angeboten, Traffic-Quellen und Managern. Sie sehen, welche Anzeigen funktionieren, welche Manager verkaufen, und welche unterdurchschnittlich abschneiden.

Indem Sie unprofitable Kampagnen stoppen und sich auf profitable konzentrieren, können Sie bis zu 40 % Ihres Budgets einsparen.

5. Freie Module

Die meisten CRMs berechnen zusätzliche Module separat. Der Preis schnellt in die Höhe, was Unternehmen dazu zwingt, übermäßig viel zu zahlen oder mit eingeschränkter Funktionalität zu arbeiten.

Im LP-CRM sind alle wichtigen Module ohne zusätzliche Kosten eingebaut:

Integrationen mit beliebten Lieferdiensten;

Plattformen für Online-Shops und Marktplätze;

SMS-Nachrichten und IP-Telefoniedienste;

Webhooks.

Sie erhalten sofort ein vollständig funktionsfähiges Werkzeug, ohne versteckte Kosten.

6. Skalierbarkeit

Einige CRMs funktionieren als „Black Box“: Sie können keine Drittanbieterdienste anschließen oder Ihr Geschäft skalieren.

Das Ergebnis: Ihr Wachstum ist begrenzt.

LP-CRM verfügt über eine offene API.

Einfache Integration mit Websites, Landing Pages, Werbeplattformen und Drittanbieterdiensten.

Fähigkeit, benutzerdefinierte Module und Automatisierungen zu erstellen, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind. Unbegrenzte Skalierung — das System passt sich Ihrem Unternehmen an, nicht umgekehrt.

Warum LP-CRM für Sie profitabel ist

Sie hören auf, Kunden zu verlieren.

Alle Analysen sind griffbereit.

Manager arbeiten schneller und effizienter.

Sie steigern den Gewinn, ohne Anfragen zu verlieren.

Was Benutzer sagen

LP-CRM-Nutzer hinterlassen überwiegend positive Bewertungen. Auf Google hat LP-CRM über 2.000 Bewertungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 5 Sternen, was ein hohes Maß an Benutzerzufriedenheit widerspiegelt. Auf LiveBusiness loben Unternehmer LP-CRM für die Integrationen mit Marktplätzen und Lieferdiensten und stellen fest, dass selbst Anfänger das System leicht verstehen. Nutzer heben zudem die flexiblen Einstellungen und den hochwertigen Support hervor. Insgesamt bestätigen die Bewertungen die einfache Implementierung, Geschwindigkeit und kosteneffiziente Nutzung von LP-CRM.

So starten Sie die Verwendung von LP-CRM: Schritt für Schritt

Registrierung Gehen Sie auf die LP-CRM Website → Klicken Sie auf „Registrieren“ → Geben Sie Ihre Daten ein → Bestätigen Sie Ihr Konto. Wählen Sie einen Plan aus

Wählen Sie einen Plan oder nutzen Sie die 14-tägige kostenlose Testversion. Ihr Unternehmen verbinden ** Fügen Sie Ihren Online-Shop, Ihre Landingpage oder Ihren Marktplatz hinzu. Einrichten des Vertriebstrichters Verwenden Sie fertige Vorlagen: Neu → Bestätigt → Versandt → Abgeschlossen, oder passen Sie Ihre eigenen an. Hinzufügen von Managern Erstellen Sie Mitarbeiterkonten und legen Sie Zugriffsrechte fest. Support Der technische Support hilft bei der Einrichtung und Integration.

Kostenlose Demonstration

Sie können auch eine kostenlose Demo von unseren Managern erhalten.

Einfach auf der LP-CRM-Website registrieren, und wir zeigen Ihnen alle Systemfunktionen, damit Sie sofort sehen können, wie es für Ihr Unternehmen funktioniert.

Fazit

LP-CRM ist ein einfach zu bedienendes und schnell zu implementierendes CRM-System für Online-Shops und produktbasierte Unternehmen. Es hilft Ihnen:

Alle Anfragen ohne Verluste bearbeiten;

Analysen in Echtzeit abrufen;

Schnell und effizient arbeiten, sogar für Anfänger;

Integration mit Websites, Landing Pages und Lieferdiensten;

Kostenlose Module und eine offene API nutzen;

Unterstützung und Demos von unseren Managern erhalten.

Beginnen Sie noch heute mit der Nutzung von LP-CRM — registrieren Sie sich und testen Sie das System 14 Tage kostenlos, um die Effektivität für Ihr Unternehmen zu sehen.