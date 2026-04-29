LuckyCards - Übersicht über den virtuellen Kartendienst

Was ist LuckyCards

LuckyCards ist eine Fintech-Plattform, die virtuelle Karten für Affiliate-Teams und Medieneinkäufer ausstellt, die über Facebook, TikTok, Google, MGID und andere Werbeplattformen Traffic leiten. Der Dienst wurde innerhalb von LuckyGroup entwickelt — einer Media-Buying-Holding mit einer jahrzehntelangen Geschichte und eigenen in-house Buyer-Teams.

Heute kombiniert LuckyCards über 25 exklusive BINs in über 5 GEOs und 3 Währungen, Teamfunktionalität mit einem flexiblen Rollensystem, eine RESTful-API, einen Finanz-Concierge anstelle des standardmäßigen Supports und ein transparentes Gebührenmodell.

Transparente Gebühren ohne versteckte Kosten

Was kostenlos ist:

0% Kartenwartung

0% auf erfolgreiche Zahlungen

0% auf interne Transfers

$0 für Ablehnungen, wenn die Ablehnungsrate unter 20% liegt

$0 für das Schließen inaktiver Karten

0% auf Rückerstattungen

Was ist bezahlt:

4 % auf Kontoguthaben-Aufladungen (reduzierte individuelle Raten für größere Teams)

$1 bis $2 pro Kartenausgabe

Mehr als 25 exklusive BINs in 5 GEOs

Die Plattform bietet mehr als 25 exklusive Bank-BINs, die über 5 GEOs und 3 Währungen ausgegeben werden. Dieser Pool ist speziell für den Bedarf beim Mediakauf zusammengestellt - mit Fokus auf BINs mit hohem Vertrauen und stabiler Bindung an Facebook-, TikTok-, Google- und Bing-Werbekonten.

Als Bonus bietet der Service virtuelle Karten für alle Einkäufe und Geschäftsausgaben, mit Unterstützung von Apple Pay und Google Pay.

Teamfunktionalität und Rollenvorbild

LuckyCards ist für die teamorientierte Arbeit konzipiert. Das System umfasst ein flexibles Rollenmuster: Firmeninhaber, Teamleiter und Media Buyer. Jede Rolle erhält ihren eigenen Satz von Berechtigungen.

Zwei Kartentypen für verschiedene Szenarien

LuckyCards unterstützt zwei Kartentypen:

Limitierte Karten: Karten mit eigenem Guthaben für vollständige Ausgabenkontrolle.

Karten mit eigenem Guthaben für vollständige Ausgabenkontrolle. Kontosaldo-Karten: Karten, die mit Ihrem Kontostand verknüpft sind, für maximale Zahlungsflexibilität.

RESTful-API für die vollständige Automatisierung

Für Teams, die im großen Maßstab arbeiten, steht eine umfangreiche RESTful API zur Verfügung.

Damit können Sie den gesamten Karten-Workflow automatisieren — von der Ausstellung bis zur Analyse.

Finanz-Concierge statt Standardsupport

LuckyCards hat einen Finanzconcierge — einen Manager, der Ihr Team rund um die Uhr unterstützt und finanzielle Angelegenheiten in der eigenen Sprache des Teams regelt: löst Zahlungsverzögerungen, hilft bei der Auswahl des richtigen BIN für eine spezifische Traffic-Quelle und verhandelt individuelle Konditionen für größere Teams.

Über 90% Bindungsrate an Werbeplattformen

Auf LuckyCards hat das Karten-Binding an Facebook-, TikTok-, Google- und anderen Werbeplattform-Konten eine durchschnittliche Erfolgsquote von über 90 % — ein Ergebnis, das im internen LuckyTeam mit Multi-Millionen-Dollar-Budgets bewiesen wurde.

Exklusiver Promo-Code für Undetectable Nutzer

Ein spezielles Angebot ist für Teams aus der Undetectable Community verfügbar.

Aktionscode: UNDETECTABLE100

Was Sie erhalten: 100 kostenlose virtuelle Karten auf jedem BIN aus dem verfügbaren Katalog.

So bewerben: Reichen Sie eine Anfrage auf luckycards.io ein und senden Sie den Promo-Code an unseren Manager.

Jetzt anmelden →