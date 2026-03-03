Multicards - Übersicht über den virtuellen Kartendienst

Multicards.io ist ein virtueller Kartendienst, der hauptsächlich für Arbitrage-Teams und Einzelkäufer entwickelt wurde, die stabile BINS, minimierte Zahlungsrisiken und transparente Ausgabenkontrolle schätzen. Die Karten werden für Werbeplattformen wie Facebook, Google, TikTok und andere verwendet, und Google Pay und Apple Pay sind ebenfalls für verschiedene Online-Einkäufe verfügbar.

Vorteile von Multicards

Mehr als 80 BINs in 5 GEOs (USD & EUR) verfügbar, mit einer ständig wachsenden Liste.

verfügbar, mit einer ständig wachsenden Liste. Erste Aufladung bis zu $5.000 ohne Provision und ab 5 kostenlosen Karten für alle Neukunden.

und für alle Neukunden. Individuelle Konditionen für VIP-Teams basierend auf Volumen und spezifischen Bedürfnissen. Individuell mit einem Account Manager besprochen.

basierend auf Volumen und spezifischen Bedürfnissen. Individuell mit einem Account Manager besprochen. Ausgezeichneter 24/7 Support und Buchhaltung , mit einem persönlichen Service-Manager, der jedem Team zugeteilt ist, um bei Problemen zu helfen.

, mit einem persönlichen Service-Manager, der jedem Team zugeteilt ist, um bei Problemen zu helfen. Flexible Funktionalität: Massenaktionen mit Karten und Rollen, Ein-Klick-Beschränkung des Käuferzugangs zum System und zu Karten, detaillierte Ausgabenkontrolle und die Möglichkeit zur Integration über die API.

Aufladegebühr — bis zu 3%

Transaktionsgebühr — 0%

Keine Gebühren für Ablehnungen

Kostenlose Kartenwartung

Möglichkeiten der Verwendung von virtuellen Karten

Der Dienst legt großen Wert auf eine Reihe von Funktionen, die dabei helfen, Rollen innerhalb eines Teams effizient zu verteilen und die Budgetzuweisung zu kontrollieren. Zum Beispiel:

Rollenverteilung und entsprechende Funktionalität können dem Eigentümer, Teamleiter, Medieneinkäufer und sogar einem Finanzmanager zugewiesen werden. Diese Struktur ermöglicht es dem gesamten Team, effizient zu arbeiten, ohne dass es zu Überschneidungen der Konten oder ständigen Neuanmeldungen kommt.

und entsprechende Funktionalität können dem Eigentümer, Teamleiter, Medieneinkäufer und sogar einem Finanzmanager zugewiesen werden. Diese Struktur ermöglicht es dem gesamten Team, effizient zu arbeiten, ohne dass es zu Überschneidungen der Konten oder ständigen Neuanmeldungen kommt. Karten mit Limits ermöglichen eine flexible Verwaltung täglicher und gesamter Ausgabelimits. Diese Karten können ohne Einschränkungen mit einem gemeinsamen Guthaben verbunden werden, oder alternativ kann der Verbrauch begrenzt werden, um Käufer daran zu hindern, das zugewiesene Budget zu überschreiten.

ermöglichen eine flexible Verwaltung täglicher und gesamter Ausgabelimits. Diese Karten können ohne Einschränkungen mit einem gemeinsamen Guthaben verbunden werden, oder alternativ kann der Verbrauch begrenzt werden, um Käufer daran zu hindern, das zugewiesene Budget zu überschreiten. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine schnelle Navigation durch wichtige Funktionen und bietet Einblick in alle wesentlichen Metriken. Wichtige Abschnitte umfassen Statistiken, Guthaben, Karten, Team und mehr.

ermöglicht eine schnelle Navigation durch wichtige Funktionen und bietet Einblick in alle wesentlichen Metriken. Wichtige Abschnitte umfassen Statistiken, Guthaben, Karten, Team und mehr. Eine gewidmete Rolle als Finanzmanager ermöglicht es, Berichtstabellen direkt vom Dashboard aus zu generieren, die alle aktuellen Ausgaben und Aufladungen abdecken.

ermöglicht es, Berichtstabellen direkt vom Dashboard aus zu generieren, die alle aktuellen Ausgaben und Aufladungen abdecken. Datenexport ist in den wichtigsten Abschnitten verfügbar, die sich auf Aufladungen, Budgetzuweisungen im Team und alle Transaktionen beziehen, in den Formaten CSV und XLSX.

All dies ermöglicht es Ihnen, Werbe- und Verwaltungskosten schnell zu berechnen und die Finanzen effektiv zu verwalten.

Werbung für Neukunden

Der Promo-Code UNDETECTABLE ist aktiv und gibt Ihnen 20 kostenlose Karten plus Ihre erste Aufladung bis zu 5.000 $ ohne Provision. Besuchen Sie die Website und testen Sie die Karten ohne unnötige Kosten.