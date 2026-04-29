Proxyline – Proxy-Service Bewertung

Proxyline – ein persönlicher Proxy-Dienst für Sicherheit und Automatisierung

Proxyline hat sich im Markt für die Vermietung von dedizierten Proxy-Servern etabliert und bietet Lösungen für eine Vielzahl von Aufgaben an. Die Plattform bietet dedizierte IP-Adressen für einen einzelnen Benutzer, was eine hohe Leistung sicherstellt und das Risiko einer Blockierung reduziert.

In diesem Testbericht werfen wir einen detaillierten Blick auf die Funktionen von Proxyline, die geografische Abdeckung, die Preispläne und Möglichkeiten, Geld beim Kauf zu sparen.

Was ist Proxyline?

Der Dienst spezialisiert sich auf den Verkauf einzelner Proxys, die die Protokolle HTTP, SOCKS5 und MTProto unterstützen. Benutzer können ihre Bestellung flexibel anpassen: Wählen Sie ein bestimmtes Land, den Netztyp und den Mietzeitraum (von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten).

Proxyline legt großen Wert auf Automatisierung und Stabilität. Die Infrastruktur des Dienstes ermöglicht es, IP-Adressen sofort nach Zahlungseingang auszugeben, während die automatische Verlängerung und eine funktionale API es für langfristige Geschäftsprojekte bequem machen. Alle Proxys sind anonym, führen keine Protokolle und bieten Verbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s.

Proxy-Typen: Flexibilität für jeden Zweck

Proxyline bietet drei Hauptkategorien, die jeweils für spezifische Anwendungsfälle optimiert sind.

Dedizierte IPv4-Proxys

Der beliebteste Typ. IPv4-Adressen sind vielseitig einsetzbar und geeignet für alle Websites und Dienste. Sie werden für soziale Medien (Instagram, Facebook, TikTok), Messaging-Apps, Online-Spiele und Werbeplattformen verwendet. Da jede IP-Adresse einem einzelnen Benutzer zugewiesen wird, sind Sie davor geschützt, "Nachbarn" von Spammern zu sein.

Dedizierte IPv6-Proxies

Eine kosteneffektive Lösung für Plattformen, die dieses Protokoll unterstützen (z.B. Facebook, Instagram, Google, YouTube). IPv6-Proxies von Proxyline sind deutlich günstiger als IPv4, sodass Sie Konten in großer Zahl registrieren oder automatisierte Aktivitäten zu minimalen Kosten durchführen können.

Geteilte Proxys

Geteilte Proxys können gleichzeitig von bis zu 3 Personen genutzt werden. Dies ist eine Zwischenlösung zwischen öffentlichen und dedizierten Adressen: Sie sind viel stabiler als kostenlose, kosten aber weniger als dedizierte. Sie eignen sich für Aufgaben, die nicht das höchste Maß an Vertrauen erfordern.

Geografie und Abdeckungsgebiet

Proxyline rühmt sich eines der umfassendsten Abdeckungsnetzwerke der Welt. Derzeit haben die Nutzer Zugriff auf:

über 50 Länder , einschließlich der Ukraine, den USA, europäische Länder, Asien und Lateinamerika;

, einschließlich der Ukraine, den USA, europäische Länder, Asien und Lateinamerika; Wahl der Stadt und des Subnetzes - bei der Bestellung können Sie Ihren bevorzugten Standort angeben, was entscheidend für das Umgehen regionaler Beschränkungen oder lokales SEO-Monitoring ist;

- bei der Bestellung können Sie Ihren bevorzugten Standort angeben, was entscheidend für das Umgehen regionaler Beschränkungen oder lokales SEO-Monitoring ist; ein umfangreicher Pool von Subnetzen - über 400 verschiedene Subnetze, die das Risiko minimieren, dass ein ganzes Netzwerk von Konten gesperrt wird, wenn eine einzelne IP erkannt wird.

Technische Vorteile des Dienstes

Proxyline hebt sich dank einer Reihe technologischer Lösungen von der Konkurrenz ab:

Dual-Protokoll — jeder Proxy unterstützt gleichzeitig HTTP(s) und SOCKS5. Der Wechsel erfolgt automatisch, ohne den Port zu ändern. MTProto-Unterstützung — zusätzlich zu den Standardprotokollen bietet der Dienst MTProto-Unterstützung. Dies ist die ideale Lösung für eine stabile Nutzung von Telegram, die hohe Geschwindigkeiten und eine zuverlässige Umgehung der Einschränkungen des Messengers gewährleistet. Hohe Geschwindigkeit — Backbone-Kanäle mit bis zu 100 Mbit/s sorgen für eine reibungslose Leistung, selbst bei umfangreichen Inhalten oder Videos. IP- oder Login-basierte Authentifizierung — Sie können sich mit einem Benutzernamen/Passwort anmelden oder Ihre statische IP-Adresse zur Whitelist hinzufügen, um einen passwortfreien Zugang zu ermöglichen. Praktische API — Dokumentation ist für Entwickler verfügbar, um den Kauf, die Erneuerung und den Export von Proxy-Listen in Drittanbieter-Software zu automatisieren. Sofortiger Austausch — innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf können Sie einen Proxy automatisch zurückgeben oder austauschen, wenn die Adresse nicht Ihren Anforderungen entspricht.

Preise, Angebote und Gutscheincodes

Die Preisgestaltung von Proxyline gehört zu den flexibelsten auf dem Markt. Die Kosten hängen vom gewählten Land und der Anzahl der Adressen ab (Großkäufe sind immer günstiger).

IPv4 — bis zu einem Dollar pro Adresse. IPv6 — ab 0,09 USD pro IP. Rabatte — je mehr Proxys in Ihrer Bestellung und je länger der Mietzeitraum, desto niedriger der Preis pro IP.

Wie erhält man einen Rabatt?

Großhandelsbestellungen — bei Käufen von 100 oder mehr Artikeln erhalten Sie mindestens 5% Rabatt mit dem Promo-Code OPTOMSALEMORE. Partnerprogramm — Sie können eine lebenslange Provision von 10% für jede Zahlung verdienen, die von einem geworbenen Kunden geleistet wird.

Wer wird von Proxyline profitieren?

Telegram-Marketers — Unterstützung für das MTProto-Protokoll sorgt für maximale Stabilität bei der Arbeit im Messenger. Arbitrageure und Targeting-Spezialisten — für sicheres Arbeiten mit Werbenetzwerken und Anti-Detection-Browsern. SMM-Spezialisten — für Massen-Following, Massen-Liking und Verwaltung von Konto-Netzwerken. SEO-Optimierer — für das Parsen von Suchergebnissen mit spezialisierten Tools. Gamer — für den Multi-Window-Modus in Online-Spielen und zur Reduzierung von Ping.

So fangen Sie an: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Einrichten eines Proxys dauert nicht länger als 2 Minuten:

Registrierung — gehen Sie zu Proxyline.net und erstellen Sie ein Konto (nur eine E-Mail-Adresse ist erforderlich). Bestellkonfiguration — wählen Sie in Ihrem Konto-Dashboard „Kaufen“, geben Sie den Typ (IPv4/IPv6), das Land, die Menge und die Dauer an. Vergessen Sie nicht, Ihren 5%-Gutscheincode einzugeben. Bezahlung — der Service akzeptiert Kreditkarten, Kryptowährungen (USDT, BTC), E-Wallets und Banküberweisungen. Zugriff auf Daten — unmittelbar nach der Bezahlung erscheinen die Proxys im Abschnitt „Meine Proxys“. Sie können sie als Liste im TXT- oder CSV-Format herunterladen. Support — wenn Sie Fragen haben, antwortet der 24/7-Online-Chat auf der Website innerhalb von 1–3 Minuten.

Proxyline ist ein zuverlässiger Dienst für alle, die saubere, persönliche IP-Adressen mit Leistungsgarantie benötigen. Mit MTProto-Unterstützung, einem fairen 10%-Partnerprogramm und der Option, den Promo-Code OPTOMSALEMORE zu nutzen, ist dieser Dienst eine ausgezeichnete Wahl sowohl für Anfänger als auch für Profis.

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