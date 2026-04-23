PROXY-MAN - Überprüfung des Proxy-Dienstes

PROXY-MAN - schnelle und zuverlässige Proxies

Bei SMM-Aufgaben, Traffic-Arbitrage, Parsing und Automatisierung ist die Stabilität und Zuverlässigkeit der verwendeten IP-Adressen ein kritischer Faktor. Eine falsche Wahl des Proxy-Servers kann zu Einschränkungen oder Kontosperrungen bei den Zielservices führen.

PROXY-MAN ist ein Proxy-Anbieter, der Zugang zu mobilen, residierenden und Rechenzentrums-IP-Adressen aus der ganzen Welt bietet. Unterstützung für verschiedene Typen und flexible Konfiguration ermöglicht es Ihnen, Netzwerkverbindungen an spezifische Anwendungsfälle anzupassen und alle Risiken bei der Interaktion mit externen Programmen zu minimieren.

Wichtige Prinzipien von PROXY-MAN

Um zu verstehen, warum der Dienst sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet ist, ist es wichtig, seine Kernprinzipien aufzuschlüsseln.

Sie kaufen keine IP — Sie erhalten Zugang zur Infrastruktur

PROXY-MAN ist nicht auf einen einzigen Proxytyp beschränkt. Der Benutzer erhält Zugriff auf ein gesamtes Netzwerk von IP-Adressen verschiedener Kategorien, einen Checker und vollständige Kompatibilität mit der virtuellen Nummern-Plattform SMS-MAN:

Mobile, Wohn- und Rechenzentrumsproxies — ein Million-Pool echter IPs

Möglichkeit, Ihre eigenen Proxies zu verkaufen und damit zu verdienen

Proxy-Checker — ermöglicht die Überprüfung der Proxies auf Gültigkeit

Perfekte Kompatibilität für die Massenkontoerstellung in SMS-MAN

Das bedeutet:

Keine Bindung an einen einzigen Proxy-Typ.

Sie können Lösungen für verschiedene Aufgaben kombinieren.

Flexibilität bei der Skalierung von Projekten.

Verschiedene Proxy-Typen für verschiedene Aufgaben

Jeder Proxy-Typ wird in seinen eigenen Szenarien verwendet:

Mobile Proxies — das höchste Vertrauensniveau und das geringste Risiko von Sperrungen. Der Traffic wird über echte mobile Geräte und SIM-basierte Netzwerke geleitet, wodurch er wie echte Nutzeraktivität von Mobilfunkanbietern aussieht. Ideal für strenge Plattformen und sensible Aufgaben. Residential Proxies — eine ausgewogene Lösung zwischen Anonymität und Leistung. Diese IPs stammen von echten Heim-Internet-Anbietern, wodurch der Traffic als normaler Haushaltsbenutzer erscheint. Geeignet für die meisten Automatisierungs-, Browsing- und Kontoverwaltungsaufgaben. Datacenter Proxies — die schnellste und kostengünstigste Option. Diese IPs sind nicht an echte Geräte oder ISPs gebunden, was Hochgeschwindigkeits-Massenoperationen, Scraping und Automatisierung ermöglicht. Beste Wahl, wenn Geschwindigkeit und Umfang wichtiger sind als Tarnung.

Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, nicht zu viel zu bezahlen und genau die Ressource zu nutzen, die in einer bestimmten Situation benötigt wird.

IP-Rotation und Sticky-Sessions

PROXY-MAN unterstützt verschiedene IP-Betriebsmodi:

Rotation: IP wechselt automatisch in festgelegten Intervallen (1-2-5-10 Minuten). Sticky Sessions: Eine IP wird für einen bestimmten Zeitraum beibehalten.

Dies ist wichtig für:

Massenkontenregistrierung

Arbeiten mit Anti-Detect-Browsern

Datenparsing

Durchführung von Werbekampagnen.

Nach dem Starten einer Sitzung, das System:

wählt eine verfügbare IP aus

weist sie dem Nutzer zu

öffnet sofort eine Verbindung

Der Vorgang dauert nur wenige Sekunden und erfordert keine manuelle Bedienung.

Hauptmerkmale von PROXY-MAN

Große Proxy-Auswahl. Unterstützung für mehr als 3 Arten von IP-Adressen: Mobil, Wohnsitz und Datencenter.

Unterstützung für mehr als 3 Arten von IP-Adressen: Mobil, Wohnsitz und Datencenter. Flexible Konfiguration. Möglichkeit, Verbindungstyp, Region, Betreiber und Arbeitsmodus (Rotation / Sticky-Sessions) für eine bestimmte Aufgabe auszuwählen.

Möglichkeit, Verbindungstyp, Region, Betreiber und Arbeitsmodus (Rotation / Sticky-Sessions) für eine bestimmte Aufgabe auszuwählen. Hohe Geschwindigkeit. Echtzeitverbindung zur IP-Infrastruktur mit minimaler Sitzungsaufbauverzögerung (innerhalb weniger Sekunden).

Echtzeitverbindung zur IP-Infrastruktur mit minimaler Sitzungsaufbauverzögerung (innerhalb weniger Sekunden). Globale Abdeckung. Zugriff auf IP-Adressen in über 100 Ländern und verschiedenen Regionen weltweit.

Zugriff auf IP-Adressen in über 100 Ländern und verschiedenen Regionen weltweit. Automatisierungsunterstützung. Kompatibilität mit Bots, Anti-Detekt-Browsern und Drittanbieter-API-Tools über Standardverbindungsprotokolle.

Kompatibilität mit Bots, Anti-Detekt-Browsern und Drittanbieter-API-Tools über Standardverbindungsprotokolle. Skalierbarkeit. Geeignet für einzelne Aufgaben sowie für parallele Arbeiten mit Dutzenden und Hunderten von Threads.

Wie man PROXY-MAN benutzt

Der Verbindungsprozess dauert nur wenige Minuten und erfordert keine komplizierte Einrichtung.

Schritt 1. Registrierung

Schließen Sie den schnellen Registrierungsprozess in wenigen Klicks ab und erstellen Sie ein neues Konto auf proxy-man.com.

Schritt 2. Guthaben aufladen

Gehe zum Abschnitt „Kontostand aufladen“ und finanziere dein Konto mit einer bequemen Zahlungsmethode.

Schritt 3. Erstellen Sie einen Proxy

Öffnen Sie die Seite „Neuer Proxy“ und wählen Sie den entsprechenden Proxy-Typ aus:

Rechenzentrum

Wohngebiet

Mobil

Schritt 4. Parameter konfigurieren

Geben Sie die erforderlichen Parameter an:

Land, Region, Stadt und Internetdienstanbieter (ISP)

Sitzungstyp (statische IP oder zeitbasierte Rotation)

Verbindungsprotokoll (HTTP(S) oder SOCKS5)

Verkehrslimit (abhängig von Ihren Aufgaben)

Schritt 5. Kauf

Nachdem Sie alle Einstellungen überprüft haben, klicken Sie auf „Jetzt kaufen“, um Zugriff auf Ihren Proxy-Server zu erhalten.

Schritt 6. Verwendung

Kopieren Sie die bereitgestellten Daten (IP, Port, Login und Passwort) und fügen Sie sie in Ihren Browser, Anti-Detect-Software oder andere Automatisierungstools ein.

Kontakte und Unterstützung

Der Support-Service ist über die Website verfügbar und hilft bei der Einrichtung, Tarifauswahl und technischen Fragen.

Wenn Sie mit Multi-Accounting, Automatisierung oder Datenerfassung arbeiten, ermöglicht PROXY-MAN Ihnen den Aufbau einer stabilen Infrastruktur und reduziert das Risiko von Sperren. Testen Sie den Service und skalieren Sie Ihre Aufgaben mit der richtigen Proxy-Auswahl im Hinterkopf.