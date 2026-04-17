Proxyon - Proxy-Dienst-Bewertung

Proxyon ist ein nutzungsabhängiger Proxy-Service, der für Web-Scraping, Automatisierung und Datenerfassung entwickelt wurde. Keine Abonnements, keine Verträge, einfach Geld einzahlen und loslegen.

Die meisten Proxy-Dienste drängen Sie in Monatspläne, ob Sie sie benötigen oder nicht. Proxyon funktioniert anders. Sie hinterlegen Gelder, wählen Ihren Proxy-Typ und erhalten Ihre Zugangsdaten sofort. Keine Identitätsüberprüfung, keine Wartezeit, kein verschwendetes Budget für Datenverkehr, den Sie nie genutzt haben.

Die Plattform umfasst Wohn-, Rechenzentrums- und IPv6-Proxies unter einem Dashboard mit API-Zugriff, Unterstützung für HTTP und SOCKS5 sowie gezielte Stadtansteuerung in über 150 Ländern.

Was ist Proxyon?

Proxyon ist für alle gedacht, die regelmäßig mit Daten arbeiten, aber kein Abonnement im Hintergrund haben möchten, das jeden Monat läuft. Entwickler erhalten sauberen API-Zugang zum Erstellen von Scraping-Pipelines, ohne sich mit überkomplizierten Dashboards auseinandersetzen zu müssen. SEO-Spezialisten erhalten eine Geo-Targeting-Funktion auf Stadtebene für ein genaues lokales SERP-Tracking.

Datenanalysten erhalten Wohn-IPs, die gegen Anti-Bot-Systeme auf E-Commerce- und Marktplatzseiten bestehen. Vermarkter erhalten umfassende geografische Abdeckung für die Überprüfung von Anzeigen und Wettbewerbsforschung, ohne für Regionen zu bezahlen, die sie nie berühren.

Die Einrichtung ist unkompliziert. Sie erstellen ein Konto bei proxyon, zahlen Geld ein und können sofort mit der Anforderung beginnen. Kein langes Onboarding und kein Genehmigungsprozess. Wenn sich Ihr Proxy-Nutzungsverhalten von Monat zu Monat ändert, ist das Pay-as-you-go-Modell einfach die klügere Wahl.

Residential-Proxys - stammen von echten Geräten mit echten ISP-Verbindungen. Websites behandeln sie als organischen Traffic, was die Erfolgsraten auf Plattformen mit aggressiver Bot-Erkennung hoch hält. Sie eignen sich gut für Scraping, Preisüberwachung, SERP-Tracking und Aufgaben im Kontomanagement. Die Abdeckung erstreckt sich über 150+ Länder mit targeting auf Stadtebene und Bandbreite, die niemals ausläuft. Die Preise beginnen bei $1.75/GB .

- stammen von echten Geräten mit echten ISP-Verbindungen. Websites behandeln sie als organischen Traffic, was die Erfolgsraten auf Plattformen mit aggressiver Bot-Erkennung hoch hält. Sie eignen sich gut für Scraping, Preisüberwachung, SERP-Tracking und Aufgaben im Kontomanagement. Die Abdeckung erstreckt sich über 150+ Länder mit targeting auf Stadtebene und Bandbreite, die niemals ausläuft. Die Preise beginnen bei . Datacenter-Proxys - sind die richtige Wahl, wenn Geschwindigkeit und Volumen wichtiger sind als der Ursprung der IP. Mit Geschwindigkeiten von 1Gbps+, statischen Sitzungen und ungemessener Bandbreite pro IP bewältigen sie effizient die Erfassung großer Datenmengen und Aufgaben mit hohem Durchsatz. Preislich bei $0.30 pro IP .

- sind die richtige Wahl, wenn Geschwindigkeit und Volumen wichtiger sind als der Ursprung der IP. Mit Geschwindigkeiten von 1Gbps+, statischen Sitzungen und ungemessener Bandbreite pro IP bewältigen sie effizient die Erfassung großer Datenmengen und Aufgaben mit hohem Durchsatz. Preislich bei . IPv6-Proxys - bieten Zugriff auf Milliarden von Adressen bei $0.03 pro IP. Wenn Skalierung die Hauptanforderung ist und die Kosten pro IP niedrig bleiben müssen, ist IPv6 die praktische Option für groß angelegte Automatisierungs-Workflows.

Proxyon Preisgestaltung

Proxyon arbeitet mit einem Einzahlungssystem ohne monatliche Verpflichtungen. Sie fügen Ihrem Guthaben Mittel hinzu und nutzen es während Ihrer Arbeit. Nichts verfällt, nichts wird automatisch erneuert und Sie zahlen niemals für den Traffic, den Sie nicht genutzt haben.

Wohnungsproxies kosten 1,75 $/GB, Rechenzentrumsproxies 0,30 $ pro IP und IPv6-Proxies 0,03 $ pro IP.

Boni und Promo-Codes

Proxyon bietet auch einen Promo-Code - „UNDETECTABLE10“ - für neue Nutzer an, der Ihnen einen Rabatt auf Ihre erste Einzahlung gewährt.

Dies bedeutet, dass Sie ab dem ersten Tag mehr Proxy-Budget erhalten, was nützlich ist, wenn Sie den Dienst über verschiedene Proxy-Typen hinweg richtig testen möchten, bevor Sie entscheiden, wo Sie mehr Geld investieren. Den Gutscheincode finden Sie auf der Proxyon-Website, wenn Sie sich anmelden.

Abschließende Gedanken

Proxyon entfernt die Teile von Proxy-Diensten, die Sie verlangsamen. Keine Abonnements, keine Identitätsprüfungen, keine Preisstufen, die darauf ausgelegt sind, Sie zu einem teureren Plan zu drängen.

Drei Proxytypen, die die häufigsten realen Anwendungsfälle abdecken, globale Abdeckung mit präzisem Geo-Targeting und ein nutzungsbasiertes Bezahlmodell, das tatsächlich der Nutzungspraxis der meisten Entwickler und Teams entspricht.

Besuchen Sie Proxyon und beginnen Sie noch heute mit der Bearbeitung von Anfragen.