ProxyShare - Proxy-Service-Bewertung
ProxyShare ist ein führender Anbieter von Residential- und SOCKS5-Proxy-Diensten und verfügt über ein ethisch beschafftes Proxy-Netzwerk mit über 75 Millionen Residential-IPs in mehr als 195 Ländern und Städten.
Es richtet sich an Unternehmen und Entwickler weltweit für Aufgaben wie Web Scraping, Marktforschung und Anzeigenüberprüfung.
Hauptmerkmale
- Umfangreiches Netzwerk: 75M+ Wohn-IP-Adressen in 195+ Standorten (z.B. USA, Kanada, Deutschland).
- Hohe Zuverlässigkeit: Bis zu 99,9% Betriebszeit mit statischen Wohnsitz-Proxies für stabile Verbindungen.
- Flexible Typen: Rotierende/statische Wohn-Proxys, unbegrenzte Wohn-Proxys, statische Rechenzentrums-Proxys und langlebige ISP-Proxys.
- Benutzerfreundliches Dashboard: Einfache Verwaltung der Einstellungen (IP-Listenprüfung, Rotation, Geolokalisierungsänderung, usw.).
- Globale Abdeckung: Proxys in Europa, Asien, Amerika, Afrika für den Zugriff auf lokalisierten Inhalt.
- Sicheres Browsen: Von realen Benutzergeräten betriebene Proxys reduzieren CAPTCHAs/IP-Sperren und gewährleisten Anonymität.
- 24/7 Support: Rund-um-die-Uhr Unterstützung vom engagierten Team.
Vorteile
- Ethisch beschaffte IPs, die den gesetzlichen und ethischen Standards entsprechen.
- Umfassendes Geo-Targeting in über 195 Standorten.
- Reduziertes Risiko von IP-Sperren/CAPTCHAs durch reale Geräte und Rotation.
- Intuitive Benutzeroberfläche für Anwender mit begrenzten technischen Fähigkeiten.
- Flexible Preisgestaltung (Pay-as-you-go, Abonnements) für unterschiedliche Bedürfnisse/Budgets.
ProxyShare ist zuverlässig für die globale Datenerfassung und sicheres Browsen, mit einem umfangreichen ethischen Netzwerk, benutzerfreundlichen Werkzeugen und starkem Support.