ProxyShare - Proxy-Service-Bewertung

ProxyShare ist ein führender Anbieter von Residential- und SOCKS5-Proxy-Diensten und verfügt über ein ethisch beschafftes Proxy-Netzwerk mit über 75 Millionen Residential-IPs in mehr als 195 Ländern und Städten.

Es richtet sich an Unternehmen und Entwickler weltweit für Aufgaben wie Web Scraping, Marktforschung und Anzeigenüberprüfung.

Hauptmerkmale

Umfangreiches Netzwerk: 75M+ Wohn-IP-Adressen in 195+ Standorten (z.B. USA, Kanada, Deutschland).

Hohe Zuverlässigkeit: Bis zu 99,9% Betriebszeit mit statischen Wohnsitz-Proxies für stabile Verbindungen.

Flexible Typen: Rotierende/statische Wohn-Proxys, unbegrenzte Wohn-Proxys, statische Rechenzentrums-Proxys und langlebige ISP-Proxys.

Benutzerfreundliches Dashboard: Einfache Verwaltung der Einstellungen (IP-Listenprüfung, Rotation, Geolokalisierungsänderung, usw.).

Globale Abdeckung: Proxys in Europa, Asien, Amerika, Afrika für den Zugriff auf lokalisierten Inhalt.

Sicheres Browsen: Von realen Benutzergeräten betriebene Proxys reduzieren CAPTCHAs/IP-Sperren und gewährleisten Anonymität.

24/7 Support: Rund-um-die-Uhr Unterstützung vom engagierten Team.

Vorteile

Ethisch beschaffte IPs, die den gesetzlichen und ethischen Standards entsprechen.

Umfassendes Geo-Targeting in über 195 Standorten.

Reduziertes Risiko von IP-Sperren/CAPTCHAs durch reale Geräte und Rotation.

Intuitive Benutzeroberfläche für Anwender mit begrenzten technischen Fähigkeiten.

Flexible Preisgestaltung (Pay-as-you-go, Abonnements) für unterschiedliche Bedürfnisse/Budgets.

ProxyShare ist zuverlässig für die globale Datenerfassung und sicheres Browsen, mit einem umfangreichen ethischen Netzwerk, benutzerfreundlichen Werkzeugen und starkem Support.