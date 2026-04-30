Proxy Stores - Bewertung des Proxy-Dienstes

Proxy Stores: ein Expertendienst für persönliche Proxys für Geschäft und Freizeit

Im heutigen Markt für Proxy-Anbieter hebt sich Proxy Stores durch seinen pragmatischen Ansatz hervor. Während andere Dienste versuchen, alles auf einmal abzudecken, passt diese Plattform ihre Angebote an die spezifischen Bedürfnisse der Nutzer an: sei es professionelles Traffic-Arbitrage, Automatisierung von Social Media oder lag-freies Spielen.

In diesem Leitfaden analysieren wir die Fähigkeiten von Proxy Stores, erläutern die technischen Feinheiten seiner Infrastruktur und lernen, wie man das Beste aus der Nutzung herausholen kann.

Technologiestapel und Netzwerkarchitektur

Proxy Stores ist nicht nur ein Geschäft für IP-Adressen, sondern eine voll entwickelte Infrastruktur für anonyme Online-Aktivitäten. Das wichtigste technische Merkmal des Dienstes ist seine hohe Anpassungsfähigkeit an Software jeglicher Komplexität und die Verbindungsstabilität auch unter hohen Lasten.

Protokolle und Kompatibilität

Der Dienst bietet vollständige Unterstützung für HTTP-, HTTPS- und SOCKS5-Protokolle. Besondere Aufmerksamkeit verdient jedoch die MTProto-Integration. Dies ist besonders wichtig für Fachleute, deren Haupteinkommen von Telegram stammt: Die MTProto-Proxies von Proxy Stores ermöglichen es Ihnen, die Filter des Messengers zu umgehen, ohne Geschwindigkeit zu verlieren, und gewährleisten eine sofortige Datensynchronisation.

Kanalkapazität und Serverinfrastruktur

Die Portbandbreite erreicht 100 Mbit/s, was in Kombination mit unbegrenztem Datenverkehr die Nutzung von Proxys für die ressourcenintensivsten Aufgaben ermöglicht:

Großflächiges Daten-Scraping — Informationen von Marktplätzen und Suchmaschinen sammeln, ohne das Risiko einer Leistungsverschlechterung. Videoinhaltsverwaltung — Streaming und Herunterladen großer, hochauflösender Dateien über anonyme Gateways. Multithreading — die Netzwerkarchitektur unterstützt über 1.000 gleichzeitige Verbindungen, ohne die Gültigkeit von IP-Adressen zu beeinträchtigen.

Spezialisierte Kategorien: nach Verwendungszweck auswählen

Anders als Standardlisten kategorisiert Proxy-Store seine Proxys nach Verwendungszweck, was die Dinge sowohl für Anfänger als auch für große Teams erheblich vereinfacht:

für soziale Medien — optimierte Pools für Facebook, Instagram, TikTok und Twitter. Minimales Risiko von Checkpoints dank einer sauberen Historie von Adressen, die zuvor nicht in Spam-Kampagnen verwendet wurden;

Für Gaming — dedizierte Server für Lineage 2, WoW, Steam und Konsolen. Die höchste Priorität in dieser Kategorie ist ultra-niedrige Latenz, die für wettbewerbsorientiertes Gaming und das Umgehen regionaler Beschränkungen entscheidend ist;

Für Marktplätze — saubere IPs für die Arbeit mit Amazon, eBay, Etsy und OLX. Dies hilft, Konto-Sperren zu vermeiden, wenn Sie mehrere Geschäfte gleichzeitig betreiben;

universal — individuelle IPv4-Adressen für jede Aufgabe ohne Einschränkungen auf Zielressourcen.

Der Dienst hat Zugang zu über 40 Ländern (einschließlich Ukraine, USA, Großbritannien und Deutschland) und Hunderten eigener Subnetze, was eine hohe Zufälligkeit Ihrer digitalen Fußabdrücke gewährleistet.

Persönliches Konto und Automatisierungswerkzeuge

Das Proxy-Store-Kontrollpanel ist mit Blick auf die Bedürfnisse von Benutzern gestaltet, die mit großen Datenvolumen arbeiten.

Sofortiger Export — Sie können Ihre Liste der gekauften Proxys mit einem Klick in praktischen Formaten (TXT, CSV oder JSON) exportieren, um sie direkt in Anti-Erkennungs-Browser oder Parser zu importieren. Verwaltung der automatischen Verlängerung — Um zu verhindern, dass Ihre Konten aufgrund abgelaufener Mietzeiträume gesperrt werden, können Sie automatische Zahlungen und Proxy-Verlängerungen einrichten. Funktionale API — Umfassende Dokumentation ermöglicht es Ihnen, IP-Adressen-Käufe und -Ersatz direkt in Ihren Code oder Ihr CRM-System zu integrieren.

Serviceökonomie: wie man weniger bezahlt

Proxy-Store bietet ein flexibles Bezahlsystem, das vollständig auf ukrainische Nutzer zugeschnitten ist.

Preise in Hrywnja:

IPv4: ab ein paar Dollar pro Adresse (der Preis variiert je nach ausgewähltem Land). IPv6: eine budgetfreundliche Lösung ab nur $0.45 pro Adresse. 5% Gutschein — ein Promo-Code-System steht allen Kunden zur Verfügung. Geben Sie bei Ihrer Bestellung den speziellen 5% Rabatt Code PROXYSTORES ein, wenn Sie 100 IP-Adressen kaufen.

10% Affiliate-Kommission — Sie können Affiliate werden und eine 10% Kommission auf alle Käufe verdienen, die durch Ihre Empfehlungen getätigt werden. Verdiente Gelder können auf Karten oder Kryptowährungs-Wallets abgehoben werden.

Service und Garantien: Warum ist es zuverlässig?

24-Stunden-Testversion — der Dienst bietet einen ganzen Tag, um seine Funktionalität gründlich zu testen. Wenn die IP mit Ihrer speziellen Software nicht funktioniert, erfolgt ein Austausch oder eine Rückerstattung so schnell wie möglich. Rund-um-die-Uhr-Support — technischer Support ist rund um die Uhr verfügbar. Unsere Spezialisten helfen Ihnen, Proxys sogar in komplexen Situationen zu konfigurieren, sei es, dass Sie über einen Router arbeiten oder spezielle Serversoftware verwenden. Datensicherheit — der Dienst protokolliert keine Benutzeraktivitäten und gewährleistet die vollständige Vertraulichkeit Ihrer Online-Aktivitäten.

Proxy-Store ist ein professionelles Tool, das MTProto unterstützt, eine klare Aufgabenaufteilung bietet und es Ihnen ermöglicht, mit Gutscheinen und Partnerprogrammen Geld zu sparen. Wenn Sie Proxys benötigen, die ohne zusätzliche Konfiguration funktionieren, ist Proxy-Store eine hervorragende Wahl.

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