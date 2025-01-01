ProxyWing - Bewertung des Proxy-Dienstes

ProxyWing ist ein Premium-Anbieter für private Proxys, der Hochgeschwindigkeits-ISP-, Rechenzentrums- und Wohnsitz-Proxys mit globaler Abdeckung (über 190 Länder) und flexiblen Preispolitiken anbietet.

Vorteile von proxywing:

1. Vielfalt von Proxy-Typen

Wir bieten Wohn-, Rechenzentrums- und ISP-Proxys an. Dadurch können wir alle Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen.

2. Hohe Geschwindigkeit und Stabilität

Im Laufe der Präsenz von Proxywing auf dem Markt haben wir unsere Serverinfrastruktur kontinuierlich verbessert. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass unsere Proxys hohe Lasten bewältigen können und hohe Geschwindigkeiten mit minimaler Latenz bieten.

3. 24/7 Unterstützung

Wenn Sie auf technische Probleme stoßen oder einfach eine Frage zur Einrichtung haben, stehen wir immer bereit, um schnell und professionell zu helfen. Wir verstehen, wie wichtig es ist, Probleme unverzüglich zu lösen—unser Support-Team ist jederzeit verfügbar.

4. Flexible Preisgestaltung

Ob Sie ein Anfänger sind, der nur wenige Proxies benötigt, oder ein großes Team, das gleichzeitig Tausende von IP-Adressen benötigt, wir haben Proxy-Pakete für jeden Bedarf. Ebenso wichtig ist die Option, Wohnsitz-Proxies zu kaufen, die nicht ablaufen, sodass Sie nur für die Daten zahlen, die Sie nutzen.

5. Benutzerfreundliche Website und Kontoverwaltungs-Dashboard

Wir bieten viele kostenlose Tools an, wie zum Beispiel einen Proxy-Tester, um die Funktionalität Ihrer Proxys zu überprüfen, und einen Formatkonverter, um deren Format nach Ihren Wünschen zu ändern. In Ihrem persönlichen Dashboard können Sie Proxys auswählen und schnell mit verschiedenen Zahlungsmethoden bezahlen. Nach der Zahlung können Sie in der Produktkarte das Proxy-Protokoll zwischen HTTP und SOCKS5 wechseln.

ProxyWing ist ideal für Web-Scraping, SEO-Promotion, Traffic-Arbitration und Multi-Account-Management und gewährleistet die Effizienz und Sicherheit von Online-Aufgaben.

Proxy-Typen

Wohngebiete. Wählen Sie diese Option, wenn Sie echte Kunden-IP-Adressen benötigen, die sich drehen oder gleich bleiben und sehr spezifisches Geotargeting aufweisen. Bezahlen Sie nur für den tatsächlichen Bedarf an Datenverkehr, um die Kosten niedrig zu halten, und die Möglichkeit, nach Bedarf beliebig viele Endpunkte in über 190 Standorten zu erstellen, sorgt für flexible Arbeitsabläufe.

ISP. Statische ISP-IP-Adressen (dedizierte IPs mit 99% Betriebszeit) helfen, Ihre "Identität" über einen längeren Zeitraum hinweg für lange, stabile Sitzungen und Prozesse mit mehreren Konten gleich zu halten. Nur individuelle Proxys, was das Konto sicherer macht.

Rechenzentrum. Rechenzentrums-Proxies sind eine großartige Wahl, wenn Geschwindigkeit, niedrige Kosten und große Pools von statischen IPs wichtig sind (zum Beispiel für das Scraping oder die Automatisierung). ProxyWing bietet keinen gemeinsamen Proxy an.

Welchen Proxytyp soll ich wählen?

Zugriff auf geografisch beschränkte Inhalte. Für Streaming-Bibliotheken oder regional gesperrte Websites sind Datacenter-Proxys mit hoher Geschwindigkeit und effektiv unbegrenztem Datenverkehr praktisch.

Maximierung von Privatsphäre und Anonymität. Wohnsitz-Proxyserver, die IPs rotieren, verringern die Verknüpfbarkeit zwischen Anfragen.

Reisendes Surfen. Wenn die gewünschte Seite ausländische IPs blockiert, verbinden Sie sich über einen Residential Proxy aus dem benötigten Land (über 190 verfügbar), um so zu erscheinen, als wären Sie zu Hause.

Groß angelegte Datensammlung. Für Anfragen mit hohem Volumen helfen rotierende Wohnsitz-Proxys pro Anfrage, Sperrungen zu minimieren.

Corporate-Allowlists und Zugriffskontrolle. Erteilen Sie Mitarbeitern Proxys und erlauben Sie den Zugriff auf Ihre Server nur von diesen IPs, um die Exposition zu verringern. Statische, kostengünstige Rechenzentrums-Proxys von ProxyWing sind geeignet.

Anzeigenüberprüfung. Wählen Sie einen Proxy in der Zielregion aus, um Ihre Anzeigen auf Google, Facebook oder YouTube zu finden und zu überprüfen – Überprüfung von Platzierung, Sprache, Währung und Zielgruppenansprache.

Preisgestaltung

Wohngebiete: ab $2,5/GB, Mengenrabatte verfügbar.

ISP: ab $2.5/IP/Monat; 50+ IPs — $1.8/IP/Monat. Zusätzliche Rabatte für größere Volumina.

Rechenzentrum: breite Auswahl an Standorten, einschließlich gemischter Bündel, ab 0,87 $/IP/Monat.

ProxyWing unterstützt mehrere Zahlungsmethoden ohne KYC, einschließlich PayPal, Kreditkarte, CIS-Karten und Kryptowährungen (über 12 Coins auf verschiedenen Netzwerken).

So kaufen und konfigurieren Sie Proxys im Undetectable Anti-Detect-Browser

Auswahl von Proxys

Registrieren Sie sich auf der ProxyWing Website. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Vornamen, Nachnamen und ein Passwort ein.

Wählen Sie den Proxy-Typ. Eine einfache Option für den Anfang sind Datencenter-Proxies. Wenn Sie jedoch mehr Anonymität benötigen, sollten Sie Wohn- oder ISP-IP-Adressen in Betracht ziehen.

Bezahlen Sie die erstellte Rechnung mit einer beliebigen bequemen Methode — Bankkarte, Kryptowährung oder PayPal.

Gehe zur Produktseite und kopiere deine Proxies.

Erstellen eines Profils

Laden Sie den Undetectable Anti-Detect-Browser herunter.

Klicken Sie auf „Neues Profil“.

Geben Sie einen Profilnamen ein und gehen Sie zum Abschnitt mit den Proxy-Einstellungen. Fügen Sie die Daten, die Sie von Ihrer ProxyWing-Produktseite kopiert haben, in das Proxy-Feld ein.

Starten Sie das erstellte Profil und überprüfen Sie, ob sich Ihre IP-Adresse mit einem beliebigen Online-IP-Checker geändert hat.

Fazit

Wir glauben, dass es äußerst wichtig ist, dass die Internetsicherheit für mehr Menschen zur Priorität wird. Deshalb bemühen wir uns, die qualitativ hochwertigsten Proxys und einen unterbrechungsfreien Dienst bereitzustellen. Zum Verwalten mehrerer Social-Media-Konten, Testen von Anzeigen oder einfach zum Surfen im Web sind Proxys in Kombination mit einem guten Antidetect-Browser die besten Lösungen.