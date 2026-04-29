Space Proxy - Bewertung des Proxy-Dienstes

Space Proxy - ein privater Proxy-Dienst für Arbitrage, SMM und Online-Gaming

Bei der Suche nach zuverlässigen Proxys stehen Benutzer oft vor einem Dilemma: entweder hohe Preise oder mangelnde Stabilität.

Space Proxy bricht dieses Klischee, indem es ein flexibles Mietsystem anbietet, bei dem sogar eine einzige hochwertige IP-Adresse nur eine geringe Gebühr kostet. Der Service richtet sich an diejenigen, die Automatisierung schätzen und nicht zu viel für zusätzliche Miettage zahlen möchten, wenn eine Aufgabe nur eine Woche Arbeit erfordert.

In diesem Artikel werden wir die technischen Vorteile des Dienstes erkunden, herausfinden, warum Spezialisten in verschiedenen Nischen ihn wählen, und wie Sie den größten Nutzen aus Ihrem Kauf ziehen können.

Technische Fähigkeiten und Infrastruktur

Der Hauptunterschied zwischen Space Proxy und seinen Konkurrenten ist die maximale Prozessautomatisierung. Hier muss nicht auf eine Antwort eines Betreibers oder auf eine manuelle Bestellmoderation gewartet werden: Die Adressen werden sofort aktiviert.

Leistung und Protokolle

Alle Space Proxy-Server basieren auf moderner Ausrüstung in Rechenzentren. Dies gewährleistet eine Kanalkapazität von bis zu 100 Mbps und minimale Latenz. Der Dienst begrenzt das Datenvolumen nicht, was die Nutzung für das Parsen von Multimedia-Inhalten, Streaming oder hochfrequente Anfragen ermöglicht.

Wichtige technische Merkmale für Fachleute:

Universeller Stack — jede erworbene IP unterstützt den gleichzeitigen Betrieb über die HTTP(S)- und SOCKS5-Protokolle. MTProto-Protokoll — der Dienst bietet dedizierte MTProto-Proxys an. Dies ist eine spezialisierte Lösung, um selbst die komplexesten Sperren zu umgehen und eine sofortige Nachrichtenübermittlung sowie einen stabilen Bot-Betrieb sicherzustellen. Stabile Verbindungen — der Dienst unterstützt bis zu 2.000 gleichzeitige Verbindungen pro Kauf, was ihn zu einem Favoriten unter Entwicklern von Parsern und Automatisierungssoftware macht.

Globale Abdeckung und Poolmanagement

Der Service deckt über 50 Länder ab, einschließlich der Ukraine, den USA, EU-Ländern und Asien.

Space Proxy bietet Zugang zu über 400 einzigartigen Subnetzen.

Eine manuelle IP-Auswahlfunktion steht für Fachleute zur Verfügung: In Ihrem persönlichen Konto können Sie Adressen nach Stadt oder spezifischem Subnetz filtern, was entscheidend für die Risikodiversifizierung bei der Verwaltung mehrerer Konten ist.

Bandbreite von Adressen: Lösungen für jedes Budget

Space Proxy hat seine Dienstleistungen so segmentiert, dass jeder eine Lösung findet, die zu seinem Budget passt:

Individual IPv4 — das Flaggschiff-Produkt. IPs werden ausschließlich einem einzelnen Nutzer zugewiesen. Dies ist ein wesentliches Werkzeug für Arbitrageure (Facebook, Google Ads), die mit Marktplätzen (Amazon, eBay) arbeiten und Geschäftsprofile verwalten. Economical IPv6 — wenn Ihre Zielplattform die neue Protokollversion unterstützt (z.B. Instagram, YouTube oder Google), können Sie die Kosten um das 5–10-fache senken und gleichzeitig Privatsphäre und Geschwindigkeit bewahren. Shared IPv4 — die optimale Wahl für Aufgaben mit begrenztem Budget. Eine IP-Adresse wird mit maximal drei Nutzern geteilt.

Anwendungsfälle: Wo schneidet Space Proxy am besten ab?

Dank seiner Flexibilität erfüllt der Service gleichzeitig die Bedürfnisse mehrerer Kategorien von Fachleuten:

Traffic-Arbitrage und SMM — Saubere Server-Proxies ermöglichen es Ihnen, Konten zu erstellen und zu „züchten“, ohne dass es zu sofortigen IP-Sperren kommt. Die Unterstützung für beliebte Anti-Detection-Browser gewährleistet eine nahtlose Integration; Datenscraping und SEO — Hohe Antwortgeschwindigkeiten und SOCKS5-Unterstützung ermöglichen es Ihnen, schnell Daten aus Suchergebnissen zu sammeln, die Preise von Wettbewerbern zu überwachen oder technische Audits von Websites durchzuführen; E-Commerce und Dropshipping — Die Arbeit auf internationalen Plattformen erfordert lokale IPs. Space Proxy hilft, Dutzende von Geschäften zu verwalten, während Profilverknüpfungen vermieden werden; Gaming — Gamer nutzen individuelle Proxys, um Zugang zu geschlossenen Beta-Tests zu erhalten, regionale Beschränkungen auf Steam/Epic Games zu umgehen und in MMORPGs mehrere Konten für Ressourcenfarming zu erstellen.

Vorteile und Einsparungen: Promo-Codes und Partnerprogramm

Space Proxy ist einer der günstigsten Dienste auf dem Markt, aber sein gut durchdachtes Bonussystem macht ihn noch attraktiver.

Rabatt-Coupon — Achten Sie darauf, das Feld für den Promo-Code bei der Kasse zu verwenden. Verwenden Sie den speziellen Coupon-Code OPTOMSALE100, um den Gesamtbetrag in Ihrem Warenkorb zu reduzieren, wenn Sie mehr als 100 Adressen kaufen. Einzigartige Mietbedingungen — im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern, die monatliche Zahlungen verlangen, können Sie hier Proxys bereits für 5 Tage kaufen. Dies erspart Ihnen unnötige Ausgaben, wenn Sie eine einmalige Aufgabe erledigen müssen. 10% Affiliate-Programm — der Service hat ein transparentes Belohnungssystem. Sie erhalten 10% aller Zahlungen, die Ihre Empfehlungen lebenslang leisten. Angefallene Gelder können auf Bankkarten, E-Wallets oder in Kryptowährung (USDT, BTC) abgehoben werden.

Transparenz und Benutzersupport

Space Proxy baut vertrauensvolle Beziehungen zu Kunden auf:

Garantierte Rückerstattung — innerhalb von 48 Stunden nach dem Kauf haben Sie Anspruch auf einen automatischen Adressenaustausch oder eine vollständige Rückerstattung. Dies ist eine Versicherung, falls die IP auf der „Blacklist“ einer bestimmten Nischenseite landet. 24/7 Live-Chat — technischer Support steht rund um die Uhr zur Verfügung. Spezialisten helfen Ihnen bei der Konfiguration der Einstellungen in Ihrem Browser, Proxy-Checkern oder professioneller Software. Voll ausgestattete API — ermöglicht es Ihnen, den gesamten Proxy-Lebenszyklus vollautomatisch zu gestalten: Kauf, Erneuerung, Protokollwechsel und Export von Listen im TXT- oder CSV-Format.

Space Proxy ist ein ausgewogenes Ökosystem, das sowohl für Einzelbenutzer als auch für große Teams gleichermaßen gut funktioniert. Mit MTProto-Unterstützung, flexiblen Mietkonditionen und Zahlung in Hrywnja ist es 2026 eine der kostengünstigsten Lösungen auf dem Markt.

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