Spy.House - Überprüfung des Spionagedienstes

Spy.House ist ein Dienst zur Analyse und Überwachung von Werbekreativen in TikTok-, Facebook-, Push- und Inpage-Formaten

Im CPA-Marketing ist das Übernehmen bewährter Ansätze gängige Praxis. Viele Käufer nehmen die Ideen ihrer Mitbewerber als Grundlage, passen sie an und erzielen hervorragende Gewinne. Die Hauptfrage ist: Wo kann man die Arbeit anderer verfolgen? Spy-Dienste existieren zu diesem Zweck.

Wie Pablo Picasso sagte: "Gute Künstler kopieren, großartige Künstler stehlen." Im Traffic-Arbitrage, wo die Nachfrage nach frischen kreativen Ideen niemals versiegt, wird dieses Prinzip zur Grundlage für Überleben und Erfolg.

Was ist ein Spionagedienst?

Ein Spionagedienst ist ein spezialisiertes Programm zur Suche und Überwachung von Werbekampagnen und Kreativen der Wettbewerber. Es ermöglicht Werbetreibenden, die folgenden Elemente einer Kampagne zu identifizieren:

Kreative

Angebote

Startzeit

Aktuelle Links

Zielseiten

Spy.House ist ein Spionagedienst zur Überwachung und Analyse von TikTok und Facebook, Push und Inpage Werbekreativen, entwickelt von Affiliate-Marketern für Affiliate-Marketer.

Vorteile von Spy.House:

Globale Reichweite: Wir analysieren Werbung in über 185+ Ländern . Wir sehen alles und erweitern ständig unsere Reichweite.

Wir analysieren Werbung in über . Wir sehen alles und erweitern ständig unsere Reichweite. Millionen von Ideen in greifbarer Nähe: Eine Datenbank von 12 Millionen Creatives , die täglich aktualisiert wird. Sparen Sie Geld durch die Implementierung bewährter Kombinationen.

Eine Datenbank von , die täglich aktualisiert wird. Sparen Sie Geld durch die Implementierung bewährter Kombinationen. Intelligente Filterung: Finden Sie, was Sie brauchen, in nur wenigen Klicks mit 16+ präzisen Filtern (GEO, Geräte, Plattformen).

Finden Sie, was Sie brauchen, in nur wenigen Klicks mit (GEO, Geräte, Plattformen). Alle Vertikalen an einem Ort: von Glücksspiel und Dating bis zu Nutra und E-Com. Ihre Nische ist bereits hier.

von Glücksspiel und Dating bis zu Nutra und E-Com. Ihre Nische ist bereits hier. Tägliche Aktualisierung der Werbedatenbank.

Erschwinglichkeit: Tarife für jedes Budget – von $29 bis $199.

Tarife für jedes Budget – Kostenlos ausprobieren: Wir bieten eine 7-tägige Testphase für neue Benutzer.

Wir bieten eine für neue Benutzer. Schnelle Registrierung und Unterstützung durch den Manager.

Spy.House hilft Ihnen, schnell Werbeideen zu finden, ohne zusätzlichen Aufwand. Sie können sehen, was in verschiedenen Kategorien aktuell beliebt ist und diese Beispiele nutzen, um Ihre eigenen Anzeigen zu erstellen. Es ist eine großartige Inspirationsquelle und fertige Vorlagen, mit denen Sie arbeiten können.

Mit Spy.House können Sie bestimmen:

Suchen Sie nach profitablen Kombinationen: Unsere Algorithmen werden automatisch kreative Lösungen mit enormem Verkehr finden, die anderen Wettbewerbern Geld einbringen.

Unsere Algorithmen werden automatisch kreative Lösungen mit enormem Verkehr finden, die anderen Wettbewerbern Geld einbringen. Folgen Sie den Trends: Filtern Sie die Suchergebnisse nach Datum, um zu verstehen, welche Angebote derzeit Verkehr anziehen.

Filtern Sie die Suchergebnisse nach Datum, um zu verstehen, welche Angebote derzeit Verkehr anziehen. Erkunden Sie die Customer Journey: Klicken Sie auf das Kreativ-Icon und sehen Sie die vollständige Geschichte, von der Werbestrategie bis zum Link zur Landing Page.

Klicken Sie auf das Kreativ-Icon und sehen Sie die vollständige Geschichte, von der Werbestrategie bis zum Link zur Landing Page. Schnappen Sie es sich: Gefällt Ihnen das Kreativ oder die Landing Page? Laden Sie es direkt aus dem Service herunter.

Gefällt Ihnen das Kreativ oder die Landing Page? Laden Sie es direkt aus dem Service herunter. In die richtigen Länder skalieren: Das System hebt GEOs hervor, in denen Kampagnen von anderen laufen.

Das System hebt GEOs hervor, in denen Kampagnen von anderen laufen. Optimieren Sie Ihr Targeting: Finden Sie heraus, woher der Traffic Ihrer Wettbewerber kommt—von Desktop- oder Mobilgeräten.

Fähigkeiten von Spy.House und für wen es geeignet ist

Möchten Sie wissen, was Ihre Mitbewerber gerade tun? Dieser Spionagedienst erledigt die ganze Drecksarbeit für Sie: Er findet die besten Ansätze, Texte und Bilder. Dieses Tool wird für jeden nützlich sein, der mit Traffic arbeitet, und das Beste daran: Selbst ein Anfänger kann es verstehen.

Möchten Sie nur effektive Creatives finden? Mit Spy.House ist das ganz einfach! Nutzen Sie die Stichwortsuche und verfolgen Sie die Laufzeiten von Anzeigen – so sehen Sie sofort, was bei Ihren Mitbewerbern Ergebnisse liefert und was Ihr Budget verschwendet.

Passen Sie die Suchergebnisse an Ihre Bedürfnisse an: Sortieren Sie Ihre Datenbank nach Beliebtheit, GEO, Gerät oder Werbenetzwerk. Alles ist unter Kontrolle – vom Browsertyp bis zum Betriebssystem.

Enges Fachgebiet:

Für Facebook: Wählen Sie zwischen statisch und Video.

Wählen Sie zwischen statisch und Video. Für TikTok: Videos nach Länge filtern (kurz, mittel oder lang).

Spy.House ermöglicht es Ihnen auch, die Landingpages von Wettbewerbern herunterzuladen.

Spy.House ermöglicht Ihnen Folgendes zu bestimmen:

Möchten Sie wissen, womit der Markt gerade Geld verdient? Mit Spy.House müssen Sie nicht raten – Sie verwenden einfach fertige, funktionierende Kombinationen.

Der Service wird zeigen:

Trend-Angebote: Was ist gerade angesagt und welche Produkte stehen an der Spitze.

Was ist gerade angesagt und welche Produkte stehen an der Spitze. Benutzerpfad: Welche Landing-Pages und Pre-Landing-Pages das Publikum erreicht.

Welche Landing-Pages und Pre-Landing-Pages das Publikum erreicht. Zielsetzungseinstellungen: Aktive GEOs und Gerätetypen (Mobil/Desktop).

Aktive GEOs und Gerätetypen (Mobil/Desktop). Beste Creatives: Finden Sie die am besten konvertierenden und profitabelsten Ansätze.

Finden Sie die am besten konvertierenden und profitabelsten Ansätze. Quellen: Wählen Sie Werbenetzwerke mit dem heißesten Traffic.

Spy.House ist Ihr legaler Cheat-Code für den Wettbewerb. Analysieren Sie die Erkenntnisse anderer, implementieren Sie bewährte Ansätze und steigern Sie Ihre Gewinne.

RATEN

Kostenlose 7-Tage-Testversion!

ERGEBNIS

Um Ihr Budget nicht zu verschwenden, sollten Sie die gefundenen Kombinationen verfeinern: Das vollständige Kopieren der Werbeaktionen anderer Personen verringert deren Wirksamkeit. Möchten Sie die Funktionalität testen? Erstellen Sie ein Konto auf Spy.House mit der Schaltfläche „Registrieren“ oben auf der Seite.

Unser Telegram-Chat: https://t.me/Spy_House