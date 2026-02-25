TIGER SMS — Virtuelle Nummern zur SMS-Verifizierung

TIGER SMS — Virtuelle Nummern für SMS-Verifizierung: Einzelhandels- und Großhandelslösungen

Im Zeitalter der weitverbreiteten Digitalisierung und des schnellen Wachstums von Onlinediensten ist die Registrierung von Konten in sozialen Netzwerken, Messengern, Marktplätzen und Gaming-Plattformen zu einer routinemäßigen Aufgabe geworden. Jedoch erfordert fast jede Plattform eine SMS-Code-Bestätigung und die Verwendung Ihrer persönlichen Telefonnummer birgt Risiken: Spam, Datenlecks und Kontosperrungen aufgrund der Verknüpfung mehrerer Profile mit einer Nummer.

TIGER SMS ist einer der Marktführer im Bereich virtueller Nummern und hilft seit über 5 Jahren Millionen von Nutzern, sich sicher und anonym auf jeder Plattform zu registrieren. Der Dienst bietet temporäre Handynummern aus mehr als 200 Ländern weltweit (mit Ausnahme von Russland) für den Empfang von einmaligen Verifizierungscodes (OTP) an.

Wie TIGER SMS funktioniert — Hauptmerkmale

Über 100.000 Online-Nummern in Echtzeit verfügbar

API-Integration: Automatisieren Sie den SMS-Empfang mit unserem API-Schlüssel — perfekt für Massenregistrierungen

Niedrige Preise

Automatische und sofortige SMS-Zustellung

Unterstützung für mehrere SMS

Flexible Zahlungsmöglichkeiten: Bankkarten, Zahlungssysteme oder Kryptowährung für bequeme Kontoaufladungen

Individuelle Konditionen für Großabnehmer

Detaillierte Statistiken aller Käufe und verwendeten Nummern

24/7 Support (Telegram + Live-Chat auf der Website)

Faire Rückerstattungspolitik — nicht funktionierende Nummern werden ersetzt und nie weiterverkauft

Option, Ihre eigenen SIM-Karten zu verbinden (Geld verdienen durch den Empfang von SMS)

Warum TIGER SMS wählen

Bewährte Expertise und Zuverlässigkeit

Im Laufe der Jahre hat die Plattform Millionen von Nutzern bedient und direkte Partnerschaften mit vertrauenswürdigen SIM-Karten-Anbietern aufgebaut. Dies gewährleistet eine stabile Leistung und einen minimalen Prozentsatz nicht funktionierender Nummern.

Globale Abdeckung

Zahlen sind in über 200 Ländern verfügbar — von den USA, Großbritannien, Deutschland und Kanada bis hin zu Indonesien, Indien, Vietnam, den Philippinen, der Türkei, Brasilien und vielen anderen. Dies ermöglicht die Registrierung bei regionalen Diensten ohne Qualitätsverlust.

Flexible Nutzungsszenarien mit Proxies

TIGER SMS integriert sich perfekt mit Proxy-Servern und Anti-Detect-Browsern und macht es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Fachleute:

Massenregistrierungen — Erstellen Sie Hunderte von sauberen Konten auf Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, WhatsApp, Shopee und anderen Plattformen unter Verwendung verschiedener IPs und Geräte-Fingerabdrücke.

— Erstellen Sie Hunderte von sauberen Konten auf Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, WhatsApp, Shopee und anderen Plattformen unter Verwendung verschiedener IPs und Geräte-Fingerabdrücke. Traffic-Arbitrage — Werbekampagnen mit frischen, nicht verknüpften Konten starten.

— Werbekampagnen mit frischen, nicht verknüpften Konten starten. SMM und Bots — automatisieren Sie das Posten, Einladen, Massenversand von Nachrichten und das Aufwärmen von Konten über die TIGER SMS API.

— automatisieren Sie das Posten, Einladen, Massenversand von Nachrichten und das Aufwärmen von Konten über die TIGER SMS API. Testen und Entwicklung — Testen Sie Anwendungen, Bots und Software an verschiedenen geografischen Standorten, ohne persönliche Daten zu gefährden.

— Testen Sie Anwendungen, Bots und Software an verschiedenen geografischen Standorten, ohne persönliche Daten zu gefährden. Kommerzielle Nutzung — Wiederverkäufer und Entwickler von Auto-Registrierungssoftware erhalten spezielle Konditionen, White-Label-Optionen und vollständigen API-Zugriff.

Flexible Nutzungsszenarien

Einzelhandel — ideal für persönliche Registrierungen, wenn Sie 1–10 Konten benötigen.

— ideal für persönliche Registrierungen, wenn Sie 1–10 Konten benötigen. Massenregistrierungen — API-Integration ermöglicht volle Automatisierung (ideal für Entwickler von automatisierten Registrierungssoftware, Bots, Parsern).

— API-Integration ermöglicht volle Automatisierung (ideal für Entwickler von automatisierten Registrierungssoftware, Bots, Parsern). White Label — Möglichkeit, Ihren eigenen Service unter Ihrer Marke für Wiederverkäufer zu starten.

Finanzielle Vorteile

Bezahlen Sie nur für empfangene SMS. Wenn kein Code ankommt — wird die Nummer storniert und die Mittel werden automatisch zurückerstattet.

Minimale Gebühren auf Einzahlungen.

Treueprogramm — Rabatte und Boni für Stammkunden.

Empfehlungsprogramm — 5% der Ausgaben von geworbenen Nutzern.

So starten Sie mit TIGER SMS: Von der Kontoerstellung bis zur Erstellung eines Telegram-Kontos

Konto Registrierung Gehe zur offiziellen TIGER SMS Website. Klicke auf die Schaltfläche „Registrierung“ (oben rechts). Gib eine gültige E-Mail-Adresse ein und erstelle ein starkes Passwort. Bestätige die Registrierung — dauert normalerweise 10–15 Sekunden. Danach wirst du automatisch in dein persönliches Konto eingeloggt.

Guthaben aufladen In Ihrem persönlichen Konto klicken Sie auf „Aufladen“. Wählen Sie eine bequeme Methode: Bankkarte, Kryptowährung, elektronische Geldbörsen oder andere Optionen. Zahlen Sie einen kleinen Betrag ein (50–100 RUB sind ausreichend, um zu starten). Das Guthaben wird sofort gutgeschrieben.

Nummernauswahl und -kauf Gehen Sie zum Abschnitt „Nummern kaufen“ oder verwenden Sie die Suche. Für Telegram geben Sie „Telegram“ in die Suche ein — eine spezielle Seite wird geöffnet: https://tiger-sms.com/cn/services/telegram Wählen Sie ein Land aus (z. B. Indonesien +62, USA +1 oder ein anderes). Klicken Sie auf „Nummer erhalten“ — das System stellt sofort eine temporäre Nummer aus. Kopieren Sie diese.

Telegram-Konto Registrierung Öffnen Sie die Telegram-App → „Start Messaging“ → „Sign Up“. Fügen Sie die von TIGER SMS kopierte Nummer ein. Klicken Sie auf „Weiter“ — Telegram sendet einen Bestätigungscode. Kehren Sie zu Ihrem persönlichen TIGER SMS-Konto zurück → Abschnitt „Meine Nummern“ oder „Empfangene SMS“. Der Code wird automatisch innerhalb von einigen Sekunden bis zu wenigen Minuten erscheinen. Kopieren Sie ihn und geben Sie ihn in Telegram ein. Fertig! Das neue Konto ist erstellt.

Wenn der Code nicht innerhalb der erforderlichen Zeit ankommt, klicken Sie neben der Nummer auf „Abbrechen“. Das Geld wird automatisch Ihrem Guthaben gutgeschrieben, und Sie können eine neue Nummer kaufen.

Kontakte und Support

Telegram-Support: @Tigers_sms

Telegram-Bot zum Kauf von Nummern: @TigerSMSofficial_bot

Offizielle Webseite: https://tiger-sms.com

Wenn Sie in SMM, Traffic-Arbitrage, Bot-Entwicklung, Massenregistrierung tätig sind oder einfach nur sicher neue Konten erstellen möchten — TIGER SMS wird 2026 ein verlässliches Werkzeug für Sie sein.

Registrieren, testen und das Beste herausholen, ohne Ihre persönlichen Daten zu riskieren.