TradeProxy - Proxy-Dienst-Bewertung

TradeProxy.net – Eine vertrauenswürdige Plattform, die offizielle Proxys von führenden globalen Marken wie 9Proxy, ABCProxy, 922 und mehr anbietet

Wir sind TRADE PROXY, der offiziell autorisierte Vertriebspartner vieler großer globaler Proxy-Anbieter. Alle auf unserer Website verkauften Proxys sind echt, zertifiziert und arbeiten stabil und zuverlässig.

Die Proxy-Kaufoberfläche auf TradeProxy.net ist einfach und benutzerfreundlich.

Top-Proxy-Marken bei TRADE PROXY erhältlich, mit Preisen bis zu 3-mal günstiger als die Originalpreise:

Nr. 1 – 9Proxy:

Ultra-stabiler rotierender Wohn-Proxy mit schnellen Verbindungsgeschwindigkeiten. Perfekt geeignet für Anwendungsfälle wie soziale Medien, E-Commerce und das gleichzeitige Verwalten mehrerer Konten. Unterstützt vollständig HTTP/S und SOCKS5-Protokolle, mit 99,99% Betriebszeit. Ursprünglicher Preis ab 0,025 $/IP — bei TradeProxy kostet es nur etwa 1/3 des Originalpreises.

Nr.2 – ABC Proxy:

Hochwertige, saubere IPs, die über 190 Länder unterstützen. Region und ISP sind einfach auszuwählen. Bietet eine breite Palette von Proxy-Typen, einschließlich statischer Wohn- und mobiler Proxys. Ursprünglicher Preis ca. $0.7/GB — TradeProxy bietet starke Mengenrabatte.

Nr. 3 – 922 Proxy:

Ein leistungsstarker SOCKS5-Proxy, kompatibel mit mehreren Plattformen wie Windows, Android und iOS. Bietet über 200 Millionen Residential-IPs, 99,9 % Betriebszeit, Geschwindigkeiten von 20–50 Mbit/s und unterstützt IP-Whitelisting.

Unternehmenspläne ab 0,045 $/IP — erhältlich bei TradeProxy.net mit hoch optimierter Preisgestaltung.

Nr. 4 – Luna Proxy:

Hochleistungsfähige Wohn- und mobile Proxys, ideal für Automatisierungs- und Web-Scraping-Aufgaben. Die Betriebszeit übersteigt 99,9%, und die Benutzer können IPs problemlos nach Land oder Stadt auswählen. Reduziert effektiv CAPTCHA- und IP-Blockierungsprobleme.

Die Preise für Wohnproxies beginnen bei $0.77/GB — der Kauf über TradeProxy kann bis zu 70% der Kosten einsparen.

Nr.5 – Pia Proxy:

Flexibler Proxy-Dienst, der sowohl HTTP/S- als auch SOCKS5-Protokolle unterstützt, mit starker Sicherheit und nahtloser Integration in Tools. Bietet über 350 Millionen Residential IPs, unterstützt Sitzungsbeständigkeit und geplante IP-Rotation.

SOCKS5-Pakete beginnen schon bei nur 0,05 $/IP — viele IPs sind zu weniger als 1/3 des Originalpreises über TradeProxy erhältlich.

Wir aktualisieren kontinuierlich unser Proxy-Inventar basierend auf Markttrends und bieten Filter nach Land, Stadt/Region, ASN, Anbieter und mehr an, geeignet für alle speziellen Bedürfnisse.

Flexible Zahlung – Erhalten Sie sofort Ihren CDKey

Unterstützt Zahlungen über Kryptowährungen wie USDT, ETH, BTC und andere.

Proxys werden sofort per E-Mail oder über Ihre Kaufhistorie auf Trade Proxy geliefert.

So laden Sie Proxys mit einem CDKey bei Trade Proxy auf

Das Aufladen Ihres Proxys ist schnell, einfach und ermöglicht es Ihnen, ihn in nur wenigen Schritten sofort zu aktivieren:

Schritt 1: Nach Abschluss Ihres Kaufs erhalten Sie einen CDKey (Proxy-Aufladungscode) per Bestätigungs-E-Mail oder im Abschnitt „Kaufhistorie“ auf der TradeProxy.net-Website.

Schritt 2: Gehen Sie zur offiziellen Plattform der von Ihnen erworbenen Proxy-Marke, loggen Sie sich in das zuvor erstellte Konto ein und verwenden Sie die Funktion „Aufladen“, um Ihren CDKey einzugeben.

Sie müssen kein neues Konto erstellen, verwenden Sie einfach Ihr vorhandenes.

Hinweis: Jeder Marke kann einen anderen Aufladeprozess haben, daher sollten Sie unbedingt den spezifischen Anweisungen folgen.

Echtes Beispiel – Warum Sie sich für Trade Proxy entscheiden sollten, wenn Sie 9Proxy kaufen

9Proxy ist ein renommierter internationaler Anbieter von rotierenden IP-Proxys, der sich auf stabile, hochgeschwindigkeitsfähige Wohnsitz-Proxy-Pakete spezialisiert hat. Es ist ideal für Anwendungsfälle wie die Verwaltung großer Mengen von Konten, Multi-Plattform-Betrieb, Automatisierungsaufgaben, Massenkontenregistrierungen, Seeding, Produkttests und mehr. Der Proxy unterstützt sowohl HTTP/S- als auch SOCKS5-Protokolle, wodurch die Integration einfach und flexibel ist.

Preis beim direkten Kauf von 9Proxy:

20 USD / 100 IP — entspricht etwa 0,2 USD pro IP beim Einzelkauf oder direkt auf der 9Proxy-Website.

Preis beim Kauf über Trade Proxy:

Nur 5 USD / 100 IP — das entspricht nur 0,05 USD pro IP, was 4-mal günstiger ist als der direkte Preis vom Anbieter.

Hauptunterschiede:

Sie verwenden dasselbe System mit genau denselben offiziellen IPs von 9Proxy.

Es gibt keinen Unterschied in Geschwindigkeit, Leistung oder Verfügbarkeit.

Der einzige Unterschied ist: Die Kosten sind deutlich niedriger.

Mit Trade Proxy können Sie bis zu 75 % der Kosten sparen, was besonders ideal für Unternehmen oder Einzelpersonen ist, die Großsysteme betreiben und saubere, stabile IPs benötigen.

Klicken, um zu sehen die 9Proxy Aufladeanleitung beim Kauf von TRADE PROXY.

Nach dem Kauf von 9Proxy bei Trade Proxy erhalten Sie einen CDKey (Aufladungscode) per E-Mail oder in Ihrem Bestellverlauf. Dieser CDKey enthält die Anzahl der IPs, die Ihrem Kauf entsprechen.

Die IPs haben keine feste Zeitbegrenzung – das Kontingent wird nur abgezogen, wenn Sie aktiv eine Verbindung herstellen. Jede IP bleibt in der Regel mehrere Stunden aktiv und kann je nach Nutzungsbedingungen bis zu 24 Stunden dauern.

So laden Sie 9Proxy über die Software auf:

Wenn Sie noch kein Konto haben, besuchen Sie hier, um Ihr eigenes 9proxy-Konto zu erstellen!

Laden Sie die 9proxy-Software herunter: Windows | MacOS | Linux

Schritt 1: Öffnen Sie die 9proxy-Software und melden Sie sich in Ihrem Konto an.

Schritt 2: Nach der Anmeldung wählen Sie 'Use Share Code' aus.

Schritt 3: Wechseln Sie zur Registerkarte Code verwenden und geben Sie den CD-Key ein, wie im Bild gezeigt.

Lebenslange Garantiepolitik

Wenn Sie Proxys von Trade Proxy kaufen, sind Sie durch eine klare und zuverlässige Garantiepolitik abgesichert:

Alle Proxys kommen mit einer lebenslangen Garantie über den gesamten Nutzungszeitraum hinweg.

Das System wird automatisch jede fehlerhafte IP innerhalb von 30 Sekunden ersetzen.

Hinweis: Die Garantie gilt nicht, wenn der Nutzer gegen die Nutzungsbedingungen verstößt oder den Proxy für verbotene Zwecke verwendet.

So verifizieren Sie Trade Proxy als offiziellen Partner

Sie können leicht überprüfen, dass TradeProxy ein offiziell autorisierter Händler ist, indem Sie eine Bestätigungs-E-Mail direkt an die Proxy-Marken senden, wie z.B.:

9Proxy: support@9proxy.com

Luna-Proxy: support@lunaproxy.com

922 Proxy: support@922proxy.com

Pia Proxy: support@piaproxy.com …

Rabatt

Rabattcode: UNDETECTABLE

Verwenden Sie diesen Code, um 2% Rabatt auf Ihre Proxy-Bestellung bei TradeProxy.net zu erhalten.

Im Kassiervorgang geben Sie einfach diesen Code UNDETECTABLE im Gutscheincode-Feld ein, und der 2% Rabatt wird automatisch auf Ihre Bestellung angewendet.

Jetzt besuchen: https://tradeproxy.net

Support-Kontakt: support@tradeproxy.net

Erleben Sie echte Proxys – echte Geschwindigkeit – echte Ergebnisse!