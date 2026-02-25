White Link - Servicereview White Pages

White Link Review: Stabile Weiße Seiten

Manuelle White-Page-Produktion entwickelt für Google, Meta, TikTok, Bing und mehr—entwickelt, um die Moderation beim ersten Versuch zu bestehen.

White Link ist ein professioneller White-Page-Entwicklungsdienst für Media-Buyer und Affiliate-Teams. Seiten werden individuell nach Nische und GEO erstellt, wobei Algorithmen täglich aktualisiert werden, um mit den sich ändernden Plattformregeln Schritt zu halten.

Was ist White Link?

White Link ist ein manueller White-Page-Produktionsservice, der darauf ausgelegt ist, Kampagnen auf strengen Plattformen wie Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads und Bing Ads stabil zu halten. Jede Seite wird individuell für Ihre Nische, GEO und Plattformregeln erstellt, dann getestet und verfeinert, um die Genehmigungen vorhersagbar zu halten.

Warum es wichtig ist

Strategien werden täglich aktualisiert, um den Richtlinien zu entsprechen Die White Pages bestehen die Moderation mit minimalem Risiko Manuell für jedes GEO und jede Plattform geschrieben Für Google, Meta, TikTok, Bing optimierte Algorithmen 99% Genehmigung beim ersten Versuch

Dies macht White Link zu einem Kernbestandteil jeder skalierbaren, langfristigen Werbeeinrichtung, bei der Compliance und Stabilität unverhandelbar sind.

Warum Sie eine White Page benötigen

Für graue oder sensible Angebote schützt eine White Page Ihren Funnel während der Moderation und verlängert die Lebensdauer des Kontos. Ohne sie wird die Leistung unvorhersehbar.

Moderation sicher passieren

Wirkt als sichtbare Trichterschicht

Schützt echte Zielseiten durch Verhüllung

Stabilisiert die Lieferung über GEOs hinweg

Verlängert die Lebensdauer des Werbekontos

Unterstützte Werbeplattformen

White Link passt jeden Build an die Regeln Ihrer Traffic-Quelle an. Informieren Sie den Support, wo Sie Kampagnen durchführen möchten, und das Team passt Text, Struktur und technische Einrichtung daran an.

Google-Anzeigen

Telegram-Anzeigen

TikTok-Anzeigen

Bing-Anzeigen

Meta-Werbung

Zusätzliche Werbenetzwerke

Schneller Start von Werbekampagnen

WordPress-Pläne werden mit allem geliefert, was benötigt wird, um schnell live zu gehen. Die Infrastruktur ist vorkonfiguriert, sodass Sie einen Cloaker anschließen und sofort mit dem Senden von Traffic beginnen können.

In WordPress-Plänen enthalten

Vertrauensdomäne enthalten

Cloudflare-Verbindung

Infrastruktur bereit zur Verschleierung

1 Jahr Hosting

Admin-Panel + FTP-Zugriff

Alle Daten bleiben auf den Servern von White Link, sodass sich die Teams auf Kampagnen konzentrieren können, anstatt sich mit Hosting oder DNS-Problemen auseinandersetzen zu müssen.

Hauptmerkmale des White Link

Einkommenswachstum

Durchschnittlich ~80% Umsatzsteigerung dank höherer Ausgabelimits und Stabilität. Jede Seite ist auf Ihr Thema und Ihre Keywords zugeschnitten.

Einfache Cloaking-Integration

WordPress + FTP-Zugang machen es einfach, Ihren Cloaker zu verbinden, ohne sich mit DNS oder Hosting-Setup herumschlagen zu müssen.

99% Moderationsgenehmigung

Manuelle Builds und abgestimmte Algorithmen helfen den meisten Seiten, beim ersten Versuch über die großen Anzeigenplattformen zu bestehen.

Teamfreundliche Rabatte

Teams, die wöchentlich über 500 Seiten bestellen, erhalten individuelle Preise und erstklassigen Support.

Bewährte Leistung

10.000+ white pages versendet und 150+ Media-Buying-Teams weltweit bedient.

Wie Zahlungen funktionieren (Nur Krypto)

Ein einfacher Ablauf, um deine Seiten online zu bringen:

Wählen Sie einen Tarif aus und klicken Sie auf Weiße Seite kaufen. Geben Sie Kontaktdaten ein und verwenden Sie ggf. vorhandene Werbeaktionen. Wählen Sie eine Kryptowährung aus und senden Sie Gelder. Füge den Transaktions-Hash ein. Zahlung bestätigen und auf die Rückmeldung des Managers warten.

Warum Benutzer White Link wählen

Lange Lebensdauer von Kampagnen

Stabile Ausgaben

Reaktionsschnelles Support-Team

Konsistente Genehmigungsraten

Weniger Kontosperrungen

19 von 20 Seiten bestehen in der Regel

