CreepJSを理解する：ブラウザフィンガープリンティングを回避するためのガイド

Google、Facebook、TikTok、Amazonのようなプラットフォームで複数のアカウントを管理しているなら、CreepJSについて耳にしたことがあるはずです。このオープンソースのブラウザフィンガープリンティングプロジェクトは、ブラウザフィンガープリントの一貫性やアンチフィンガープリンティングの漏れをテストするための公開診断リファレンスとして広く使われています。

このガイドでは、CreepJSが正確に何をするのか、アンチボットシステムが使うブラウザフィンガープリンティング技術をどのように明らかにするのか、そしてUndetectable.ioのようなツールが、これらのテストを安定して通過するプロファイルの構築をどう助けるのかを詳しく解説します。

CreepJSは、アンチボット研究者、スクレイパー、プライバシー意識の高い開発者によって使われている公開ブラウザフィンガープリンティングテストスイートです。https abrahamjuliot.github.io creepjs にアクセスすると、自分のブラウザ環境がどれほどユニークで不審に見えるかを正確に確認できます。

簡単に言えば、CreepJSはあなたのブラウザがどれだけ識別可能なデータを露出しているかを明らかにし、不整合、改変のシグナル、そして改造環境や自動化環境によく関連するパターンを強調表示します。ヘッドレス検出シグナル、スプーフィングの試み、そして実際のアンチボットシステムも検出する不整合にフラグを立てます。このツールは収集データに対してエントロピー分析を行い、典型的なウェブブラウザと比較してその構成がどれほど珍しいかを判断します。

2026年時点で、多くのアンチボットシステムはCreepJSが表面化させる種類のシグナルと重なるフィンガープリンティングや整合性チェックを使用していますが、CreepJS自体は特定の商用システムを直接モデル化したものではありません。このテストで良い結果を出すことは有用な診断シグナルになり得ますが、現実世界での不可検出性を単独で信頼性高く測る指標ではありません。

Undetectable.ioでは、内部でCreepJS風のテストを使ってプロファイルテンプレートを調整しています。これにより、マルチアカウント運用、広告アービトラージ、トラフィックキャンペーンを行うユーザーが、警戒を引き起こさないフィンガープリントからスタートできるようにしています。

CreepJSは、オープンソースのJavaScript製ブラウザフィンガープリンティングライブラリであり、数百に及ぶブラウザ属性を調査する公開デモサイトでもあります。navigatorのプロパティやWebGLパラメータから、インストール済みフォントや画面プロパティに至るまでを調査し、あなたのデバイス特性の包括的な像を構築します。

商用トラッカーとは異なり、CreepJSは研究および診断ツールとして機能します。セキュリティ研究者、スクレイピング開発者、プライバシー擁護者は、アンチフィンガープリンティング拡張機能、強化ブラウザ、ブラウザ自動化ツールを評価するためにこれを利用します。これは広告目的であなたを追跡するものではなく、広告主が実際に追跡可能なものを正確に見せるものです。

このツールは、アンチフィンガープリンティングツールによって作られた「嘘」や不整合を強調表示します。たとえば、user agent文字列がmacOSを主張しているのに、GPUやフォントがWindowsらしく見える場合、CreepJSはこれをJavaScript改変としてフラグ付けします。

およそ2021年以降、CreepJSはスクレイピングやセキュリティのコミュニティで積極的に参照されてきました。2026年でも、ブラウザフィンガープリントの一貫性やアンチフィンガープリンティング漏れをテストするための、最も広く参照されている公開ツールのひとつであり続けています。

CreepJSは、ヘッドレス検出レーティング、信頼スコア、詳細な異常一覧などを含む視覚的なレポートを生成します。これらのレポートは、自動化または改変されたブラウザ環境を露出させるブラウザ挙動が何なのかを正確に明らかにします。

CreepJSの内部動作

CreepJSの中核では、多数のブラウザapiに対して包括的なJavaScriptプローブを実行しています。Navigator API、Canvas、WebGL、Web Audio API、Screen API、Fonts、DOM、WebRTCなどを問い合わせ、それぞれから生のフィンガープリントデータを収集します。

この高度なブラウザフィンガープリンティングツールは、これらの値をハッシュアルゴリズムで組み合わせて固有のフィンガープリントを作成します。次にエントロピーを推定し、通常のユーザー分布と比較してその構成がどれほど希少かを測定します。複雑なレンダリング能力のような高エントロピーシグナルは、一般的なデータポイントよりも大きな重みを持ちます。

CreepJSは、報告されたフィンガープリント値がどれほど一貫性があり、信頼できるように見えるかを反映する「信頼スコア」を計算します。不一致のプロパティ、不審な挙動パターン、検出された改変など、矛盾が多いほどスコアは下がります。低い信頼スコアは、自動化またはスプーフィングの可能性を示します。

このツールはまた、コンソールエラー、タイミングの癖、ヘッドレス環境でよく見られるレンダリング差異も記録します。もしブラウザがハードウェアアクセラレーションではなくソフトウェアでグラフィックスを描画していれば、CreepJSはそれに気づきます。オーディオスタックの詳細が簡略化されて見える場合も、同様にフラグが立ちます。

CreepJSは、最新のChromium、Firefox、Safariリリースで導入される新しいブラウザapiを調査するために頻繁に更新されます。つまり、フィンガープリンティングのプロセスは、テスト対象のブラウザとともに進化し続けるということです。

画像には、インストール済みフォント、画面解像度、user agent文字列などのさまざまなブラウザ属性を表示した、高度なブラウザフィンガープリント分析ダッシュボードがノートPCの画面に表示されています。このダッシュボードは、固有のブラウザフィンガープリントを識別し、オンラインセキュリティや不正検出のためにフィンガープリントデータを分析するよう設計されています。

CreepJSが測定する主なフィンガープリンティングベクトル

CreepJSは単一のシグナルに依存しません。代わりに、多数のフィンガープリンティング手法を重ね合わせて堅牢な識別を行います。このマルチシグナルアプローチは、実際のアンチボット検出システムの動作を反映しています。

主要カテゴリは次のとおりです。

Navigatorおよびuser agentのプロパティ

WebGLおよびCanvasレンダリング

オーディオ、音声、メディア機能

画面、表示、レイアウトのシグナル

フォント、DOMの挙動、その他のデータポイント

これらのカテゴリ全体を最適化することで、類似の不正検出手法を使うプラットフォームでの生存率が向上します。

NavigatorおよびUser Agentのプロパティ

CreepJSはwindow.navigatorの各フィールドを広範に照会します。主なプロパティは次のとおりです。

プロパティ 明らかになる内容 userAgent ブラウザのバージョンとオペレーティングシステム platform 申告されたOSプラットフォーム hardwareConcurrency 論理CPUコア数 deviceMemory ブラウザで利用可能なRAM webdriver 自動化フラグ languages ロケール設定

組み合わせが重要です。「Windows 10、en-US、8論理コア、Chrome 122」と主張するプロファイルは、既知の分布と照らして統計的にプロファイリングされます。不自然な組み合わせは疑いを招きます。

navigator.webdriverフラグは、適切にパッチされていない限り、Selenium、Playwright、Puppeteerの自動化を直接露出します。この単一のプロパティだけで、未改変のブラウザ自動化ツールはほぼ即座に検出されます。

雑なスプーフィングはここで失敗します。GPUがWindowsのハードウェア詳細を報告しているのにmacOSを名乗るといった矛盾は、creepjsに即座に検出されます。

WebGLおよびCanvasレンダリング

CreepJSは、Canvas 2Dとウェブグラフィックスライブラリ（WebGL）を使って図形、テキスト、3Dシーンを描画し、あなたのGPUをフィンガープリントします。収集するものは次のとおりです。

GPUベンダーとモデル（例：Intel UHD Graphics 620 vs. NVIDIA GeForce RTX 3060）

ドライバの癖とサポートされる拡張機能

ピクセルレベルのレンダリング差異

アンチエイリアスの挙動

ソフトウェアレンダリングは、素朴なheadless Chromeでよく見られますが、ハードウェアアクセラレーションされた出力とは明確に異なります。Creepjsは実質的に、ブラウザがグラフィックスをどのように描画するかのハッシュを作成し、明白な自動化シグネチャにペナルティを与えます。

同じブラウザバージョンを実行している2台のノートPCであっても、微妙なハードウェア差異によりCanvasハッシュは異なります。これにより、webglパラメータは固有のブラウザフィンガープリントを識別するうえで非常に高エントロピーになります。

画像には、グラフィックカードのクローズアップが写っており、その複雑なハードウェア詳細と構成部品が示されています。この詳細な表現は、そのカードのレンダリング能力を強調しており、データ収集やブラウザフィンガープリンティング技術に関する議論に関連しています。

CreepJSは、web audio apiおよびメディア機能クエリを使って、あなたのオーディオスタックの詳細を調べます。確認する項目は次のとおりです。

サポートされるコーデック（AAC、Opusなど）

サンプルレートとレイテンシ

利用可能な出力デバイス

音声合成の声と対応言語

通常のWindows 11 Chromeインストールでは、コーデックの完全なサポートが表示されます。一方で、削ぎ落とされたheadlessビルドでは複数のコーデックが欠けていることが多く、これは自動化の典型的な兆候です。

オーディオフィンガープリンティングは、コンテナやVMで一般的な異常なスタックを検出します。RDPセッションやクラウドインスタンスでマルチアカウント運用をしている場合、オーディオシグナルの欠如によってプロファイル同士が不審として関連付けられる可能性があります。

CreepJSは、以下を含む表示プロパティをフィンガープリントします。

クライアント画面解像度

色深度とピクセル深度

devicePixelRatio

利用可能なビューポートサイズ

CSSメディアクエリ

自然な解像度には予測可能なパターンがあります。

デバイスタイプ 一般的な解像度 デスクトップ 1920×1080、2560×1440 ノートPC 1366×768、1920×1080 モバイル 390×844、412×915

奇妙、または明らかにエミュレートされた画面解像度の値は自動化を示します。devicePixelRatioが報告されたOSのDPIに合わないようなスケーリング不一致は、仮想化を示唆します。

自動化フレームワークは、window.innerWidth/innerHeightと報告される画面プロパティの整合性を崩すことがあり、それをCreepJSは異常としてフラグ付けします。

CreepJSは、インストール済みフォント、CSS機能のサポート、DOMの癖、エラーメッセージを調べます。フォントリストはシステムごとに大きく異なります。

標準的なWindows 11には特定のMicrosoftフォントが含まれる

macOS SonomaにはAppleのシステムフォントがある

Linuxディストリビューションは配布ごとに大きく異なる

こうした違いは、強力で識別可能なフィンガープリントシグネチャを生み出します。フォント列挙をブロックするプライバシー重視ブラウザは、CreepJSが改変と見なす独自の異常を作り出すことがあります。

コンソールエラーのシグネチャも重要です。インストール済みプラグインや自動化ライブラリに由来する特定のスタックトレースは、他のプロパティがパッチされていても、Puppeteer、Selenium、Playwrightの使用を露出します。

このような「ロングテール」シグナルは、Meta Ads、Google Ads、TikTok、Amazonのようなマーケットプレイスでのデータ収集において重要であり、マルチアカウンティング向けGoLogin代替 やその他のアンチディテクトブラウザを比較する際の重要な要素でもあります。

CreepJSでブラウザ自動化とスクレイパーをテストする

開発者やグロースチームは、大規模展開の前に自動化ツールをCreepJSでテストするのが一般的です。その結果は、セットアップがどれほど検出されやすいかを正確に示します。

一般的なテストシナリオでは、生のheadless環境は明白な異常を示すことが多い一方、stealthパッチ済みまたは強化済み環境ではそれを減らせる場合があります。ただし、正確な結果はブラウザバージョン、OS、ハードウェア、パッチ品質によって大きく異なります。

「良い」結果とは、headless疑惑が低く、不整合が最小限で、典型的なエンドユーザーマシンに近いフィンガープリントを意味します。

標準的なheadless ChromiumインスタンスをSeleniumまたはPlaywrightで起動し、CreepJSにアクセスすると、通常は壊滅的な結果になります。

webdriver flag = true

インストール済みフォントの欠落

ソフトウェアWebGLレンダリング

奇妙な画面解像度（CI/VMではしばしば1366×768）

ほぼ100%のheadless検出スコア

これらの結果は、現実のアンチボットシステムによる急速なスロットリングに直結します。多くのCIやVM環境では、headless Chromium構成がソフトウェアレンダリング、フォント欠落、自動化フラグのようなパターンを露出しがちですが、正確な結果は構成によって異なります。

実務上の影響は明白です。未改変のweb scraperセットアップは、フィンガープリンティングツールが導入されているプラットフォームでほぼ即座にフラグ付けされ、ブロックされます。

Stealthプラグインとパッチ済みドライバの利用

コミュニティは、undetected-chromedriverやPlaywright/Puppeteerのstealthモードのようなstealthプラグインを維持しています。これらは、webdriverフラグやデフォルト設定を含む、目立つプロパティをパッチしようとします。

CreepJSでは、stealthプラグインによって通常スコアが改善しますが、それでも次のようなパターンは残ります。

不自然なフォントセット

一貫性のないオーディオスタック

珍しいGPUの組み合わせ

プロトタイプ改変

これらのオープンソースパッチは、Chrome、Firefox、CreepJSが進化するにつれて継続的な更新を必要とします。2024年から2026年にかけて、ブラウザ更新のたびに漏れが再導入される可能性があります。

Stealthプラグインは役に立ちますが、大規模で安定したマルチアカウント運用や広告アービトラージには不十分なことが多いです。ブラウザやフィンガープリンティングテストが進化し続ける中、パッチだけでは安定した結果を得るには足りないことがよくあります。

Undetectable.ioでは、Google、Facebook、TikTok、Amazon、各種マーケットプレイス向けの高匿名性マルチアカウンティング用アンチディテクトブラウザを構築しており、WindowsとmacOS向けにダウンロード可能 です。

単一のheadlessブラウザにパッチを当てるのではなく、CreepJSに似たツールで自然なスコアを出せる、一貫したフィンガープリントを持つ完全なブラウザプロファイルを生成します。各プロファイルは、もっともらしいユーザーのデバイスを表しており、スプーフィングされた属性の寄せ集めではありません。

私たちを際立たせる主な差別化要因は2つあります。

すべての有料プランでローカルプロファイル無制限 — クラウド制限なしで何百、何千ものプロファイルを作成可能

— クラウド制限なしで何百、何千ものプロファイルを作成可能 フィンガープリントと保存サイトデータのローカル保存 — デバイス上に保存することで漏洩リスクを最小化

私たちのチームは、CreepJS風チェックを含む公開フィンガープリントテストスイートに対して、プロファイルテンプレートを継続的に検証しています。これにより、ユーザーが本番環境で遭遇する前に不整合を検出できます。

画像には、コンピューター画面上で複数のブラウザウィンドウが開かれ、それぞれがインストール済みプラグイン、画面解像度、user agent文字列など、さまざまなブラウザ属性を持つ異なるユーザープロファイルを表示している様子が写っています。このセットアップは、データ収集やオンラインセキュリティのために固有のブラウザフィンガープリントを識別できる高度なブラウザフィンガープリンティング技術を示しています。

一貫性があり矛盾のないフィンガープリント

Undetectable.ioは、あらゆるブラウザ属性にわたって内部整合性を保証します。OSバージョン、GPU、フォント、画面解像度、navigatorプロパティが揃い、実在するデバイスタイプのように見えるようになっています。

プロファイルテンプレートの例：

米国ベースのWindows 11 + Chrome、1920×1080画面、Intel UHDグラフィックス

macOS Sonoma + Safari風プロファイル、Retinaスケーリング

欧州向けWindows 10 + Firefox、1366×768のノートPC解像度

この整合性により、CreepJSがフラグ付けする矛盾が排除されます。たとえば、macOSのuser agentなのにWindowsフォントがある、WebGL vendor文字列が不一致である、といったことはありません。この同じフィンガープリント整合性により、フィンガープリント作成データベースの中でも、実ユーザーと見分けがつきにくくなります。

マルチアカウンティング向けの大量プロファイル作成とプロキシ管理

Undetectable.ioでは、数百から数千のプロファイルを一括作成でき、それぞれに固有のフィンガープリントとプロキシ設定を持たせることができます。各プロファイルには、住宅系、モバイル、データセンタープロキシを割り当てられます。

creepjs検出においてこれが重要な理由：同じフィンガープリントを多数のアカウントで再利用すると、明白なクラスターが生まれます。固有構成を持つ多様なプロファイルは、通常ユーザー分布に溶け込みやすくなります。

私たちのインターフェースは次をサポートします。

プロファイルごとのプロキシ割り当て

タイムゾーンと地理情報の調整

地域ごとのブラウザ機能の整合

一括インポート/エクスポートワークフロー

広告キャンペーン、エアドロップ、トラフィックアービトラージ、ドロップシッピングストア、ソーシャルメディアファーミングを運用するチームは、クラスター化を避けるためにこのフィンガープリント多様性に依存しています。

Cookies Robot、ウォームアップ、そして行動のリアリズム

静的フィンガープリントに加えて、Undetectable.ioには閲覧セッションをシミュレートし、自然な履歴を構築するcookies robotが含まれています。他の保存サイトデータを持たない新規プロファイルは、アンチボットシステムから不審に見えます。

CreepJSは技術的フィンガープリントに注目しますが、実際のプラットフォームはフィンガープリンティングと行動パターンを組み合わせています。たとえば、セッションの古さ、cookie、ナビゲーションフローなどです。javascriptを無効にしたり、ウォームアップを省略したりすると、明白な欠落が残ります。

広告プラットフォームにアクセスする前に、ニュースサイト、検索エンジン、通常のウェブサイトを訪れてプロファイルをウォームアップすることで、不審度を下げられます。この事前データ投入は、実ユーザーのブラウジングを模倣します。

フィンガープリントのステルス性 + 現実的な履歴 + 高品質なプロキシ — この組み合わせは、2026年のフィンガープリント重視エコシステムにおけるオンラインセキュリティで不可欠です。

単一の手順で完全な不可視性は保証されません。多層的なアプローチは、運用の安定性を維持しながら検出リスクを大きく下げます。

主要な戦略領域：

一貫性があり現実的なフィンガープリント

多様なインフラとプロキシ

慎重なブラウザ自動化の衛生管理

継続的なテストと検証

重要： ステルス技術や自動化技術を使用する際は、常にプラットフォーム規約、法律、地域の規制を遵守してください。

技術的フィンガープリントを現実的なデバイスプロファイルに合わせる

ランダムで矛盾したスプーフィングは避けましょう。もっともらしいデバイスとロケーションに対応する構造化されたプロファイルを使用してください。

重要な整合ポイント：

報告されるタイムゾーンとプロキシの地理情報を一致させる

申告するOSとGPUタイプを一致させる

報告地域/OSに典型的なフォントセットを使う

ハードウェア詳細が想定構成に合うようにする

この整合性は、明白な異常を減らすことでCreepJS風テストの結果を直接改善します。Undetectable.ioのテンプレートは、この整合性をデフォルトで強制します。

専用プロキシと分離されたプロファイルを使う

異なるプロファイルやアカウントには、それぞれ別の高品質プロキシを割り当ててください。IPレピュテーションは、CreepJS風フィンガープリントと組み合わさってリスクスコアを形成します。

ベストプラクティス：

センシティブなプラットフォームには住宅系またはモバイルプロキシ

可能であれば1アカウントに1プロキシ

IPとプロファイルの地理的一貫性

比較・選定には、マルチアカウンティングとアービトラージ向けの最良のプロキシサービス に関するガイドを利用できます。

Undetectable.ioのプロファイル単位プロキシ管理により、50以上のFacebookアカウント、複数のGoogle Adsプロジェクト、あるいは地域をまたぐマーケットプレイス販売者アカウントを運用する場合でも、大規模な分離維持が簡単になります。

自動化行動がロボット的に見えれば、完璧なフィンガープリントでも失敗します。プラットフォームは技術チェックと並行してUXシグナルも記録しています。

APIや外部自動化を使うときは：

アクション間にランダムな遅延を入れる

現実的なスクロールやマウス移動を含める

ナビゲーション経路を変化させる

読書時間やインタラクションの多様性をシミュレートする

Undetectable.ioはAPI経由で外部自動化ツールと連携できます。最大限の生存率のために、私たちのフィンガープリントステルスと行動のリアリズムを組み合わせてください。

公開フィンガープリンティングスイートに対して継続的にテストする

CreepJSおよび BrowserLeaks.com のようなcreepjs類似ページで、セットアップを定期的にテストしてください。ブラウザやOSのアップデートで漏れが再導入されることがあり、2025〜2026年のChromeメジャーバージョンでは検出アルゴリズムがすでに複数回変化しています。

運用上のベストプラクティス：

変更テスト用の「カナリア」プロファイルを維持する

本番アカウントに投入する前にプロファイルを検証する

各プロファイルテンプレートが対象とするブラウザバージョンを記録する

更新を段階的にフリート全体へ展開する

このアプローチにより、キャンペーンへ影響が出る前に回帰を検出できます。

CreepJSは強力ですが、商用アンチボットシステムと同一ではありません。実際のプラットフォームは、フィンガープリンティングに加えて次のものも組み合わせています。

ログイン履歴と決済データ

セッション横断の行動モデリング

クロスデバイス相関

Pythonスクリプト検出とAPI悪用パターン

CreepJSの一部の検出は、本番環境より厳しい可能性があります。一方で、独自の行動分析やアカウント履歴スコアリングのような現実世界のチェックは、そのUIには見えません。

CreepJSは広範なプロービング能力を持つため価値ある指標ですが、アカウント安全性を決める唯一の判断者ではありません。匿名性チェック用Whoer.net のようなツールは、CreepJSがカバーしないIP、DNS、WebRTC漏れを明らかにするのに役立ちます。Undetectable.ioでは、単に1つのテストページを通過することではなく、プラットフォーム全体での広範な運用成功に焦点を当てています。

CreepJSは、実際のアンチボットシステムも悪用するフィンガープリントの弱点を露出させます。そのため、一部のチームは キャンペーン保護向けの専門クロ―キングサービス にも依存しています。

Navigatorフラグと自動化マーカー

WebGL/Canvasレンダリングの不一致

異常なオーディオシグナルと画面構成

フォント列挙の異常や、強化ブラウザに一般的に関連するプライバシー耐性パターン

Undetectable.ioは次の方法でこれらに対応します。

現実のデバイス構成に合った一貫したプロファイルテンプレート

フィンガープリント多様性のためのローカルプロファイル無制限

IP分離のためのプロファイル単位プロキシ管理

現実的な閲覧セッションを構築するcookies robot

代理店ワークフロー向けのチーム同期

まずは Undetectable.ioの無料プランと有料プラン から試してください。いくつかプロファイルを作成し、CreepJSと実際のプラットフォームでテストし、その後うまくいった構成をキャンペーン全体にスケールさせましょう。

CreepJS風検出を通過するプロファイルを構築する準備はできていますか？ 無料で始める からUndetectable.ioを使って、次のキャンペーンを始める前にマルチアカウント基盤を強化しましょう。