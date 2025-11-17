CAPTCHA解決サービスのGitHubリポジトリの比較

人気のあるCAPTCHA解読サービスの概要

自動CAPTCHA解決サービスは、プログラムがWebスクレイピング、テスト、およびその他のタスクでCAPTCHAをバイパスすることを可能にします。この市場は長い間、2Captcha、SolveCaptcha、Anti-Captcha、Death By CAPTCHAなどのソリューションによって主導されています。これらのサービスは、ほぼあらゆる種類のCAPTCHAを解決する複雑さを担うため魅力的です—クラシックな画像上のテキストパズルからreCAPTCHAやCloudflareに至るまで通常、人間の作業者やハイブリッドAIアルゴリズムの助けを借りてCAPTCHAを解決します。すべてのサービスはシンプルなAPIとオープンな統合ライブラリ（Python、JS、PHPなど）を提供しており、スクリプトやアプリケーションにCAPTCHA解決を簡単に組み込むことができます。

この記事では、公開ライブラリの品質と関連性の面で、最も有名なCAPTCHA解決サービスを比較します。

サポートされているCAPTCHAタイプ

主要な基準は、サービスがどの種類のCAPTCHAを解決できるかです。ここでの「カバレッジ」とは、人気のあるCAPTCHAタイプをサポートすることを意味します：Google reCAPTCHA（v2、v3、InvisibleおよびEnterpriseを含む）、Cloudflare TurnstileおよびCloudflare botのチャレンジ、hCaptcha（Enterpriseを含む）、FunCaptcha（Arkose Labs）、GeeTest（v3、v4）、および古典的なグラフィカルおよびテキストCAPTCHA。多くのサービスは、より希少なCAPTCHAタイプさえもバイパスすることを学んでいます。例えば、Amazon WAF CAPTCHA、DataDome、Imperva/Incapsula、CyberSiaraなどです。

明確にするために、比較対象のサービスでサポートされているCAPTCHAタイプの表を以下に示します。

表が示すように、2Captcha/RuCaptcha と Anti-Captcha は最も幅広いカバレッジを提供しており、すべての reCAPTCHA バージョン（Enterprise を含む）、FunCaptcha、GeeTest、さらに Cloudflare Turnstile などの新しい CAPTCHA にも対応しています。CapMonster Cloud（ZennoLab のサービス）も際立っています。標準的な CAPTCHA に加えて、Cloudflare チャレンジ、DataDome、Amazon、Tencent などへのサポートを宣言しています。しかし、たとえば CapMonster は現在 GeeTest v4 を処理できませんが、手動での解決が可能なサービス（2Captcha、Anti-Captcha、DBC）は、人間が中国の CAPTCHA でも解決できるのに対し、CapMonster はまだそれに対応していません。

SolveCaptchaは、AIと人間の労働者を組み合わせたハイブリッド方式で、すべての主要なタイプ（reCAPTCHA v2/v3、Arkose、GeeTest v4）をサポートしています。DeathByCaptchaは、歴史的に多くのタイプ（Arkose、GeeTest、Turnstileを含む）をサポートしてきましたが、Cloudflare JSのチャレンジやImpervaは処理しません。AZCaptchaや同様の低価格サービスは、基本機能（reCAPTCHA v2と単純な画像CAPTCHA）に限定されており、価格は安いですが、複雑なCAPTCHAを解決することはできません。

コードの品質とコミュニティ活動

では、リポジトリ自体について話しましょう。人気のあるサービスは、APIを提供するだけでなく、便利な統合のために公式のオープンソースライブラリ（SDK）も維持しています。これらのGitHubリポジトリにより、コードの品質、更新頻度、およびコミュニティの貢献を評価することが可能になります。

2Captcha: これは、Python、JavaScript、PHP、Java、C#、Go、Ruby などの公式クライアントを持っています。それらはすべて積極的にメンテナンスされています。例えば、Python パッケージ 2captcha-python（約700スター）は、2025年10月に更新されており、新しい CAPTCHA タイプ（Cloudflare Turnstile など）に対するタイムリーなサポートを反映しています。2Captcha のコードは使いやすく、API キー、タスクタイプ（CAPTCHA）、必要なパラメータを渡すだけです。サービスはタスクをワーカーに分配し、結果を返します。2Captcha には大きなコミュニティがあり、長年にわたり多数のプロジェクトに統合されてきました。Selenium、Puppeteer などの例があります（2Captcha 自体も、Python + Selenium を使用して CAPTCHA を解決する例を公開しています）。

SolveCaptcha: 比較的新しいプレーヤーですが、開発者に特化しています。GitHubにはsolvecaptchaという組織があり、Python、JS/TS、Go、C#、PHP、Ruby、Javaの公式SDKがあります—すべてオープンソースです。2025年9月には、全クライアントを同期して更新し、新しいCAPTCHAタイプのサポートを追加しました。スターの数はまだ控えめですが（例えば、solvecaptcha-pythonの約170に対して2Captchaは数百）、コードはモダンでシンプルです。ドキュメントは良く、Selenium/Puppeteer用の統合例もあります。

比較的新しいプレーヤーですが、開発者に特化しています。GitHubにはsolvecaptchaという組織があり、Python、JS/TS、Go、C#、PHP、Ruby、Javaの公式SDKがあります—すべてオープンソースです。2025年9月には、全クライアントを同期して更新し、新しいCAPTCHAタイプのサポートを追加しました。スターの数はまだ控えめですが（例えば、solvecaptcha-pythonの約170に対して2Captchaは数百）、コードはモダンでシンプルです。ドキュメントは良く、Selenium/Puppeteer用の統合例もあります。 Anti-Captcha: また、Python 2/3 およびその他へのサポートを備えた公式ライブラリ（PyPI の anticaptchaofficial パッケージなど）も提供しています。Anti-Captcha は 2007 年から運営されており、信頼性のあるサービスとして定評があります。Anti-Captcha のライブラリは、最新のベストプラクティスに「ラッピング」されている度合いがやや少なく（各 CAPTCHA タイプごとにより明示的なクラスを持っています）、それでも任務を果たします。2025年までに、anti-captcha GitHub 組織には約10のリポジトリがあり、例やラッパーがありますが、多くのスターはありません（サービスは古く、GitHub 以外で広く知られています）。重要なのは、Anti-Captcha があらゆる種類の CAPTCHA をサポートし、非標準タスク（FriendlyCaptcha、AltCaptcha、テンプレートなど）さえ提供していることです。言い換えれば、チームはトレンドに追随しています。更新は行われますが、2Captcha のように公開頻度が高くはありません。

CapMonster Cloud: 公式ライブラリを提供しています（例：PyPIにあるcapmonstercloud-client-python）。これはRPAやアフィリエイトマーケティングで強力なコミュニティを持つZennoLabの開発者からのサービスです。クライアントコードは高品質であり、何よりも重要なのは、CapMonsterが他のサービスのAPIをエミュレートできることです。例えば、URLを変更することでリクエストをCapMonsterに指し示すことができ、2Captcha/Anti-Captcha形式でリクエストを受け入れるため、移行が簡単になります。CapMonsterの更新は新しいCAPTCHAタイプの出現に従い、チームは迅速に対応します。コミュニティは主にアフィリエイトマーケティングフォーラムに基づいており、GitHubでの活動は控えめです（公式リポジトリは存在しますが、商用製品であるためスターは少ないです）。

公式ライブラリを提供しています（例：PyPIにあるcapmonstercloud-client-python）。これはRPAやアフィリエイトマーケティングで強力なコミュニティを持つZennoLabの開発者からのサービスです。クライアントコードは高品質であり、何よりも重要なのは、CapMonsterが他のサービスのAPIをエミュレートできることです。例えば、URLを変更することでリクエストをCapMonsterに指し示すことができ、2Captcha/Anti-Captcha形式でリクエストを受け入れるため、移行が簡単になります。CapMonsterの更新は新しいCAPTCHAタイプの出現に従い、チームは迅速に対応します。コミュニティは主にアフィリエイトマーケティングフォーラムに基づいており、GitHubでの活動は控えめです（公式リポジトリは存在しますが、商用製品であるためスターは少ないです）。 その他: DeathByCaptchaや古いサービス（EndCaptcha、BestCaptchaSolverなど）はAPIを提供していますが、公式のクライアントはあまり目立ちません。たとえばDBCは、Java/Pythonの例をウェブサイトで提供していますが、そのリポジトリはめったに更新されません。DBCは積極的なマーケティングで知られており、ハイブリッド方式も使用しています。挙げた他のサービスについては、リポジトリの状況がより複雑で、あまりメンテナンスされていません。

結論: 全体として、掲載されているすべてのサービスのオープンライブラリは維持されており、簡単にCAPTCHA解決の統合が可能です。2CaptchaとAnti-Captchaは時間をかけてテストされたもので、大規模なユーザーコミュニティを持っています。SolveCaptchaとCapMonsterは、高品質なコードと活発な開発を行っており、新機能を迅速に追加する新しいプレイヤーです。選択する際には、それらのリポジトリを確認する価値があります。頻繁なコミットと最近のリリースは、そのサービスが放棄されておらず、新しいCAPTCHAに適応している良い兆候です。

Undetectable を通じた独立プロファイルでのソリューションのテスト

適切なリポジトリを選択する前に、すべてをテストする必要があります。開発者やテスターにとって、実際のアカウントを危険にさらしたり、メインの作業設定が禁止されるリスクなしに、そのようなテストを実行できる安全な環境を持つことは重要です。Undetectable アンチデテクトブラウザ は、この目的に非常に適しています。これにより、各々独自のフィンガープリント、クッキーセット、および IP アドレス（プロキシを経由）を持つ隔離されたブラウザプロファイルを作成できます。ウェブサイトはこれらのプロファイルを独立した実際のユーザーとして認識し、間にリンクはありません。以下は、Undetectable を使って異なる CAPTCHA 解決ソリューションのテストを整理する方法の一例です。

各ソリューションまたはシナリオごとにUndetectableで個別のプロファイルを作成します。 例えば、2Captchaのテスト用にProfile1、SolveCaptcha用にProfile2など。各プロファイルを異なる設定で初期化します。これにより、異なるデバイスパラメータ（User-Agent、タイムゾーン、言語、WebGL、その他のブラウザ特性）が設定されます。共通の設定ベースを使用しても、Undetectableはランダムなバリエーションを追加するため、プロファイルは同一にはなりません。 各プロファイルにプロキシを割り当てます。 Undetectable には内蔵のプロキシマネージャーがあります。これにより、希望するプロファイルにHTTP(S)/SOCKSプロキシをアタッチできます。この方法では、各テストが別々のIPアドレスから実行されます。これにより、実際のIPアドレスとアカウントがキャプチャバイパスが失敗する可能性によるブロックから保護されます。 プロファイルを開始し、Undetectable API を介してブラウザを自動化します。 ブラウザはプロファイル制御のためのローカル HTTP API (デフォルトでは localhost:25325) を公開します。Selenium、Puppeteer、Playwrightなどの馴染みのあるツールを使用して、それらをリモートブラウザとして Undetectable に接続することができます。たとえば、Selenium WebDriver を Undetectable のローカルホストアドレスに向け、目的の profileID を指定することができます。そうすると、すべてのコマンド（get(url)、要素の検索、入力など）は、選択したアンチディテクトプロファイルのコンテキストで実行されます。 シナリオにCAPTCHA解決の呼び出しを統合します。 スクリプトがCAPTCHAに遭遇した場合（例えば、ページにreCAPTCHA v2が含まれている場合）、選択したサービスの適切なライブラリ/APIクライアントを使用します。Profile1（2Captchaの場合）では、APIキーを使ってreCAPTCHAソルバーのメソッドを呼び出し、2番目のプロファイルでは同様にSolveCaptcha SDKを使用します。このようなライブラリはどれも似たように動作します：CAPTCHAをサービスに送信し、定期的に結果をポーリングします。Undetectableでは、異なるプロファイルを並行して実行することもでき（異なるスレッドで）、異なるサービスを一度にテストすることが可能です。各プロファイルは分離されているため（異なるクッキー、異なるIP）、競合は発生しません。 答えを取得し、確認を実行します。 ライブラリは、解読されたCAPTCHAテキストまたはトークンを返します。スクリプトは、この答えをサイトに送信します（例えば、g-recaptcha-responseを隠しフィールドに挿入してフォームを送信するか、またはテキストCAPTCHA用の入力フィールドにデコードされたテキストを入力することで）。自動化されたシナリオを続けます—CAPTCHAが正常に通過した場合、プロファイルはログインするか、保護されたリソースにアクセスできるようになります。 プロダクションデータを危険にさらさずに結果を分析する。 もしソリューションが失敗した場合（例えば、サービスが無効なトークンを返し、サイトがアクセスをブロックした場合）、その悪影響はUndetectableのテストプロファイルに限定されます。プロファイルを削除するか、そのフィンガープリントを変更して再試行することで、実際のアカウントに影響が及ぶことはありません。すべての蓄積されたクッキーとローカルストレージはプロファイル内に残ります。成功したバイパスの後にプロファイルを保持することも可能です。例えば、同じアカウントで後でセッションシナリオを継続したり、クッキーをエクスポートしたりするためです。Undetectableはプロファイルのエクスポート/インポートをサポートしており、マシン間でのセッションの転送やチーム内での共有に便利です。

このようにしてUndetectableを使用することにはいくつかの利点があります。まず、CAPTCHAソルバーを現実的な環境でテストできます。各プロファイルが特有の「筆跡」を持つ実際のブラウザを模倣するため、行動要因を回避すると主張するサービス（たとえば、ブラウザの特性を調べるreCAPTCHA v3やEnterprise）であれば、Undetectableでのテストにより「明らかに自動化された」Seleniumによる偽の問題を引き起こすことなく、実際の効果が示されます。次に、コンテキストの隔離がサービスの公正な比較を可能にします：CAPTCHAは全員に同じであり、誰が速くまたは正確に解決するか、失敗がどのプロファイルにも影響を与えないかをはっきりと見ることができます。3つ目はセキュリティです：メインのクッキーやアカウントを公開しません。サービスが不正な応答を返し、サイトに疑惑を抱かれたとしても、最悪の場合、テストプロファイルとそのプロキシがブロックされるだけで、実際に作業しているブラウザが影響を受けることはありません。

最後に、Undetectable はさらなる自動化を簡素化します。最高のCAPTCHA解決サービスを選んだら、それをあなたのプロダクションシナリオに直接統合することができます。例えば、CAPTCHAが表示されるたびに、APIを介して自動的に解決策を要求するテストをQAエンジニアが作成することができます—そしてこれらすべてが同じ隔離されたプロファイルで、今度は継続的に実行されます。UndetectableのAPIとテストフレームワークへの互換性のおかげで、ボット防止システムにできるだけ見えないスケーラブルなCAPTCHAバイパスシステムを構築することができます。

結論

CAPTCHA解決サービスのGitHubリポジトリは、2Captcha/RuCaptcha、Anti-Captcha、そして市場のベテランたちが引き続き幅広いカバレッジ（事実上任意のCAPTCHA、手動解決による高精度）をどのように提供しているかに関する貴重な洞察を提供します。SolveCaptchaやCapMonster Cloudのような新しいサービスは、スピードと価格を競い、新しいタイプのサポート（Cloudflare Turnstile、複雑なパズルなど）を迅速に追加し、便利なSDKを提供しています。彼らのコードの品質やGitHubでの頻繁な更新は、活発な開発を示しています。AIに特化した解決策（NopeCHA、CaptchaAI）もあり、低コストを約束していますが、現時点では限られた範囲のタスク（主に標準的な画像CAPTCHAやreCAPTCHA）にしか適していません。

これらのツールを実際のプロジェクトで安全にテストし使用するには、Undetectableのような環境が非常に重要です。アンチデテクトブラウザを使用すると、本番に近い条件下でオートメーションスクリプトを実行することができ、完全なプロファイルの分離が可能です。これにより、異なるCAPTCHA解決サービスを並行して試すことができ、クッキーを保持し、フィンガープリントを変更し、プロファイルごとに専用のプロキシを使用することができます—メインアカウントやIPを危険にさらすことなく行えます。UndetectableとCAPTCHA解決APIを組み合わせることで強力なツールとなります。「スタート」を押すことで、スクリプトは自動的にCAPTCHAをバイパスしつつ、アンチボットシステムに対して効果的に「見えない」状態を維持します。