Undetectable 2.38.0: Chromium 140、新機能と修正

Undetectable 2.38.0 をリリースしました。

このリリースには、Chromium 140 コアのアップデート、タブの可視性を制御する新しいオプション、モバイルプロファイルの改善、そして日常業務の安定性に影響する修正が含まれています。

Chromium 140 コア

私たちは定期的に Chromium を最新の状態に保っています。

最新バージョンのコアは、プロファイルの挙動を最新の Web-API の観点からより自然にし、テレメトリの不一致を減らし、「疑わしい」シグナルの数を減少させます。

新しいバージョンは関連するセキュリティパッチとパフォーマンス最適化ももたらし、重いインターフェースや SPA がより予測可能に動作し、セッションは負荷や自動化下でも安定性を維持します。

「document.visibilityState 常に可視」オプション

メイン設定に新しいオプションが追加され、タブを強制的に「可視」状態に保ちます。

これは複数のプロファイルを同時に扱う際、特に自動化中に便利です。

このようなシナリオでは、ウィンドウが最小化されたり重なったりすることが多く、プロセスを妨げる可能性があります。

この機能を有効にすると、すべてのタブが安定した速度で動作し続けます — 画面上に表示されているか、他のウィンドウの背後に隠れているかに関係なく。

これにより、自動化中の予測可能性が向上し、ウォームアップやバックグラウンドタスクがより一貫して自然になります。

この機能を有効にするには、プログラムのメイン設定に移動し、"document.visibilityState 常に可視" の横にあるチェックボックスをオンにしてください。

改善点

モバイル構成。 モバイル設定を持つプロファイルでの置換が調整されました。

環境パラメータはサイトによってより自然に読み取られるようになり、「モバイル」信号（画面、メディアデバイスなど）に敏感なインターフェースでの作業が容易になりました。

修正点

プロファイル起動時の「Chromium process crashed」。 まれな起動エラーを修正しました — プロファイルは正常に起動します。

まれな起動エラーを修正しました — プロファイルは正常に起動します。 Mango Proxy 統合。 パートナー統合を通じて正しい機能が復元されました。

結論

Undetectable 2.38.0 は、自然なフィンガープリントと互換性を実現する最新の Chromium 140 コア、タブ可視性を制御する「document.visibilityState 常に可視」オプション、より信頼性の高いモバイル置換、そしていくつかの重要な修正を