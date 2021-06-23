Undetectable 2.39.0 — Chromium 141 とその他の改良点

Undetectable 2.39.0：Chromium 141、改良された Cookies Bot、新しい API、そしてより速いプロファイル起動
私たちは Undetectable 2.39.0 をリリースしました。
ここでは、変更点とそれがどのように作業体験を向上させるかを簡潔に紹介します。
Chromium 141
Chromium コアの定期的なアップデートは、私たちの最優先事項のひとつです。
Chromium 141 へのアップグレードにより、次のような利点があります：
-
より自然な「行動プロファイル」。 新しいエンジンは、ウェブサイトが実際のユーザーから見る情報により近くなり、Web API の不一致が減少し、検出されるリスクも低下します。
-
新しい標準との互換性。 重いインターフェースや SPA（シングルページアプリ）がより予測可能に動作し、スクリプトの不可解なクラッシュが減少します。
-
セキュリティとパフォーマンスの修正。 コアが新しいほど、検出のリスクが少なく、技術的な不具合も減少します。
Cookies Bot：国別検索機能
人気のウェブサイトジェネレーターに 国別検索機能 が追加されました。
これにより、希望する GEO を簡単に選択でき、ターゲット地域に合わせたサイトリストをより便利に収集できます。
API：フォルダーリスト取得リクエスト
公開 API に新しいメソッドを追加し、フォルダーリストを取得できるようになりました：
/folderslist
小さな変更ですが、統合作業が大幅にスムーズになります：
- ダッシュボードやサービススクリプト がフォルダー構造を取得し、内部パネルに表示できます。
- 自動化ツール は、手動操作なしでプロファイルを適切な「カテゴリ」に振り分けることができます。
修正点
ブラウザがデータベース使用中にアクセスを試みた際に発生していた 「Chromium process crashed」エラー を修正しました。
これにより、プロファイル起動時の競合が解消され、予期せぬクラッシュやセッション中断が大幅に減少します。
改善点
プロファイル起動の高速化
これまでプロファイルとアプリを接続していた補助プロセスを削除しました。
これにより、すべての動作が直接行われ、プロファイルの起動が大幅に高速化。
起動プロセス全体が短く、より安定したものになりました — 手順が減り、エラーの発生源も少なくなります。
プロキシ検証とエラーハンドリング
以前、プロファイルのフリーズやインターネット接続の喪失を引き起こしていた プロキシチェック と エラーハンドリング を改善しました。
これにより、全体の動作がよりスムーズで信頼性の高いものになっています。
まとめ
Undetectable 2.39.0 は、スピード、安定性、そして制御性を重視したアップデートです。
新しい Chromium 141 コア により、プロファイルの動作がより自然に。
Cookies Bot の国別検索機能でウォームアップがより効率的になり、
新しい フォルダーリスト API により統合がさらに簡単になりました。
プロファイル起動は速く、プロキシ接続はより安定しています。
今すぐアップデートして、スムーズな操作を体験してください — あとは Undetectable にお任せ。
Undetectable - ～のための理想的な解決策