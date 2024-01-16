Undetectable 2.41.0：Chromium 143 と安定したセッション

Undetectable の新しいアップデート、バージョン 2.41.0 をご紹介します。

私たちのゴールは変わりません。あなたのワークフローをできる限りスムーズにし、最も厳しい不正検知システムから見ても、あなたのプロファイルが「ごく普通のユーザー」にしか見えないようにすることです。

今回のリリースでは、基盤となるコンポーネントの最新化と、最も複雑なシナリオでプロファイルを扱う際の安定性向上にフォーカスしました。

それでは、具体的に何が変わったのか見ていきましょう。

Chromium 143

ブラウザエンジンの「新しさ」は、アンチディテクト・ブラウザの信頼性を左右する重要な要素です。

今回の 2.41.0 では、エンジンを Chromium 143 にアップデートしました。

なぜコアを定期的に更新するのか？それはあなたにとってなぜ重要なのか？

フィンガープリントの「もっともらしさ」

新しい Chromium のリリースごとに、Web API、JavaScript の挙動、DOM まわりの細かな動きなどが変更されます。

あなたのブラウザコアが、世界中の「普通のユーザー」が使っているバージョンに近ければ近いほど、不正検知システムから見える差異は小さくなります。

コアが最新であるということは、それだけフィンガープリントが自然で、防御力も高いということです。 最新 Web サイトとの互換性

大手プラットフォーム、広告アカウント、そして SPA（Single Page Application）型のモダンなインターフェースは、常にアップデートされ、新しい Web 標準を採用していきます。

古いエンジンのままだと、新しいスクリプトでエラーが出たり、挙動が不安定になったりしやすく、セキュリティシステムには「自動化ツールらしさ」のシグナルとして映りかねません。

Chromium 143 によって、こうした最新のリソースでも、より予測可能で安定した動作が期待できます。 パフォーマンスとセキュリティ

新しいバージョンには、常に最新のセキュリティパッチが含まれており、潜在的な脆弱性からあなたを守ります。

さらに、新しいコアは重いページや大量のタブを扱う際のパフォーマンスも最適化されています。

大規模なマルチアカウント運用や、高負荷な日常業務にとって、この差は非常に重要です。

今回、新たに Manifest V2 ベースの旧式拡張機能を有効化できるオプションを追加しました。

この機能は何のためにあるのか？

Chromium 開発チームは、古い Manifest V2 形式を段階的に廃止し、Manifest V3 への移行を進めています。

しかし、あなたが長く使い慣れている一部の重要な拡張機能には、まだ V3 対応版が存在しない場合があります。

このオプションを使うことで、そうした「まだ V3 になっていないけれど欠かせない」ツールを引き続き利用することができます。

この機能を有効にするには、プログラムの設定画面を開き、「メイン設定」セクションで 「Enable old extension support」 にチェックを入れてください。

重要な注意点：

これは「やむを得ない後方互換」の仕組みであるため、拡張機能をインストールした後は、必ず実際の動作をテストすることを強くおすすめします。

一部の旧式拡張機能は、環境によっては機能が制限されたり、動作が不完全になったりする可能性があります。

そのほかの新機能

起動中プロファイルのチェック機能を追加

ときどき、OS の突然のクラッシュやプロセスの強制終了などで、アプリケーションが正しく終了しないことがあります。

その場合でも、プロファイルのブラウザウィンドウだけがシステムメモリ上に残ってしまう、ということがありました。

今回から Undetectable は、次回起動時にこうした「迷子のプロファイル」を自動的に検出し、正しく連携できるようになりました。

これにより、実際にはバックグラウンドで「まだ起動中」の状態になっているために、同じプロファイルを再度開けない、といった状況を防ぐことができます。

結果として、セッションの安定性やデータの保全性が大きく向上します。

日々の運用を少しでも楽にするため、特にモバイル構成やプロキシをよく使うユーザーに向けて、いくつかの改善を行いました。

モバイルプロファイルとズーム機能

モバイル構成を使うプロファイルで、ページのズーム（拡大・縮小）ができるようになりました。

これにより、画面解像度をいちいち変更しなくても、モバイル版サイトの UI 要素を細かく確認しやすくなり、操作性が大きく向上します。

IP アドレスの簡単コピー

「IP change link」 ボタンを使って IP を切り替えたあと、プロファイルウィンドウに表示される取得済み IP アドレスをクリックすると、その IP が自動的にクリップボードへコピーされるようになりました。

IP の確認や記録を頻繁に行うユーザーにとって、地味ながらも時間の節約につながる便利な変更です。

Netscape 形式 Cookie のインポート

コードの中に角括弧（ [ や ] ）を含む Netscape 形式の Cookie ファイルをインポートする際、エラーが発生していた問題を修正しました。

これにより、これらの Cookie ファイルも途中で処理が中断されることなく、正常にインポートできるようになりました。

まとめ

Undetectable 2.41.0 は、「最新性」と「安定性」にフォーカスしたアップデートです。

新しい Chromium 143 コアにより、できる限り自然なブラウザフィンガープリントと、最新 Web 標準との高い互換性を手に入れることができます。

旧式拡張機能サポートオプションによってツール選択の自由度が増し、起動中プロファイルチェックの改善によって、あなたのセッションは常に「アクセス可能」で「コントロール下」にある状態を保てます。

今すぐアップデートして、安心して作業に集中してください。

複雑な技術的ディテールは、Undetectable ブラウザにすべて任せておきましょう。