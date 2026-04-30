音楽を聴いてお金を稼ぎ、収入を増やすための最良の方法

2026年には、特定のアプリで曲をレビューしたり音楽をストリーミングしたりすることで、小さいながらも実際のお金を稼ぐことができます。ただし、SpotifyやApple Musicから直接ではありません。これらのサードパーティプラットフォームは、ユーザーの注意や意見に対して報酬を支払い、独立系アーティストと価値あるフィードバックを提供する本物のリスナーをつなぎます。

おおよその収益付きで、最も信頼できる選択肢は次のとおりです：

Slicethepie ：曲レビュー1件あたり$0.05–$0.20、毎日使えば月$30–60まで

：曲レビュー1件あたり$0.05–$0.20、毎日使えば月$30–60まで PlaylistPush ：認証済みプレイリストキュレーター向けに1トラックあたり$1–$15

：認証済みプレイリストキュレーター向けに1トラックあたり$1–$15 SoundCampaign ：1,000+人のオーガニックフォロワーを持つキュレーター向けにレビュー1件あたり最大$14

：1,000+人のオーガニックフォロワーを持つキュレーター向けにレビュー1件あたり最大$14 Current Rewards / Mode Earn App ：受動的ストリーミングで月$5–$20のギフトカード

：受動的ストリーミングで月$5–$20のギフトカード RadioEarn：バックグラウンドのラジオストリーミングでデバイス1台あたり月$1–$5

ほとんどの一般ユーザーは、月$10–$50程度の小さな副収入を見込むべきです。より高い月収は主に、本物でアクティブなオーディエンスを持つ承認済みプレイリストキュレーターに可能です。これはお金を生み出す機械ではなく、控えめな副業です。複数アカウントを管理する上級ユーザーは、 Undetectable.io のようなアンチディテクトブラウザを使って、プロフィールを分離し、BANを引き起こさず安全にスケールできます。

はい。ただし、受動的な富ではなく、マイクロタスクやプレイリストキュレーションとして機能します。音楽で稼ぐプラットフォームは通常、ユーザーの意見や注意に対して支払い、レビューアプリは受動的リスニングアプリよりも、考えられたフィードバックに対して高い報酬を提供します。

主なモデルは2つあります ：新しいトラックにフィードバックを書く能動的なレビュー・評価システムと、ギフトカードに交換できるポイントのための受動的または半受動的なバックグラウンドストリーミング

：新しいトラックにフィードバックを書く能動的なレビュー・評価システムと、ギフトカードに交換できるポイントのための受動的または半受動的なバックグラウンドストリーミング レビューサイトの初心者 は通常、レビュー1件あたり$0.05–$0.20を稼ぎます；専門プラットフォームの強力な音楽キュレーターは、1トラックあたり$10–$15に達することがあります

は通常、レビュー1件あたり$0.05–$0.20を稼ぎます；専門プラットフォームの強力な音楽キュレーターは、1トラックあたり$10–$15に達することがあります ほとんどのユーザー は、これを副業として扱い、3–4個のアプリを組み合わせれば、国や投資時間によって月$30–$200を期待できます

は、これを副業として扱い、3–4個のアプリを組み合わせれば、国や投資時間によって月$30–$200を期待できます これは収入の代わりにはなりません — 既存の音楽習慣に追加の現金を補うものです

ヘッドホンを着けた人物が机に座り、ノートパソコンに集中している。音楽をレビューしている、またはSpotifyプレイリストをキュレーションしている可能性がある。このシーンは、音楽リスニングアプリの本質と、新しいトラックに対して考えられたフィードバックを提供し、独立系アーティストを支援することでお金を稼ぐ可能性を表している。

有料音楽リスニングアプリの仕組み

これらのプラットフォームは、露出とフィードバックを必要とする新進アーティストやレーベルと音楽愛好家をマッチングします。アーティストはプロモーションのためにプラットフォームへ支払い、プラットフォームは音楽を聴いてフィードバックを提供する、または単にバックグラウンドでトラックをストリーミングする対価として、その一部をあなたに共有します。

典型的なプロセスは次のように機能します：

メールまたはソーシャルログインで登録し、不正防止のためにデバイス/アカウントを認証する

好みやプレイリストジャンルに合ったランダムなトラックを受け取る

曲全体（または最低限必要な部分）を聴いてレビューを提出する、または受動的アプリをバックグラウンドでストリーミングさせる

支払い基準額に達したら、PayPal、銀行振込、暗号資産（USDT、BTC）、またはAmazonのようなギフトカードで出金する

ほとんどのプラットフォームは、ユーザーの注意（受動的リスニング）または意見（曲のレビュー）のいずれかに対して支払います。一部のアプリでは、ユーザーが収益を得るためにトラックの最低限の部分を聴き、建設的なフィードバックを提供する必要があります。多くはブラウザフィンガープリンティングとIP監視で行動を追跡しているため、一貫した正直な使用が重要です。オンラインであなたの設定がどれほどユニークに見えるかは、 AmIUnique.orgでブラウザフィンガープリントを分析 するようなツールでテストできます。

報酬を支払う最高の音楽レビューアプリ

レビュー型アプリは、正直な文章フィードバックを必要とし、新しい音楽について短いレビューを書くのが好きな人に最適です。有料音楽リスニングアプリからの収益は、プラットフォームと提供されるフィードバックの質によって、通常レビュー1件あたり$0.05から$15です。

Slicethepie ：PayPal経由でUSDで支払い、最初は通常レビュー1件あたり$0.05–$0.20、品質評価によってさらに上がります。トラックは通常約90秒で、最低支払い額は$10です。レビューサイト上で高品質で説明的なフィードバックを提供すると、より高い評価と支払い増加につながる可能性があります。SliceThePieのようなレビュー型アプリでは、低品質または短すぎるレビューは支払いなしにつながる可能性があるため、能動的な集中が必要な場合があります。

：PayPal経由でUSDで支払い、最初は通常レビュー1件あたり$0.05–$0.20、品質評価によってさらに上がります。トラックは通常約90秒で、最低支払い額は$10です。レビューサイト上で高品質で説明的なフィードバックを提供すると、より高い評価と支払い増加につながる可能性があります。SliceThePieのようなレビュー型アプリでは、低品質または短すぎるレビューは支払いなしにつながる可能性があるため、能動的な集中が必要な場合があります。 PlaylistPush: 1,000+人の本物のオーガニックフォロワー、30+人のアクティブな月間リスナー、そしてプラットフォームの品質要件を満たす十分なリスナー活動を持つ少なくとも1つのプレイリストを所有するSpotifyプレイリストキュレーター向け。地域とプレイリストの強さに応じて、1トラックあたりおよそ$1–$15を支払い、銀行またはPayPalで支払われます。曲を追加する必要はありません — 正直にレビューするだけです。

1,000+人の本物のオーガニックフォロワー、30+人のアクティブな月間リスナー、そしてプラットフォームの品質要件を満たす十分なリスナー活動を持つ少なくとも1つのプレイリストを所有するSpotifyプレイリストキュレーター向け。地域とプレイリストの強さに応じて、1トラックあたりおよそ$1–$15を支払い、銀行またはPayPalで支払われます。曲を追加する必要はありません — 正直にレビューするだけです。 SoundCampaign: 少なくとも1,000人の本物のオーガニックフォロワーと20+曲を持つプレイリストを所有するSpotifyキュレーターと連携します。認証済みプレイリストキュレーターは、プレイリストのランクとパフォーマンスに応じて、レビュー1件あたり$1から$14を稼げます。

少なくとも1,000人の本物のオーガニックフォロワーと20+曲を持つプレイリストを所有するSpotifyキュレーターと連携します。認証済みプレイリストキュレーターは、プレイリストのランクとパフォーマンスに応じて、レビュー1件あたり$1から$14を稼げます。 HitPredictor：新しい音楽の15–30秒プレビューを評価することでポイントを付与します。報酬は直接の現金ではなく、ギフトカードや抽選賞品です — あまり文章を書きたくない一般ユーザーに適しています。

収益はレビューの品質と一貫性に応じて拡大します。一般的な一文レビューでは、より高い報酬ランクは解除されません。ほとんどのアプリでは、音楽レビュアーが制作品質、歌詞、全体的な魅力について100–200語を書く必要があります。

入門レベルのプラットフォーム ：レビュー1件あたり$0.05–$0.20（Slicethepie初心者）

：レビュー1件あたり$0.05–$0.20（Slicethepie初心者） 中級キュレーター ：1曲あたり$1–$5（PlaylistPushの確立されたプレイリスト所有者）

：1曲あたり$1–$5（PlaylistPushの確立されたプレイリスト所有者） 高品質プレイリスト：強いエンゲージメントと5,000+人のフォロワーを持つキュレーター向けにレビュー1件あたり$10–$15

料金に影響する要素には、所在地（米国/英国ユーザーはより多く稼ぐ）、プレイリストのフォロワー数、エンゲージメント指標、レビュアースコア、ジャンル需要（インディーポップとヒップホップはニッチなエレクトロニカより高く支払われる）があります。

例のシナリオ：毎日20曲を平均$0.10でレビュー = $2/日 = $60/月。より高い合計のためにキュレーター収益と組み合わせます。

これらは、仕事中、ゲーム中、勉強中に実行できる低労力アプリです。レビューアプリより1時間あたりの支払いははるかに少ないですが、ほとんど注意を必要としません。

Current Rewards / Mode Earn App ：音楽ストリーミングと追加タスクに対してポイントを支払うAndroid/iOSアプリ。Current Rewardsは、ユーザーが音楽ストリーミングでポイントを獲得し、それをギフトカードや現金に交換できるようにし、予想収益は月約$5–$20です。ただ聴くだけでポイントを獲得できます。

：音楽ストリーミングと追加タスクに対してポイントを支払うAndroid/iOSアプリ。Current Rewardsは、ユーザーが音楽ストリーミングでポイントを獲得し、それをギフトカードや現金に交換できるようにし、予想収益は月約$5–$20です。ただ聴くだけでポイントを獲得できます。 RadioEarn ：ブラウザベースでラジオチャンネルをバックグラウンドストリーミングします。毎日長時間実行した場合、典型的な収益はデバイス1台あたり月$1–$5です。一部のユーザーは、国によって不安定だと感じています。

：ブラウザベースでラジオチャンネルをバックグラウンドストリーミングします。毎日長時間実行した場合、典型的な収益はデバイス1台あたり月$1–$5です。一部のユーザーは、国によって不安定だと感じています。 Cash4Minutes：電話分数またはVoIP経由でインターネットラジオを聴くことに対して支払います。地域依存が非常に強く、ヨーロッパ外では量が少ないです。

ユーザーは、ストリーミングアプリが効果的に機能し、支払いを確保するために、良好なインターネット接続を維持する必要があります。ほとんどのアプリは、アカウントごとのデバイス数を制限し、追跡される1日の時間に上限を設けています。古いデバイスやサブデバイスを使うことで、メインスマホのバッテリーを消耗せずにお金を稼ぐことができます。

受動的収益 vs 能動的レビュー：どちらが良いですか？

受動的アプリ ：デバイス1台あたり月数ドル、ほぼ労力ゼロ

：デバイス1台あたり月数ドル、ほぼ労力ゼロ 能動的レビュー ：うまく書ければ1時間あたり数ドル、集中が必要

：うまく書ければ1時間あたり数ドル、集中が必要 最良の戦略：1つの受動的アプリをバックグラウンドで実行しながら、他のプラットフォームで集中したレビューセッションを行う

受動的リスニングは「設定して忘れる」ものですが、レビュー作業はmicro freelance gigのようなものです。ほとんどの人は、両方のアプローチを組み合わせることで利益を得られます。

2026年時点で、Spotifyはリスナーにトラックのストリーミングに対して支払いません。Spotifyは、再生ボタンを押したリスナーに固定報酬を支払うのではなく、streamshareベースのロイヤリティモデルを通じて音楽権利者に支払います。

収益は、PlaylistPushやSoundCampaignのようなサードパーティプラットフォーム上のspotifyプレイリストキュレーションを通じて間接的に発生します。これらは、大きな露出を求める独立系アーティストと、人気プレイリストにトラックを追加できるプレイリストキュレーターをつなぎます。

有料音楽レビューの資格を得るには、ユーザーは多くの場合、本物のオーガニックフォロワーを持つプレイリストを所有し、自分のフィードバックが本物のオーディエンスに届くようにする必要があります。「Spotifyが聴くだけで1日$100を支払う」と主張するサイトは、ほぼ確実に詐欺です。

有料Spotifyプレイリストキュレーターとして資格を得る方法

ニッチなspotifyプレイリスト（例：“Focus Lo-Fi 2026,” “Cyberpunk Gaming Beats”）を作成して公開する

TikTok、Instagram Reels、またはニッチなRedditコミュニティで共有して、フォロワーをオーガニックに増やす

PlaylistPushでプレイリストキュレーターとして資格を得るには、1,000+人の本物のオーガニックフォロワーを持つ少なくとも1つのSpotifyプレイリストを所有し、プラットフォームのリスナー活動要件を満たす必要があります。

多くのプラットフォームでは、音楽キュレーションの真正性と品質を保証するため、プレイリストのフォロワーが人工的に膨らませた数字ではなく、本物でエンゲージメントのあるものであることを求めます

認証済みプレイリストキュレーターになるための申請プロセスでは、Spotify Curator Applicationを提出し、プレイリストの品質とフォロワー数が審査されます。あなたのspotifyアカウントのプレイリストURLを提出し、統計（フォロワー、平均ストリーム）を示し、手動審査を4–6週間待ちます。認証されると、ジャンルに合った曲の提案を受け取り、レビューごとに支払われます。

ほとんどのユーザーは、音楽レビューアプリのカジュアルな使用で月$10から$50を稼げると見込めます。一方、複数のプラットフォームを組み合わせるよりアクティブなユーザーは、月$50から$300を稼ぐ可能性があります。

一般ユーザー（1–2アプリ） ：$10–$30/月

：$10–$30/月 継続ユーザー（3–4プラットフォーム、毎日1–2時間） ：$50–$200/月

：$50–$200/月 大きなプレイリストを持つ強力なキュレーター：月数百ドル、ただしまれ

一般ユーザーの収益は、活動レベルに応じて通常月$5から$50です。国は大きく影響します — 米国、英国、カナダ、西ヨーロッパのユーザーは、より良い料金とより多くのキャンペーンを見られます。音楽を聴くことで補助収入を得ることは可能ですが、通常は主要な収入源ではなく、控えめな副業と見なされます。

収益に影響する要素

レビューの品質（長さ、詳細、洞察）

プレイリストの強さとニッチ（フォロワー、リテンション）

使用するアプリの数とログインの一貫性

地理的位置と広告主の需要

技術設定（安全に実行できる合法的なデバイス数）

高評価の実績を築くにつれて、一部のプラットフォームはレビュー単価を自動的に引き上げます。

パワーユーザーは収益源をスケールするために複数のアカウントやデバイスを運用することがありますが、注意せずに行うと不正検知を引き起こす可能性があります。プラットフォームは、ブラウザフィンガープリンティング、IP追跡、行動分析を使って不審なパターンを検出します。

Undetectable.io は、ユニークなフィンガープリントを持つ多数のブラウザプロフィールを管理できる、プライバシー重視のアンチディテクトブラウザで、各音楽アカウントを分離して保ちます。adspower browserなどの競合とは異なり、Undetectable.ioは有料プランで無制限のローカルプロフィール作成を可能にし、データはローカル保存されてセキュリティが向上し、 WindowsまたはmacOSにUndetectableをダウンロードしてインストール するのに数ステップしかかかりません。

この設定は特に次の用途に役立ちます：

異なるニッチで複数のクライアントプレイリストを管理する代理店

プロキシを使って異なる地域の音楽発見アプリをテストするマーケター

家族メンバー向けに複数の合法的なリワードアカウントを運用するユーザー

マルチアカウント ：クロスリンクを避けるために、各プラットフォームアカウントごとに別のブラウザプロフィールを作成

：クロスリンクを避けるために、各プラットフォームアカウントごとに別のブラウザプロフィールを作成 プロキシ管理 ：異なるレジデンシャルまたはモバイルプロキシを接続し、信頼できるプレミアムプロキシサービスプロバイダー から選択して、異なる地域からの自然なログインをシミュレート

：異なるレジデンシャルまたはモバイルプロキシを接続し、信頼できるプレミアムプロキシサービスプロバイダー から選択して、異なる地域からの自然なログインをシミュレート フィンガープリント保護 ：検知リスクを減らすため、プロフィールごとにデバイス、OS、ブラウザフィンガープリントをランダム化し、BrowserLeaks.comのような包括的なブラウザ匿名性テスト で定期的に漏洩を確認

：検知リスクを減らすため、プロフィールごとにデバイス、OS、ブラウザフィンガープリントをランダム化し、BrowserLeaks.comのような包括的なブラウザ匿名性テスト で定期的に漏洩を確認 自動化オプション：許可されている場合、APIとRPAツールを使って通常のログインや残高確認を自動化

すべてのローカルプロフィールはあなたのデバイス上に残るため、ネットワークアプリケーションのクラウド保存フィンガープリントと比べてプライバシーが向上します。

各プラットフォームのTerms of Serviceを必ず読み、尊重する

Undetectable.ioは、代理店、チーム、マーケターなどの合法的なマルチアカウントワークフロー向けであり、ボットや偽トラフィック向けではありません

正直なレビュー、本物のリスニング、真正なプレイリスト成長に集中する

聴ける音楽の量を増やし、収益を生み出すために、複数のプラットフォームを使うことをおすすめします。今日から稼ぎ始める方法は次のとおりです：

1–2個のレビューアプリ（Slicethepie、HitPredictor）と1個の受動的アプリ（Current Rewards）を選ぶ メール/電話を認証し、プロフィールを正直に完成させ、支払い用にPayPalをリンクする 評価を確立するために10–20件の質の高いレビューを完了する — 何が効果的かを学ぶ joins well-reviewed feedback 好きなニッチで公開Spotifyプレイリストを作り、数か月で400–1,000人のフォロワーを目指す プレイリストが条件を満たしたら、PlaylistPushのようなキュレータープラットフォームに申請する 安定したら、複数プロフィールを安全に管理するためにUndetectable.ioを検討する

今後90日で結果を伸ばすためのヒント

ランダムなセッションではなく、レビュー用に毎日30–60分の時間枠を設定する

1時間あたりの収益を追跡し、支払いが少なすぎるアプリをやめる

プレイリストのタイトル、説明、カバーアートを定期的に更新する

lo fi、gaming、またはその他のプレイリストジャンル向けのTikTok、Instagram Reels、Redditコミュニティでプレイリストを共有する

定期的に監査を行いましょう：どのアプリが結果を出しているか、どのプレイリストが機能しているか、より良いデバイス管理が必要かを確認します。

避けるべき一般的な落とし穴と詐欺

詐欺的なオファーでは、参加費の支払いを求めたり、過剰な日収を約束したりすることが多く、合法的なプラットフォームはそのようなことをしません。次に注意してください：

playを押すだけで1日$100+を約束するサイト

収益を解放するために前払いの“membership fees”を要求するプラットフォーム

“Spotify playlist followers”を販売するサービス — これらはアカウントBANにつながります

高い支払い基準額（最低$50–$100）と低い曲の供給量の組み合わせ

Trustpilot、Reddit、アプリストアレビューで各アプリを調べましょう。支払い証明と透明なルールを探してください。あまりにも良すぎるように見えるアプリのほとんどは、実際にそうです。

“Get Paid to Listen”オファーが合法かどうかを見分ける方法

合法的なプラットフォームは、参加のために前払い料金を求めず、非現実的な収益を約束しません。簡単なチェックリスト：

そのサイトは、どのように収益を上げ、なぜあなたに支払うのかを説明していますか？

料金は控えめですか（タスクあたり数セントから低い数ドル）？それとも1日$100の即時支払いですか？

本物のユーザーレビューと支払い証明の履歴がありますか？

そのアプリはoptional upgrades付きで無料参加できますか？

小さくテストしましょう：いくつかのタスクを完了し、少額の出金をリクエストし、本格的に時間を投資する前に支払いを確認します。

すでにヘッドホンで何時間も音楽を聴いている音楽好きにとって、これは2026年に利用できる最も参入障壁の低い収入源の1つです。ほとんどの人にとって現実的な目標は、継続的な努力と賢いアプリの組み合わせで月$50–$200です。

最もメリットを得る人：

学生、リモートワーカー、または空き時間に曲をレビューできる人

新進アーティストを支援しながら、さまざまなニッチでプレイリストをキュレーションできるデジタルマーケターやプレイリストビルダー

今日から1つのレビューアプリと1つの受動的アプリで小さく始めましょう。数週間かけて自分のスタックを作ります。複数の音楽アカウントやプレイリストアカウントをプロとして管理する準備ができているなら、 Undetectable.ioの無料ティア を試し、プロフィールを分離し、プライバシーを保護し、音楽リスニング副業を安全にスケールするために、プロフィール管理をスケールするUndetectable.ioの料金プラン を確認してください。