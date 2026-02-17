Undetectable 2.43.0 アップデート：Chromium 145、WebRTC 修正、プロファイル安定性の向上

私たちは毎月のアップデートを継続しており、本日 2.43.0 をお届けします。

今回は、オンラインで成果を出すための二つの柱――サイト側からの最大限の信頼と、ソフトウェアの技術的な安定性――にフォーカスしました。具体的に何が変わったのか、詳しく見ていきましょう。

Chromium 145

紫〜ピンクのグラデーション背景に、Chrome 141、142、143、144、145 のバージョンを示す円形アイコンが重なって配置されたスタイライズドグラフィック。145 が強調されている。

重要な変更点のひとつが、最新の Chromium 145 コアへの移行です。

大手プラットフォーム（SNS から広告管理画面まで）は、一般ユーザーが「今」どのブラウザバージョンを使っているかを正確に把握しています。だからこそ、コアを最新に保つことは次の意味を持ちます：

最大のトラスト。 あなたのプロファイルは、数日前に更新した何百万人もの実ユーザーのブラウザと技術的に見分けがつきません。これにより、ログイン時のセキュリティトリガーのリスクが下がります。

最新スクリプトの正しい動作。 サイトは常に新技術を導入しています。最新コアは、重い広告マネージャーや SPA アプリがエラーやフリーズなく描画されることを保証します――こうした不具合はボット活動の間接的サインになりがちです。

自然なノイズ。 フィンガープリントは最新標準に基づいて生成され、「ハードウェア」とブラウザバージョンのギャップを埋めます。

WebRTC：IP 変更時の安全性

紫〜ピンクのグラデーション背景に 2 台のモニターが描かれ、WebRTC の文字。左画面に旧 IP（Old IP）、右画面に新 IP（New IP）が表示されているイラスト。

リリースの二つ目のニュースは、モバイルプロキシと IP ローテーションを使う方に向けたものです。WebRTC の重要な問題を修正しました。

以前は、プロキシ側の IP アドレスが切り替わった（ローテーションした）際に、外部 IP は変わっているのに、WebRTC 内の IP が古い値のまま残ってしまうケースがありました。2.43.0 ではこの問題を解消しました。これからは、プロキシの IP 変更に合わせて WebRTC の IP も動的に更新されます。

これは何を意味する？ 指紋の不一致を心配せずにローテーションを使えます。ブラウザがネットワークの変化を正確に追跡し、パラメータをリアルタイムで調整します。

設定のユニーク性をさらに強化

紫〜ピンクのグラデーション背景に、フォント名 Inter、Instrument Serif、Irish Grover。下部に「Downloading fonts」ウィンドウを表示したノートPCが描かれ、フォントのダウンロードを象徴している。

設定内のフォントリストも更新しました。フォントはシステムの中でも特にユニークな特徴のひとつで、アカウント間の関連性を特定する材料として使われることがよくあります。

フォントデータベースの更新により、プロファイル作成時のバリエーションが増えます。ユニークな指紋を生成するための組み合わせが増え、アカウントを大量作成する際の自由度がさらに上がりました。つまり：各プロファイルがより「個性的」になりました。

バグ修正

紫〜ピンクのグラデーション背景に、「improvements」「改善」「Verbesserungen」「улучшения」「améliorations」「ulepszenia」といった文字が並び、複数言語での改善を象徴している。 生産性を妨げる可能性のあるいくつかのバグも修正しました：

Mac OS のフリーズ解消。 「Mac」で、プログラムのプロセスが完全に固まり、標準的な方法で OS を再起動できなくなることがあった厄介な問題を修正しました。これで Undetectable は時計のように安定して動作し、リソースも正しく解放します。

シンクロナイザーの二重入力を解消。 シンクロナイザー使用時にテキストが二重に挿入されるエラーを修正しました。複数ウィンドウへ同時に自動入力している場合でも、今後はテキストが重複せず、スクリプトやフォームは一度で正しく入力されます。

IPv6 のチェック精度向上。 一部の IPv6 プロキシのチェック時に発生していたエラーを解消しました。これでプロキシのステータスが正確に判定され、動作するアドレスを再確認する時間を無駄にしません。

結論

Undetectable 2.43.0 は「安全性」と「安定性」のためのリリースです。新しい Chromium 145 コアがプロファイルのトラストを高い水準に保ちます。修正済みの WebRTC が IP 切替時の漏洩を排除します。macOS 周りの不具合を解消し、フォント選択肢も拡充して、構成のユニーク化をさらに強化しました。